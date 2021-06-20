З Днем медика: картинки, вірші, привітання і смс

Вітаємо з Днем медичного працівника-2021: відправляйте ефектні листівки, зворушливі картинки і вітання всім медикам

З днем медика: листівки і привітання

Сьогодні, 20 червня, обов'язково привітайте всіх медичних працівників з їхнім професійним святом – Днем медика-2021. Щорічно воно відзначається в третю неділю червня.

Life Сьогодні підготували для вас ефектні картинки і листівки, добрі слова привітань, вірші та смс, які ви можете адресувати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам і всім людям, чия професія пов'язана з медициною.

Найкращі привітання з Днем медичного працівника у віршах

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Люди в белых халатах, поклон вам

За бессонные ночи, труды.

За спасенные жизни когда-то,

За спасенные чьи-то мечты!



Труд ваш важен и очень всем нужен,

Ведь без вас человек ― никуда.

Пусть к вам блага земные прибудут,

Стороною обходит беда!



Медработники, ангелы Божьи,

Жизни многие в ваших руках.

Пусть Господь вам дарует здоровье,

Счастья, радости, всяческих благ!

День медика-2021: привітання прикольні

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Мы вам выпишем рецепт,

И его чудесней нет:

Десять капель доброты,

Двадцать капель красоты

На стакан счастливой жизни

Размешать до густоты.

Ложку крепкого здоровья

Добавляем мы с любовью,

Хорошенько все смешать –

Ежедневно принимать.

Привітання з Днем медика колегам у прозі

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Вітаю з Днем медика! Бажаю піклуватися не тільки про здоров'я оточуючих, а й берегти власне. Нехай життя дарує вам радісні моменти і добрі стосунки, нехай вас завжди супроводжує успіх у вашій нелегкій праці і не залишає гарний настрій.

З Днем медика: картинки, листівки та побажання Фото: bonnycards З Днем медика: картинки, листівки та побажання Фото: bonnycards З Днем медика: картинки, листівки та побажання Фото: bonnycards З Днем медика: картинки, листівки та побажання Фото: bonnycards З Днем медика: картинки, листівки та побажання Фото: bonnycards З Днем медика: картинки, листівки та побажання Фото: bonnycards 1/6

Щиросердні вітання з Днем медика

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Быть медиком – ответственное дело,

Чужую жизнь тебе доверила судьба,

Бывает так, что нервы на пределе,

Но людям без врача никак нельзя!



Сегодня праздник профессиональный,

Слова душевные тебе хочу сказать:

Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,

За то, что избран ты другому помогать!



Здоровья, счастья и добра желаю,

Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!

Пускай в работе будет лад и процветание,

В семье любовь и понимание царит!

Добре привітання з Днем медика власними словами

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Вітаємо всіх медиків з професійним святом. Ваша робота – це найважливіша праця, що несе добро, турботу і тепло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо вам успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

Короткі привітання з Днем медика в смс

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С Днем медицинского работника,

С днем благороднейших людей!

Пусть станут будни беззаботнее,

А жизнь – добрее и теплей.



Пускай работа процветает,

Пускай здоровье не шалит.

И пусть все то, о чем мечтаешь,

К тебе прилипнет, как магнит!

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