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З Днем дочки: найкращі картинки і тематичні листівки

Сьогодні, 06:15

Вітаємо всіх жінок з Днем дочки: для вас ефектні, добрі, ніжні і прикольні картинки та побажання

25 квітня ми відзначаємо не лише Вербну неділю, але ще й добре, ніжне, радісне сімейне свято – День дочки. Це свято всіх дівчаток, дівчат, жінок, тому що всі вони є дочками. Ловіть кращі поздоровлення, яскраві листівки, святкові картинки, душевні вірші в свій день.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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З Днем дочки: красиві привітання у віршах

***

Дочь любимая моя,
Поздравляю я тебя.
Пусть свершаются мечты.
Счастья, мира, доброты.

Веселись, сражайся, пой.
Поражай всех красотой.
Путешествуй, будь собой.
И, конечно же, простой.

Открывай мир для себя.
Относись к семье любя.
Я всегда горжусь тобой.
В мире больше нет такой.

Картинки і листівки в День дочки
Картинки і листівки в День дочки
Фото: Pinterest

Найкращі привітання з Днем дочки

***

Вітаю тебе, мила моя і чудова донечко. Бажаю з кожним днем ставати все гарнішою, як чарівна квітка, насолоджуватися яскравими променями сонця і свіжістю крапельок дощу, досягати неймовірних успіхів у будь-яких починаннях, підкорювати найвищі вершини і отримувати море задоволення від життя.

Картинки і листівки в День дочки
Картинки і листівки в День дочки
Фото: Pinterest

День дочки: привітання доньці у свято

***

Моя славная принцесса,
Радость, доченька моя.
Я хочу, чтоб только счастьем
Жизнь твоя была полна.

Чтобы ярко ты блистала,
Покоряла красотой.
И в карьере успевала,
Шла отважно за мечтой.

Будь здоровой, моя радость,
Жить желаю я в любви.
Чтобы только вдохновением
Были дни твои полны.

Картинки і листівки в День дочки
Картинки і листівки в День дочки
Фото: Pinterest

Яскраві привітання для дочки в прозі

***

Вітаю тебе, мила донечко. Бажаю вічного сяйва краси і щастя, бажаю гарного настрою, удачі і любові. Нехай тебе завжди оточують добрі люди, нехай для тебе не буде нічого неможливого.

Картинки і листівки в День дочки
Картинки і листівки в День дочки
Фото: Pinterest

Ефектні привітання для дочки в свято

***

Доченька славная, милая самая,
Прими поздравленья мои.
Тебе пожелаю я самого главного –
Большой бесконечной любви.

Чтоб рядом с тобою всегда были, доченька,
И близкие все, и друзья.
Для близких людей ты будь счастья источником,
Родная дочурка моя!

Картинки і листівки в День дочки
Картинки і листівки в День дочки
Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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