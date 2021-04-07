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Как полировать обувь качественно: инструкция и полезные лайфхаки

Сегодня, 18:52

Узнайте секреты правильной полировки обуви, чтобы она выглядела, как новенькая

Чтобы обувь на ногах выглядела идеально, регулярно поддерживайте ее в порядке. Если кожаную обувь правильно полировать, то даже давно купленные туфли будут блестеть, как новенькие. К тому же они долго не пропустят влагу и уберегут ваши ноги от промокания.

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Как правильно полировать обувь: советы и хитрости

  • Лайфхак 1. Не ленитесь шнуровать

Шнурки в обуви либо помешают добраться до кожи, либо вымажутся. А потому перед тем как полировать туфли, обязательно расшнуруйте их и достаньте шнурки. Качественная полировка требует полной обработки средством всей плоскости, включая язычок.

  • Лайфхак 2. Очистите обувь

Обязательно удалите грязь с обуви перед началом полировки. Иначе в процессе обработки оставшийся песок поцарапает и испортит внешний вид туфель.

  • Лайфхак 3. Обувь должна быть сухой

Не берите мокрую тряпку. Достаточно слегка увлажнить ткань, чтобы этой влаги хватило стереть грязь и пыль, но не купать обувь. При необходимости пройдитесь по туфлям сухой натуральной тканью для удаления остатков влаги. Иначе полироль хуже возьмется.

  • Лайфхак 4. Правильно наносите средство

Чтобы более равномерно смазать полиролем кожу, лучше брать специальную мягкую щетку или ткань. Особое внимание уделите носку и пятке, поскольку в этих местах потертостей бывает больше всего. А добраться до труднодоступных мест и изгибов можно с помощью старой зубной щетки.

  • Лайфхак 5. Как полировать обувь

Остатки средства сотрите куском старой футболки, фланели или мягкой щеткой и приступайте к процессу полирования. Движения должны быть со средним давлением на обувь, энергичными и быстрыми – так кожа лучше разогревается и впитывает полироль.

  • Лайфхак 6. Придание блеска

После обработки обуви для закрепления эффекта блеска пройдитесь по коже замшевой тканью и натрите ее. Особое внимание уделите верхней части туфель и носкам – они больше всего на виду. К тому же там не должно оставаться средства, чтобы не испачкать брюки.

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