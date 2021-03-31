Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки
Прикольні смс, картинки і привітання з днем сміху друзям, колегам і коханим
День сміху та гумору щорічно відзначається 1 квітня. Цього дня прийнято жартувати і розігрувати друзів, колег по роботі, домашніх, словом, всіх, з ким вам доведеться побачитися на це свято – перше квітня.Але майте на увазі, що першоквітневі розіграші, приколи і жарти мають бути веселими і нешкідливими.
Life Сегодня зібрали для вас найкумедніші картинки, жарти і привітання, за допомогою яких можна розвеселити друзів і колег 1 квітня.
А ще дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на весняні свята для рідних, друзів і близьких.
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Этот день пропитан смехом,
Полон шуток необычных,
Шуток сказанных с задором,
От простых до неприличных,
И тебе шепну я тоном,
Закадычного дружка,
"У тебя спина вся в белом,
С денем тебя – днем дурака!"
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Апрельский первый день веселый,
Смеются фирмы, ясли, школы,
Учителя, врачи, водители,
Смеются дети и родители,
И в этот праздник дурака,
Веселье ждёт наверняка,
Ты просто улыбнись прохожему,
И дню весеннему, погожему.
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Ну вот настал день – 1 апреля,
Пора придумать шутки посмешней!
И постараться в этот день весенний
Вам разыграть знакомых и друзей!
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День смеха – первое апреля,
Отметь сегодня от души!
А лучше – целую неделю
Ты развлекайся и пляши.
А главное – сегодня шутки
Никак нельзя не понимать,
И лучше ни одной минутки
Серьезно не воспринимать!
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В это первое апреля
Шутки нам не надоели,
Мы сегодня в самом деле
Только лишь вошли во вкус!
Льется пусть рекой веселье,
Будет радость на пределе,
Надо нам добиться цели -
Жизнь нектаром пусть течет!
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Вам желаю откровенно,
Целый год смеяться громко!
Ведь пришел опять день смеха,
Смейтесь долго, звонко-звонко!
Чтоб все беды и ненастья
Обходили стороной!
А в замен мешочек счастья,
Чтоб упал на вас горой!
Смех – излечит всех и вся!
Это знаешь ты и я!
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Сегодня я в сети читал,
Что в парке метеор упал.
Что синий заяц за окном,
Что тигры заняли роддом.
И что мне это все не снится,
И что нога твоя дымится,
И тойтерьер похож на зверя.
Что где-то сладкие метели,
В глазури, сахарные ели.
Но просто я в это не верю,
Сегодня ж первое апреля!
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На спине записка,
Кнопка на сиденье:
Шутки все уместны
В этот день весенний.
Очень важно, хоть и сложно,
Никому не верить:
В этот праздник всё возможно -
Первое апреля.
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Ты сегодня грустным быть
Даже не пытайся,
Всех друзей развеселить
Лучше постарайся!
Слух прошел в прямом эфире:
Всем подарят по квартире,
Сильно вырастет зарплата,
И понизится квартплата.
А на пенсию отныне
Каждый купит по машине!
1 апреля, братцы –
Повод дружно посмеяться!
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Мы с ума сойдем слегка,
Поваляем дурака,
Посмеемся тоже
И покорчим рожи.
И без этого – никак!
А кто против – сам дурак.
Знают все: в день смеха
Грусть-печаль – помеха!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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