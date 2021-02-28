З першим днем весни: короткі привітання і смс

Як в перший день весни привітати рідних і друзів коротко і лаконічно

Настає весна. Погодьтеся, адже це справжнє свято! На честь цієї знаменної події Сьогодні.Lifestyle підготували для вас гарні, добрі, милі та прикольні короткі привітання і смс з першим днем весни. Обов'язково надсилайте їх близьким, друзям і знайомим.

Коротке привітання з першим днем весни

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Весенний первый лучик

По комнате гуляет,

И с первым днем весенним

Тебя он поздравляет!

Весна Фото: Pexels

Лаконічне привітання з першим днем весни-2021 у віршах

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Природа обновилась, а с нею и душа,

И сердце вдруг забилось, отчаянно спеша

Навстречу солнцу, свету, теплу и красоте,

Как хочется с весною тебя поздравить мне!

Пусть первый день весенний надеждой одарит,

Пусть птицей белокрылой любовь к тебе летит!

Душевна картинка з першим днем ​​весни Фото: Pexels

Привітання з першим днем весни у прозі

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З першим днем весни! Чуєте, як вона стукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів, ароматом квітів, яскравими почуттями і окриленої любов'ю!

Коротке весняне привітання

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Ура! Конец зимы!

Я март спешу прославить.

И с первым днем весны

Тебя хочу поздравить!

Прикольні картинки з першим днем ​​весни Фото: Pexels

Святкові смс з першим весняним днем

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Посмотри на календарь –

Вдруг закончился февраль,

Наконец весна настала,

С чем тебя и поздравлю!

Красиві картинки та побажання в перший весняний день Фото: Pexels

Короткі побажання в перший день весни своїми словами

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Вітаю всіх із першим днем весни! Бажаю сонячних, радісних і щасливих днів, наповнених любов'ю і теплом!

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Позитивне привітання з приходом весни

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С весной тебя веселой, молодой!

С надеждами, что солнце разбудило,

Пусть счастье уведет тебя с собой,

Любовь пусть запылает с новой силой!

Фото з першим днем ​​весни Фото: Pexels

Короткі смс побажання 1 березня

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С весны началом поздравляю,

Успехов, красоты желаю.

Веселья, радости, тепла,

Чтоб радостной была весна!

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

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