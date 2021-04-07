Як полірувати взуття якісно: інструкція і корисні лайфхаки
Дізнайтеся секрети правильного полірування взуття, щоб воно виглядало, як новеньке
Щоб взуття на ногах виглядало ідеально, регулярно підтримуйте його в порядку. Якщо шкіряне взуття правильно полірувати, то навіть давно куплені туфлі блищатимуть, як новенькі. До того ж вони довго не пропускатимуть вологу і вбережуть ваші ноги від промокання.
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- Лайфхак 1. Не лінуйтеся шнурувати
Шнурки у взутті або завадять дістатися до шкіри, або вимажуться. А тому перед тим як полірувати туфлі, обов'язково розшнуруйте їх і дістаньте шнурки. Якісне полірування вимагає повної обробки засобом всієї площині, включаючи язичок.
- Лайфхак 2. Очистіть взуття
Обов'язково видаліть бруд із взуття перед початком полірування. Інакше в процесі обробки пісок, що залишився, подряпає і зіпсує зовнішній вигляд туфель.
- Лайфхак 3. Взуття має бути сухим
Не беріть мокру ганчірку. Достатньо трохи зволожити тканину, щоб цієї вологи вистачило стерти бруд і пил, але не купати взуття. При необхідності пройдіться по туфлях сухою натуральною тканиною для видалення залишків вологи. Інакше поліроль гірше візьметься.
- Лайфхак 4. Правильно наносьте засіб
Щоб більш рівномірно змастити полиролем шкіру, краще брати спеціальну м'яку щітку або тканину. Особливу увагу приділіть носку і п'яті, оскільки в цих місцях потертостей буває найбільше. А дістатися важкодоступних місць і вигинів можна за допомогою старої зубної щітки.
- Лайфхак 5. Як полірувати взуття
Залишки засобу зітріть шматком старої футболки, фланелі або м'якою щіткою і приступайте до процесу полірування. Рухи мають бути із середнім тиском на взуття, енергійними і швидкими – так шкіра краще розігрівається і вбирає поліроль.
- Лайфхак 6. Додання блиску
Після обробки взуття для закріплення ефекту блиску пройдіться по шкірі замшевою тканиною і натріть її. Особливу увагу приділіть верхній частині туфель і носків – їх більше видно. До того ж там не повинно залишатися засобу, щоб не забруднити штани.
Раніше ми розповідали, як розтягнути шкіряне взуття: дуже корисний лайфхак.
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