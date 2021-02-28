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З першим днем весни: короткі привітання і смс

Сьогодні, 19:16

Як в перший день весни привітати рідних і друзів коротко і лаконічно

Настає весна. Погодьтеся, адже це справжнє свято! На честь цієї знаменної події Сьогодні.Lifestyle підготували для вас гарні, добрі, милі та прикольні короткі привітання і смс з першим днем весни. Обов'язково надсилайте їх близьким, друзям і знайомим.

Коротке привітання з першим днем весни

***

Весенний первый лучик
По комнате гуляет,
И с первым днем весенним
Тебя он поздравляет!

Весна
Весна
Фото: Pexels

Лаконічне привітання з першим днем весни-2021 у віршах

***

Природа обновилась, а с нею и душа,
И сердце вдруг забилось, отчаянно спеша
Навстречу солнцу, свету, теплу и красоте,
Как хочется с весною тебя поздравить мне!
Пусть первый день весенний надеждой одарит,
Пусть птицей белокрылой любовь к тебе летит!

Душевна картинка з першим днем ​​весни
Душевна картинка з першим днем ​​весни
Фото: Pexels

Привітання з першим днем весни у прозі

***

З першим днем весни! Чуєте, як вона стукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів, ароматом квітів, яскравими почуттями і окриленої любов'ю!

Коротке весняне привітання

***

Ура! Конец зимы!
Я март спешу прославить.
И с первым днем весны
Тебя хочу поздравить!

Прикольні картинки з першим днем ​​весни
Прикольні картинки з першим днем ​​весни
Фото: Pexels

Святкові смс з першим весняним днем

***

Посмотри на календарь –
Вдруг закончился февраль,
Наконец весна настала,
С чем тебя и поздравлю!

Красиві картинки та побажання в перший весняний день
Красиві картинки та побажання в перший весняний день
Фото: Pexels

Короткі побажання в перший день весни своїми словами

***

Вітаю всіх із першим днем весни! Бажаю сонячних, радісних і щасливих днів, наповнених любов'ю і теплом!

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Позитивне привітання з приходом весни

***

С весной тебя веселой, молодой!
С надеждами, что солнце разбудило,
Пусть счастье уведет тебя с собой,
Любовь пусть запылает с новой силой!

Фото з першим днем ​​весни
Фото з першим днем ​​весни
Фото: Pexels

Короткі смс побажання 1 березня

***

С весны началом поздравляю,
Успехов, красоты желаю.
Веселья, радости, тепла,
Чтоб радостной была весна!

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

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