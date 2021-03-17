Що робити, щоб не промокли ноги навесні

Перевірені способи, щоб не промочити ноги в дощ

У міжсезоння, коли тане сніг або йдуть дощі, прогулянки по калюжах можуть закінчитися застудою. Що можна зробити із взуттям і як не промочити ноги, читайте в нашій статті.

А ще в будь-яку погоду не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей в свята першого весняного місяця.

Лайфхак 1. Гумові чоботи

Тут навіть придумувати нічого не потрібно, просто взуйте свої ніжки по сезону, тим більше що вибір гумових чобітків і черевик дозволяє завжди залишатися модними. Порада: гумове взуття слід вибирати не впритул, а трохи більшого розміру, щоб завжди була можливість вдягти товстий носок – так ногам буде тепліше.

Лайфхак 2. Чохли на взуття

Це аналог калош, тільки тонший і простіший. Із мінусів – вони можуть бути недостатньо високими і при сильній зливі ризикують пропустити воду. Але є і плюс – у приміщенні чохли знімаються, так що на роботу або навчання не потрібно тягнути з собою змінне взуття, щоб весь день не сидіти в гумі.

Лайфхак 3. Бахіли на ноги

Нехай бахіли завжди будуть у вашій сумці, тим більше, що вони займають небагато місця. Це корисно в тому випадку, якщо з ранку ніщо не віщувало дощу, а в обід погода раптом зіпсувалася. Дістали, наділи – і ноги залишаються сухими і теплими навіть у промоклих черевиках. Також підійдуть тонкі целофанові пакети. Головне – не забути зняти їх після пробіжки по калюжах, інакше ноги швидко спітніють.

Лайфхак 4. Водовідштовхувальні засоби

Вибір всіляких спреїв і кремів у взуттєвих магазинах дуже великий і за ціною, і за якістю. Така обробка взуття врятує на деякий час ваші ноги від надлишку вологи, хоча довго погуляти по калюжах не вийде.

Лайфхак 5. Жирова обробка в домашніх умовах

Хочете заощадити і не переплачувати за покупні засоби? Можна зробити просочення для взуття самостійно. Для цього вам знадобиться серветка, змочена звичайним вазеліном, риб'ячим жиром, касторовою або лляною олією. Щоб засіб надійніше тримався, взуття має бути чистим і сухим. Особливо ретельно потрібно обробити місця швів і стиків.

Лайфхак 6. Гарячий віск

Більш радикальний спосіб захистити своє взуття і ноги від промокання – це натерти їх парафіновою або восковою свічкою, а потім нагріти феном. Розплавлений віск вкриє поверхню захисною плівкою, що не пропускає воду. Тільки ось ноги в такому взутті не будуть дихати.

Лайфхак 7. Взуття на платформі

Не хочете потрапляти в калюжі – будьте вище цього в прямому сенсі слова. Для прогулянок в мокру погоду чудово підійде взуття на танкетці, високій платформі або потужній тракторній підошві, тим більше що гранж нині в моді.

Нагадаємо, ми розповідали, як чистити нубук: покрокова інструкція.

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