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Повня 24 червня: що у жодному разі не можна робити

Сьогодні, 19:49

24 червня настане Полуничний місяць. Це гарний час для наведення порядків і розкладання думок по місцях, але абсолютно не підходить для започаткування нових справ.

Повня
Повня
Фото: Unsplash

Завтра, 24 червня, о 21 годині 40 хвилин, відбудеться перша літня повня у 2021 році, яка справедливо отримала назву Полуничний місяць. Як правильно поводитися під час повні і що у жодному разі не можна робити, дізнайтеся в нашій статті.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Особливості літньої повні 24 червня

Повня у червні називається полуничною, бо припадає саме на сезон збору цієї ягоди.

Червнева повня пройде під знаком Козорога. Це сприятливий період для наведення порядків, розподілу по місцях речей і думок, а також всепрощення, планування і накопичення сил для нових звершень і важливих справ.

Водночас, 15-та місячна доба, на яку випадає повня 24 червня, вельми суперечлива і може принести як задоволення, так і розчарування в житті.

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Як поводитися під час повні 24 червня

В повню під знаком Козорога бажано здійснювати тільки обдумані вчинки.

Корисно займатися діяльністю, пов'язаною не з мистецтвом і творчістю, а що вимагає точності, чіткості і суворого дотримання службових обов'язків.

Добре навести порядок на робочому місці – у вас все вийде на кращому рівні.

Що не можна робити під час повного місяця 24 червня

  • Через те, що Полуничний місяць провокує абстрактне мислення, не варто в цей період приймати важливі рішення і здійснювати різкі вчинки.
  • Не потрібно розпилятися на дрібниці, тому що згодом пошкодуєте про скоєне або куплене.
  • Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на більш слушний час.
  • У дні повні краще проявляти обережність у своїх вчинках і діях і берегти здоров'я.
  • Також не потрібно починати нові і серйозні справи – вони не принесуть очікуваного результату.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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