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С Днем медика: картинки, стихи, поздравления и смс

Сегодня, 09:50

Поздравляем с Днем медицинского работника-2021: отправляйте эффектные открытки, милые картинки и поздравления всем медикам

С днем медика: открытки и поздравления
С днем медика: открытки и поздравления

Сегодня, 20 июня, обязательно поздравьте всех медицинских работников с их профессиональным праздником – Днем медика-2021. Ежегодно он отмечается в третье воскресенье июня.

Life Сегодня подготовили для вас эффектные картинки и открытки, добрые слова поздравлений, стихи и смс, которые вы можете адресовать врачам, медсестрам, фельдшерам, лаборантам и всем людям, чья профессия связана с медициной.

Лучшие поздравления с Днем медицинского работника в стихах

***

Люди в белых халатах, поклон вам
За бессонные ночи, труды.
За спасенные жизни когда-то,
За спасенные чьи-то мечты!

Труд ваш важен и очень всем нужен,
Ведь без вас человек ― никуда.
Пусть к вам блага земные прибудут,
Стороною обходит беда!

Медработники, ангелы Божьи,
Жизни многие в ваших руках.
Пусть Господь вам дарует здоровье,
Счастья, радости, всяческих благ!

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День медика-2021: поздравления прикольные

***

Мы вам выпишем рецепт,
И его чудесней нет:
Десять капель доброты,
Двадцать капель красоты
На стакан счастливой жизни
Размешать до густоты.
Ложку крепкого здоровья
Добавляем мы с любовью,
Хорошенько все смешать –
Ежедневно принимать.

Поздравления с Днем медика коллегам в прозе

***

Поздравляю с Днем медика! Желаю заботиться не только о здоровье окружающих, но и беречь свое. Пусть жизнь дарит вам радостные моменты и добрые отношения, пусть вам всегда сопутствует успех в вашем нелегком труде и не покидает хорошее настроение.

С Днем медика: картинки, открытки и пожелания
Фото: bonnycards
С Днем медика: картинки, открытки и пожелания
Фото: bonnycards
С Днем медика: картинки, открытки и пожелания
Фото: bonnycards
С Днем медика: картинки, открытки и пожелания
Фото: bonnycards
С Днем медика: картинки, открытки и пожелания
Фото: bonnycards
С Днем медика: картинки, открытки и пожелания
Фото: bonnycards
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Душевные поздравления с Днем медика

***

Быть медиком – ответственное дело,
Чужую жизнь тебе доверила судьба,
Бывает так, что нервы на пределе,
Но людям без врача никак нельзя!

Сегодня праздник профессиональный,
Слова душевные тебе хочу сказать:
Спасибо, за твой труд, порой неблагодарный,
За то, что избран ты другому помогать!

Здоровья, счастья и добра желаю,
Пусть Бог от бед тебя всегда хранит!
Пускай в работе будет лад и процветание,
В семье любовь и понимание царит!

Доброе поздравление с Днем медика своими словами

***

Поздравляем всех медиков с профессиональным праздником. Ваша работа – это важнейший труд, несущий добро, заботу и тепло, позволяющий людям вновь становиться здоровыми. Желаем вам успеха, доброжелательных пациентов, бодрости и оптимизма.

Короткие поздравления с Днем медика в смс

***

С Днем медицинского работника,
С днем благороднейших людей!
Пусть станут будни беззаботнее,
А жизнь – добрее и теплей.

Пускай работа процветает,
Пускай здоровье не шалит.
И пусть все то, о чем мечтаешь,
К тебе прилипнет, как магнит!

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