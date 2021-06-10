Як виростити солодкий буряк: лайфхаки для дачників

Своєчасного поливу та підгодівлі недостатньо, щоб буряк не втрачав солодкості і був по-справжньому смачним. Городники використовують простий аптечний засіб.

Як виростити солодкий буряк Фото: Pixabay

Якщо хочете на виході отримати врожай солодких і смачних буряків, на вході їм необхідно забезпечити всі умови – догляд, полив, підгодовування. Але існує ще маленька хитрість, яка коштує копійки, але здатна творити чудеса.

Взагалі є кілька причин, за якими буряк може вирости несмачним, волокнистим і навіть гірким:

неякісне насіння;

неправильна агротехніка і догляд;

нерівномірний полив;

пересихання грунту й утворення кірки після дощу.

Як виростити цукровий буряк: лайфхаки

Лайфхак 1. Правило сівозміни для буряка

Як виростити солодкий буряк Фото: Pixabay

Якщо ви практикуєте грамотний сівозмін і садите буряк на місце інших рослин, то в якості попередників вибирайте для цієї культури огірки, кабачки, гарбуз, зелень, цибулю, бобові. Не варто садити буряки після моркви, перцю і капусти. А ще буряк не любить довго засиджуватися на одному місці, так що місце його висадки потрібно періодично міняти.

Лайфхак 2. Вибір грунту для посіву буряка

Як виростити солодкий буряк Фото: Pinterest

Буряк любить супіщаний грунт, багату на перегной землю, чорнозем, а також торфовища, але з попереднім вапнуванням. А ось піщані і важкі грунти йому не підходять. Землю слід добре розпушити, щоб до коріння був достатній доступ повітря. І не забувайте, що ділянка має бути сонячною.

Лайфхак 3. Вологість грунту для буряка

Цей коренеплід особливо вимогливий до вологи на початку вегетації і під час зростання. Щоб не допустити утворення підсохлої кірки на поверхні грунту після дощу або поливу, на грядку з висіяним насінням покладіть картон. Він допоможе зберегти землю вологою, поки насіння не проросте.

Лайфхак 4. Густота посівів

Як виростити солодкий буряк Фото: Pixabay

Важлива своєчасна проривка і проріджування сходів буряків, тому що, якщо посів залишиться загущеним, у буряка погано зав'яжуться коренеплоди.

Лайфхак 5. Підгодовування

Як виростити солодкий буряк Фото: Pinterest

Буряк любить підгодівлю. І не любить кислий грунт: для нього оптимальна нейтральний і слаболужний грунт (РН 6,5-7,5). Добре вибрати для коренеплоду настій коров'яку з розрахунку 3 склянки на 1 кв. м або деревну золу, яка також зменшує кислотність ґрунту.

Лайфхак 6. Бор додасть солодкості буряку

Як виростити солодкий буряк Фото: Pinterest

У грунті обов'язково повинен міститися бор, який крім інших корисних поживних речовин, додає бурякам солодкості і приємного смаку. Цього мікроелемента зазвичай не вистачає в піщаному, супіщаному або заболоченому грунті. Для нормалізації грунту досить обробити розчином борної кислоти насіння буряка перед посівом – 1 г порошку на 2 л води. Також один раз на сезон поливайте буряк розчином борної кислоти з розрахунку 10 г на відро води.

Лайфхак 7. Сіль покращує смакові якості буряка

Як виростити солодкий буряк Фото: Pinterest

Підвищити цукристість буряка і поліпшити його смак також допомагає звичайна кухонна сіль. Для цього візьміть 1 ч. ложку солі на 10 л води з розрахунку поливу на 1 кв. м. Така підгодівля сіллю здійснюється в три етапи: коли виростають перші шість листів, коли коренеплід з'являється на 3-5 см вище грунту, і через два тижні після цього. Крім того, сіль рятує буряк від основних шкідників – літньої мухи, метелика білявки тощо.

Лайфхак 8. Коли збирати врожай буряка

Як виростити солодкий буряк Фото: Pixabay

Своєчасний збір буряків також впливає на його смакові якості. Не варто гнатися за розмірами врожаю. Найсмачніший і солодкий буряк – з величиною коренеплодів приблизно 5-6 см. А ось чим більше буряк, тим менш солодким, більш жорстким і волокнистим він може бути. Тож якщо хочете по-справжньому смачний коренеплід, урожай потрібно збирати, коли буряк ще не досяг свого максимального розміру.

Дивіться відеорецепт бурякового брауні:

Раніше ми розповідали, як використовувати ділянку по максимуму: літні лайфхаки для дачників.

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