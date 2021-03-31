Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Прикольні смс, картинки і привітання з днем сміху друзям, колегам і коханим

День сміху та гумору щорічно відзначається 1 квітня. Цього дня прийнято жартувати і розігрувати друзів, колег по роботі, домашніх, словом, всіх, з ким вам доведеться побачитися на це свято – перше квітня.Але майте на увазі, що першоквітневі розіграші, приколи і жарти мають бути веселими і нешкідливими.

Life Сегодня зібрали для вас найкумедніші картинки, жарти і привітання, за допомогою яких можна розвеселити друзів і колег 1 квітня.

А ще дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на весняні свята для рідних, друзів і близьких.

Привітання з 1 квітня в віршах

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Этот день пропитан смехом,

Полон шуток необычных,

Шуток сказанных с задором,

От простых до неприличных,

И тебе шепну я тоном,

Закадычного дружка,

"У тебя спина вся в белом,

С денем тебя – днем дурака!"

Картинки з 1 квітня Фото: Pixabay

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Апрельский первый день веселый,

Смеются фирмы, ясли, школы,

Учителя, врачи, водители,

Смеются дети и родители,

И в этот праздник дурака,

Веселье ждёт наверняка,

Ты просто улыбнись прохожему,

И дню весеннему, погожему.

****

Ну вот настал день – 1 апреля,

Пора придумать шутки посмешней!

И постараться в этот день весенний

Вам разыграть знакомых и друзей!

****

День смеха – первое апреля,

Отметь сегодня от души!

А лучше – целую неделю

Ты развлекайся и пляши.

А главное – сегодня шутки

Никак нельзя не понимать,

И лучше ни одной минутки

Серьезно не воспринимать!

Картинки з 1 квітня Фото: Pixabay

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В это первое апреля

Шутки нам не надоели,

Мы сегодня в самом деле

Только лишь вошли во вкус!

Льется пусть рекой веселье,

Будет радость на пределе,

Надо нам добиться цели -

Жизнь нектаром пусть течет!

****

Вам желаю откровенно,

Целый год смеяться громко!

Ведь пришел опять день смеха,

Смейтесь долго, звонко-звонко!

Чтоб все беды и ненастья

Обходили стороной!

А в замен мешочек счастья,

Чтоб упал на вас горой!

Смех – излечит всех и вся!

Это знаешь ты и я!

З 1 квітня! Фото: bonnycards

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Сегодня я в сети читал,

Что в парке метеор упал.

Что синий заяц за окном,

Что тигры заняли роддом.

И что мне это все не снится,

И что нога твоя дымится,

И тойтерьер похож на зверя.

Что где-то сладкие метели,

В глазури, сахарные ели.

Но просто я в это не верю,

Сегодня ж первое апреля!

Фото: Pixabay

****

На спине записка,

Кнопка на сиденье:

Шутки все уместны

В этот день весенний.

Очень важно, хоть и сложно,

Никому не верить:

В этот праздник всё возможно -

Первое апреля.

****

Ты сегодня грустным быть

Даже не пытайся,

Всех друзей развеселить

Лучше постарайся!

Слух прошел в прямом эфире:

Всем подарят по квартире,

Сильно вырастет зарплата,

И понизится квартплата.

А на пенсию отныне

Каждый купит по машине!

1 апреля, братцы –

Повод дружно посмеяться!

З 1 квітня! Фото: bonnycards

****

Мы с ума сойдем слегка,

Поваляем дурака,

Посмеемся тоже

И покорчим рожи.

И без этого – никак!

А кто против – сам дурак.

Знают все: в день смеха

Грусть-печаль – помеха!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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