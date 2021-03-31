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Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Сегодня, 21:24

Как пошутить над друзьями, чтобы было не слишком жестоко и в результате – всем смешно

На праздник как 1 апреля вам простятся любые шалости. Ну, или почти любые, если они не будут слишком жесткими или откровенно глупыми. Но на то ведь и День дурака, чтобы разыгрывать окружающих и веселиться от души. Life Сегодня подготовили для вас прикольные розыгрыши и развлечения на 1 апреля.

Давайте поднимать друг другу настроение: отправляйте прикольные картинки знакомым, разыгрывайте друзей по телефону, подготовьте открытки и поздравления с 1 апреля, дарите подарки в весенние праздники родным и близким.

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Полезные пироженки – защита для зубов

Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Фото: Unsplash

Друзья сладкоежки? Возьмите пирожные, уберите с него крем, а вместо него щедро смажьте бисквиты белой зубной пастой. Дайте пасте подсохнуть и предложите друзьям. На вид пирожные останутся совершенно обычными, но вот на вкус… Сладкими, если кому-то удастся их разгрызть.

Тюбик под дверью

Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Фото: Pinterest

Зубная паста пригодится вам и для другого розыгрыша. Снимите колпачок и подложите тюбик под двери в сторону их открывания. Для выходящего будет полной неожиданностью масса, попавшая под ноги. Но имейте в виду, что у шутки есть и обратная сторона – как бы вам потом не пришлось отмывать пол и стены.

Розыгрыш с аквариумом

Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Фото: Pinterest

Если у ваших друзей есть аквариум с меченосцами, отправляясь к ним в гости, подготовьте бутафорию. Дома из морковки вырежьте символическую рыбку. А придя к приятелям, демонстративно подойдите к аквариуму и запустите в него руку (с зажатой в ней морковной рыбкой). Затем достаньте руку из воды, театрально помашите нею в воздухе и отправляйте рыбку в рот. Смотрите, чтобы вас не придушили за такое кощунство!

Фаршированный ананас

Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Фото: Pinterest

У многих хозяек на кухне припасена масса приспособлений для очистки овощей и фруктов. Если вы счастливый обладатель подобного гаджета, то сможете круто и безобидно разыграть семью или гостей, преподнеся экзотику в экзотике. Из ананаса заранее извлеките мякоть, а пустой плод наполните, к примеру, фаршем или овощами и зубочистками прикрепите назад шляпку. А потом достаньте ананас из пакета, как будто вы его только что купили в магазине.

Нечисть на полу

Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Шутки и розыгрыши на 1 апреля
Фото: Pinterest

Умеете красиво рисовать или лепить из пластика? Изобразите правдоподобного паука, таракана, змею или крокодила и подбросьте на пол в комнату к ничего не подозревающему приятелю. Особенно эффектно шутка сработает с теми, кто до смерти боится всяких гадов.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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