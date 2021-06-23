Повня 24 червня: що у жодному разі не можна робити

24 червня настане Полуничний місяць. Це гарний час для наведення порядків і розкладання думок по місцях, але абсолютно не підходить для започаткування нових справ.

Повня Фото: Unsplash

Завтра, 24 червня, о 21 годині 40 хвилин, відбудеться перша літня повня у 2021 році, яка справедливо отримала назву Полуничний місяць. Як правильно поводитися під час повні і що у жодному разі не можна робити, дізнайтеся в нашій статті.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Особливості літньої повні 24 червня

Повня у червні називається полуничною, бо припадає саме на сезон збору цієї ягоди.

Червнева повня пройде під знаком Козорога. Це сприятливий період для наведення порядків, розподілу по місцях речей і думок, а також всепрощення, планування і накопичення сил для нових звершень і важливих справ.

Водночас, 15-та місячна доба, на яку випадає повня 24 червня, вельми суперечлива і може принести як задоволення, так і розчарування в житті.

Як поводитися під час повні 24 червня

В повню під знаком Козорога бажано здійснювати тільки обдумані вчинки.

Корисно займатися діяльністю, пов'язаною не з мистецтвом і творчістю, а що вимагає точності, чіткості і суворого дотримання службових обов'язків.

Добре навести порядок на робочому місці – у вас все вийде на кращому рівні.

Що не можна робити під час повного місяця 24 червня

Через те, що Полуничний місяць провокує абстрактне мислення, не варто в цей період приймати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки.

Не потрібно розпилятися на дрібниці, тому що згодом пошкодуєте про скоєне або куплене.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час.

У дні повні краще проявляти обережність у своїх вчинках і діях і берегти здоров'я.

Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися