Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як полірувати взуття якісно: інструкція і корисні лайфхаки

Сьогодні, 18:52

Дізнайтеся секрети правильного полірування взуття, щоб воно виглядало, як новеньке

Щоб взуття на ногах виглядало ідеально, регулярно підтримуйте його в порядку. Якщо шкіряне взуття правильно полірувати, то навіть давно куплені туфлі блищатимуть, як новенькі. До того ж вони довго не пропускатимуть вологу і вбережуть ваші ноги від промокання.

Не забувайте робити близьким приємні сюрпризи. дивіться в нашому календарі ідеї найкращих презентів на головні свята квітня.

Читайте також:
Що робити, щоб нове взуття не натирало ноги: 7 корисних порад

Як правильно полірувати взуття: поради та хитрості

  • Лайфхак 1. Не лінуйтеся шнурувати

Шнурки у взутті або завадять дістатися до шкіри, або вимажуться. А тому перед тим як полірувати туфлі, обов'язково розшнуруйте їх і дістаньте шнурки. Якісне полірування вимагає повної обробки засобом всієї площині, включаючи язичок.

  • Лайфхак 2. Очистіть взуття

Обов'язково видаліть бруд із взуття перед початком полірування. Інакше в процесі обробки пісок, що залишився, подряпає і зіпсує зовнішній вигляд туфель.

  • Лайфхак 3. Взуття має бути сухим

Не беріть мокру ганчірку. Достатньо трохи зволожити тканину, щоб цієї вологи вистачило стерти бруд і пил, але не купати взуття. При необхідності пройдіться по туфлях сухою натуральною тканиною для видалення залишків вологи. Інакше поліроль гірше візьметься.

  • Лайфхак 4. Правильно наносьте засіб

Щоб більш рівномірно змастити полиролем шкіру, краще брати спеціальну м'яку щітку або тканину. Особливу увагу приділіть носку і п'яті, оскільки в цих місцях потертостей буває найбільше. А дістатися важкодоступних місць і вигинів можна за допомогою старої зубної щітки.

  • Лайфхак 5. Як полірувати взуття

Залишки засобу зітріть шматком старої футболки, фланелі або м'якою щіткою і приступайте до процесу полірування. Рухи мають бути із середнім тиском на взуття, енергійними і швидкими – так шкіра краще розігрівається і вбирає поліроль.

  • Лайфхак 6. Додання блиску

Після обробки взуття для закріплення ефекту блиску пройдіться по шкірі замшевою тканиною і натріть її. Особливу увагу приділіть верхній частині туфель і носків – їх більше видно. До того ж там не повинно залишатися засобу, щоб не забруднити штани.

Раніше ми розповідали, як розтягнути шкіряне взуття: дуже корисний лайфхак.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Куди подіти старі речі: ідеї та список адрес Як з непотрібного одягу зробити веселий декор: 10 прикольних ідей з фото Що робити, щоб нове взуття не натирало ноги: 7 корисних порад Як прибрати подряпини на лакованих туфлях: простий лайфхак з фото
взуття догляд поради лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров

Популярні статті

Сьогодні, 16:45Здорово

Антисептики для рук: які дійсно усувають віруси?

Сьогодні, 12:21Зірково

Мати 8-річної українки, яка цілувалася з 13-річним блогером, заявила про домашнє насильство

Сьогодні, 05:06Психо

Гороскоп на сьогодні 7 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не будь злюкою!

Сьогодні, 05:05Events

7 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Вчора, 21:23Events

Ефектні листівки з Благовіщенням: привітання у віршах і прозі

Вчора, 17:40Смачно

Смачно, як у дитинстві: 5 найулюбленіших десертів

Вчора, 16:49Зірково

Ані Лорак вперше розповіла про новий роман

Вчора, 14:50Зірково

Жодних оргій і мужиків: подруга голих українок з Дубаїв пояснила, навіщо вони туди поїхали

Вчора, 13:06Фаново

Благовіщення-2021: традиції, замовляння і ворожіння в цей день

Вчора, 10:25Фаново

ЗМІ дізналися імена українок, яких заарештували в Дубаї за голу фотосесію на балконі готелю

Вчора, 05:48Психо

Гороскоп на сьогодні 6 квітня для всіх знаків зодіаку: Овни, заспокойтеся вже!

5 квітняФаново

Ворожіння на Благовіщення-2021: ТОП-3 популярних передбачень

5 квітняСмачно

5 відомих смачних супів із 5 різних країн

5 квітняФаново

Ікона Божої Матері Благовіщення Пресвятої Богородиці: опис і молитва

5 квітняФаново

Благовіщення 2021: обряди, прикмети і традиції свята

5 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 5 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вам влаштують сюрприз!

Новини партнерів

Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Легкий и приятный. Как приготовить паштет из куриной печени
Любимая сладость. Простой рецепт приготовления пахлавы
Любимая сладость. Простой рецепт приготовления пахлавы
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
«Ну зачем?». Анну Седокову раскритиковали за откровенное фото
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти