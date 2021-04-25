З Днем дочки: найкращі картинки і тематичні листівки
Вітаємо всіх жінок з Днем дочки: для вас ефектні, добрі, ніжні і прикольні картинки та побажання
25 квітня ми відзначаємо не лише Вербну неділю, але ще й добре, ніжне, радісне сімейне свято – День дочки. Це свято всіх дівчаток, дівчат, жінок, тому що всі вони є дочками. Ловіть кращі поздоровлення, яскраві листівки, святкові картинки, душевні вірші в свій день.
А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
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З Днем дочки: красиві привітання у віршах
***
Дочь любимая моя,
Поздравляю я тебя.
Пусть свершаются мечты.
Счастья, мира, доброты.
Веселись, сражайся, пой.
Поражай всех красотой.
Путешествуй, будь собой.
И, конечно же, простой.
Открывай мир для себя.
Относись к семье любя.
Я всегда горжусь тобой.
В мире больше нет такой.
Найкращі привітання з Днем дочки
***
Вітаю тебе, мила моя і чудова донечко. Бажаю з кожним днем ставати все гарнішою, як чарівна квітка, насолоджуватися яскравими променями сонця і свіжістю крапельок дощу, досягати неймовірних успіхів у будь-яких починаннях, підкорювати найвищі вершини і отримувати море задоволення від життя.
День дочки: привітання доньці у свято
***
Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.
Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.
Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.
Яскраві привітання для дочки в прозі
***
Вітаю тебе, мила донечко. Бажаю вічного сяйва краси і щастя, бажаю гарного настрою, удачі і любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.
Ефектні привітання для дочки в свято
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Доченька славная, милая самая,
Прими поздравленья мои.
Тебе пожелаю я самого главного –
Большой бесконечной любви.
Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,
И близкие все, и друзья.
Для близких людей ты будь счастья источником,
Родная дочурка моя!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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