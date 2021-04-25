З Днем дочки: найкращі картинки і тематичні листівки

Вітаємо всіх жінок з Днем дочки: для вас ефектні, добрі, ніжні і прикольні картинки та побажання

25 квітня ми відзначаємо не лише Вербну неділю, але ще й добре, ніжне, радісне сімейне свято – День дочки. Це свято всіх дівчаток, дівчат, жінок, тому що всі вони є дочками. Ловіть кращі поздоровлення, яскраві листівки, святкові картинки, душевні вірші в свій день.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

З Днем дочки: красиві привітання у віршах

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Дочь любимая моя,

Поздравляю я тебя.

Пусть свершаются мечты.

Счастья, мира, доброты.



Веселись, сражайся, пой.

Поражай всех красотой.

Путешествуй, будь собой.

И, конечно же, простой.



Открывай мир для себя.

Относись к семье любя.

Я всегда горжусь тобой.

В мире больше нет такой.

Картинки і листівки в День дочки Фото: Pinterest

Найкращі привітання з Днем дочки

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Вітаю тебе, мила моя і чудова донечко. Бажаю з кожним днем ставати все гарнішою, як чарівна квітка, насолоджуватися яскравими променями сонця і свіжістю крапельок дощу, досягати неймовірних успіхів у будь-яких починаннях, підкорювати найвищі вершини і отримувати море задоволення від життя.

Картинки і листівки в День дочки Фото: Pinterest

День дочки: привітання доньці у свято

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Моя славная принцесса,

Радость, доченька моя.

Я хочу, чтоб только счастьем

Жизнь твоя была полна.



Чтобы ярко ты блистала,

Покоряла красотой.

И в карьере успевала,

Шла отважно за мечтой.



Будь здоровой, моя радость,

Жить желаю я в любви.

Чтобы только вдохновением

Были дни твои полны.

Картинки і листівки в День дочки Фото: Pinterest

Яскраві привітання для дочки в прозі

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Вітаю тебе, мила донечко. Бажаю вічного сяйва краси і щастя, бажаю гарного настрою, удачі і любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

Картинки і листівки в День дочки Фото: Pinterest

Ефектні привітання для дочки в свято

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Доченька славная, милая самая,

Прими поздравленья мои.

Тебе пожелаю я самого главного –

Большой бесконечной любви.



Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,

И близкие все, и друзья.

Для близких людей ты будь счастья источником,

Родная дочурка моя!

Картинки і листівки в День дочки Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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