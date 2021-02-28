З першим днем весни: короткі привітання і смс
Як в перший день весни привітати рідних і друзів коротко і лаконічно
Настає весна. Погодьтеся, адже це справжнє свято! На честь цієї знаменної події Сьогодні.Lifestyle підготували для вас гарні, добрі, милі та прикольні короткі привітання і смс з першим днем весни. Обов'язково надсилайте їх близьким, друзям і знайомим.
Коротке привітання з першим днем весни
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Весенний первый лучик
По комнате гуляет,
И с первым днем весенним
Тебя он поздравляет!
Лаконічне привітання з першим днем весни-2021 у віршах
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Природа обновилась, а с нею и душа,
И сердце вдруг забилось, отчаянно спеша
Навстречу солнцу, свету, теплу и красоте,
Как хочется с весною тебя поздравить мне!
Пусть первый день весенний надеждой одарит,
Пусть птицей белокрылой любовь к тебе летит!
Привітання з першим днем весни у прозі
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З першим днем весни! Чуєте, як вона стукає у ваше вікно теплими променями сонця, дзвінким співом птахів, ароматом квітів, яскравими почуттями і окриленої любов'ю!
Коротке весняне привітання
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Ура! Конец зимы!
Я март спешу прославить.
И с первым днем весны
Тебя хочу поздравить!
Святкові смс з першим весняним днем
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Посмотри на календарь –
Вдруг закончился февраль,
Наконец весна настала,
С чем тебя и поздравлю!
Короткі побажання в перший день весни своїми словами
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Вітаю всіх із першим днем весни! Бажаю сонячних, радісних і щасливих днів, наповнених любов'ю і теплом!
Позитивне привітання з приходом весни
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С весной тебя веселой, молодой!
С надеждами, что солнце разбудило,
Пусть счастье уведет тебя с собой,
Любовь пусть запылает с новой силой!
Короткі смс побажання 1 березня
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С весны началом поздравляю,
Успехов, красоты желаю.
Веселья, радости, тепла,
Чтоб радостной была весна!
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.
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