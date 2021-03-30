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Цікаві факти про 1 квітня: хто над чим сміється в День сміху

Сьогодні, 15:10

Дізнайтеся, про що жартують і як розігрують людей в різних країнах на День дурня

1 квітня відзначаємо День сміху – веселе і прикольне міжнародне свято. Однак при всій народній любові і популярності цей день не є вихідним у жодній країні світу, і це, мабуть, один із найголовніших його приколів.

Чим іще відомий День дурня, як жартують в різних країнах, на які розіграші ведуться люди, що цікавого і прикольного відбувалося 1 квітня в історії, читайте в нашій статті. А ще не забувайте піднімати настрій і дарувати подарунки на головні весняні свята рідним і близьким.

Цікаві факти про 1 квітня

  • В Англії над людьми жартують до обіду. Це видно навіть із назви свята – a April Fool's Day, тобто День квітневого дурня. А дурень англійською – саме і означає людину, яку розіграли до полудня. Ошуканих називають простаками, йолопами і квітневими дурнями в залежності від регіону. В основному англійці придумують розіграші в стилі "піди туди, не знаю, куди, принеси те, не знаю, що" з дурними дорученнями для наївних жертв.

  • Найбільш вдалий англійський розіграш, на який повелися городяни, стався у 1698 році, а потім повторився через два століття. Одна зі столичних газет опублікувала оголошення про те, що в Лондонському Тауері митимуть знамениті скульптури левів.

  • Розіграші на 1 квітня у Франції пов'язані з рибою. Паперовий малюнок риби непомітно чіпляють на спину людини, а потім дражнять її "квітневою рибою".

  • У Шотландії так люблять гумор, що свято дурня розтягнули на цілих два дні. 1 квітня здавна простодушних людей розігрували тим, що посилали до знайомих з листом, в якому було сказано "пішли дурня ще далі". А на другий день жарти в основному пов'язані з темою п'ятих точок.

  • Першийа резонансний американський жарт, датований іще 1878 роком, був опублікований у нью-йоркській газеті. Повідомлялося, що американський винахідник Томас Едісон придумав апарат, який перетворює воду на вино, а землю на зерно.

  • В день гумору відзначає своє народження одна з найуспішніших цифрових компаній із логотипом у вигляді надкушеного яблука. Так, це Apple! Бажання опинитися в телефонному довіднику попереду конкурентів призвело до того, що назвою фірми послужив звичайний фрукт, а далі яблучна тема продовжилася в назві культових машин компанії – Macintosh.

  • У Швейцарії 1 квітня 1938 року придумали розчинну каву і презентували її громадськості. Однак недовірливі любителі кави вирішили, що їх просто дурять, і не повелися на нововведення. В результаті Кавоманія розгорнулася по світу набагато пізніше.

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