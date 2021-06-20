З Днем медика: картинки, вірші, привітання і смс
Вітаємо з Днем медичного працівника-2021: відправляйте ефектні листівки, зворушливі картинки і вітання всім медикам
Сьогодні, 20 червня, обов'язково привітайте всіх медичних працівників з їхнім професійним святом – Днем медика-2021. Щорічно воно відзначається в третю неділю червня.
Life Сьогодні підготували для вас ефектні картинки і листівки, добрі слова привітань, вірші та смс, які ви можете адресувати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам і всім людям, чия професія пов'язана з медициною.
Найкращі привітання з Днем медичного працівника у віршах
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Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!
Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек ― никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!
Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!
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День медика-2021: привітання прикольні
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Мы вам выпишем рецепт,
И его чудесней нет:
Десять капель доброты,
Двадцать капель красоты
На стакан счастливой жизни
Размешать до густоты.
Ложку крепкого здоровья
Добавляем мы с любовью,
Хорошенько все смешать –
Ежедневно принимать.
Привітання з Днем медика колегам у прозі
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Вітаю з Днем медика! Бажаю піклуватися не тільки про здоров'я оточуючих, а й берегти власне. Нехай життя дарує вам радісні моменти і добрі стосунки, нехай вас завжди супроводжує успіх у вашій нелегкій праці і не залишає гарний настрій.
Щиросердні вітання з Днем медика
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Быть медиком – ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!
Сегодня праздник профессиональный,
Слова душевные тебе хочу сказать:
Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!
Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!
Добре привітання з Днем медика власними словами
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Вітаємо всіх медиків з професійним святом. Ваша робота – це найважливіша праця, що несе добро, турботу і тепло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо вам успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.
Короткі привітання з Днем медика в смс
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С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь – добрее и теплей.
Пускай работа процветает,
Пускай здоровье не шалит.
И пусть все то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!
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