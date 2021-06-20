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З Днем медика: картинки, вірші, привітання і смс

Сьогодні, 09:50

Вітаємо з Днем медичного працівника-2021: відправляйте ефектні листівки, зворушливі картинки і вітання всім медикам

З днем медика: листівки і привітання
З днем медика: листівки і привітання

Сьогодні, 20 червня, обов'язково привітайте всіх медичних працівників з їхнім професійним святом – Днем медика-2021. Щорічно воно відзначається в третю неділю червня.

Life Сьогодні підготували для вас ефектні картинки і листівки, добрі слова привітань, вірші та смс, які ви можете адресувати лікарям, медсестрам, фельдшерам, лаборантам і всім людям, чия професія пов'язана з медициною.

Найкращі привітання з Днем медичного працівника у віршах

***

Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек ― никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!

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День медика-2021: привітання прикольні

***

Мы вам выпишем рецепт,
И его чудесней нет:
Десять капель доброты,
Двадцать капель красоты
На стакан счастливой жизни
Размешать до густоты.
Ложку крепкого здоровья
Добавляем мы с любовью,
Хорошенько все смешать –
Ежедневно принимать.

Привітання з Днем медика колегам у прозі

***

Вітаю з Днем медика! Бажаю піклуватися не тільки про здоров'я оточуючих, а й берегти власне. Нехай життя дарує вам радісні моменти і добрі стосунки, нехай вас завжди супроводжує успіх у вашій нелегкій праці і не залишає гарний настрій.

З Днем медика: картинки, листівки та побажання
Фото: bonnycards
З Днем медика: картинки, листівки та побажання
Фото: bonnycards
З Днем медика: картинки, листівки та побажання
Фото: bonnycards
З Днем медика: картинки, листівки та побажання
Фото: bonnycards
З Днем медика: картинки, листівки та побажання
Фото: bonnycards
З Днем медика: картинки, листівки та побажання
Фото: bonnycards
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Щиросердні вітання з Днем медика

***

Быть медиком – ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!

Сегодня праздник профессиональный,
Слова душевные тебе хочу сказать:
Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!

Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!

Добре привітання з Днем медика власними словами

***

Вітаємо всіх медиків з професійним святом. Ваша робота – це найважливіша праця, що несе добро, турботу і тепло, що дозволяє людям знову ставати здоровими. Бажаємо вам успіху, доброзичливих пацієнтів, бадьорості та оптимізму.

Короткі привітання з Днем медика в смс

***

С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь – добрее и теплей.

Пускай работа процветает,
Пускай здоровье не шалит.
И пусть все то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!

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