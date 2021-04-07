Як полірувати взуття якісно: інструкція і корисні лайфхаки

Дізнайтеся секрети правильного полірування взуття, щоб воно виглядало, як новеньке

Щоб взуття на ногах виглядало ідеально, регулярно підтримуйте його в порядку. Якщо шкіряне взуття правильно полірувати, то навіть давно куплені туфлі блищатимуть, як новенькі. До того ж вони довго не пропускатимуть вологу і вбережуть ваші ноги від промокання.

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Як правильно полірувати взуття: поради та хитрості

Лайфхак 1. Не лінуйтеся шнурувати

Шнурки у взутті або завадять дістатися до шкіри, або вимажуться. А тому перед тим як полірувати туфлі, обов'язково розшнуруйте їх і дістаньте шнурки. Якісне полірування вимагає повної обробки засобом всієї площині, включаючи язичок.

Лайфхак 2. Очистіть взуття

Обов'язково видаліть бруд із взуття перед початком полірування. Інакше в процесі обробки пісок, що залишився, подряпає і зіпсує зовнішній вигляд туфель.

Лайфхак 3. Взуття має бути сухим

Не беріть мокру ганчірку. Достатньо трохи зволожити тканину, щоб цієї вологи вистачило стерти бруд і пил, але не купати взуття. При необхідності пройдіться по туфлях сухою натуральною тканиною для видалення залишків вологи. Інакше поліроль гірше візьметься.

Лайфхак 4. Правильно наносьте засіб

Щоб більш рівномірно змастити полиролем шкіру, краще брати спеціальну м'яку щітку або тканину. Особливу увагу приділіть носку і п'яті, оскільки в цих місцях потертостей буває найбільше. А дістатися важкодоступних місць і вигинів можна за допомогою старої зубної щітки.

Лайфхак 5. Як полірувати взуття

Залишки засобу зітріть шматком старої футболки, фланелі або м'якою щіткою і приступайте до процесу полірування. Рухи мають бути із середнім тиском на взуття, енергійними і швидкими – так шкіра краще розігрівається і вбирає поліроль.

Лайфхак 6. Додання блиску

Після обробки взуття для закріплення ефекту блиску пройдіться по шкірі замшевою тканиною і натріть її. Особливу увагу приділіть верхній частині туфель і носків – їх більше видно. До того ж там не повинно залишатися засобу, щоб не забруднити штани.

Раніше ми розповідали, як розтягнути шкіряне взуття: дуже корисний лайфхак.

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