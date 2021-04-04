Як з непотрібного одягу зробити веселий декор: 10 прикольних ідей з фото

Квіткові лайфхаки для дачників: дивіться, як зі старого мотлоху зробити красу на присадибній ділянці

Чемодан квітів, рояль у кущах і вросла в клумбу парасолька – далеко не межа, що можна зробити з непотрібних речей, щоб оживити декор на дачній або присадибній ділянці. Як додати позитиву, креативу і весняного настрою, завдяки старому одягу? Ми зібрали безліч цікавих лайфхаків, як зробити клумби і горщики для рослин з одягу, який вже відслужив своє.

Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Лайфхак 1. Сад у сумці

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Туфлі зносилися, сумка потерлася, хоча нещодавно це був ваш улюблений комплект, який так гармоніював між собою. Віднесіть його не на звалище, а на дачу, і посадіть рослини – теж комплектом.

Лайфхак 2. Квіти в домашньому інтер'єрі

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Інший варіант, як використовувати таку трійку – прикрасити домашній інтер'єр. Погляньте, як вони гарно вписалися в кольори меблів. Перед тим як садити рослини, укріпіть всередині квіткові контейнери.

Лайфхак 3. Шльопанці-вазони

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Гумові шльопанці часто рвуться, зате це чудовий матеріал для декору. З такої обувки виходить по-літньому легка композиція, що прикрасить будиночок на морському узбережжі.

Лайфхак 4. Капелюх із квіткою

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Хоча може бути і з пером. Ще одна літня тема з солом'яними капелюхами, кепками і безкозирками, яка оживить дачний будиночок.

Лайфхак 5. Інтим не пропонувати

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

З такого жіночого елементу одягу виходить веселе барвисте оформлення присадибної ділянки. Є підозра, якщо так прикрасити хвіртку, то від залицяльників відбою не буде.

Лайфхак 6. Джинсова бесіда

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Якщо вдома накопичилося багато старих джинсів, їм теж знайдеться застосування на природі. Холошини для щільності набиваються дрантям, а в пояс ставляться вазони з квітами. Посадіть парочку в альтанці і нехай спілкуються тет-а-тет.

Лайфхак 7. Полуничні чобітки

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Старі гумові чобітки навіть на пенсії продовжать служити господарям на дачі вірою і правдою. Але тепер – як полуничні клумби.

Лайфхак 8. Шльопанці для релаксу

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Мрія багатьох людей – пройтися босоніж по чистій, свіжій, м'якій траві. А в таке взуття так і хочеться сунути ногу, чи не так?

Лайфхак 9. Горщики на віки

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Ще один прикольний варіант – увічнити улюблений одяг у вигляді справжньої цементної скульптури. Заради цього доведеться повозитися з розчином, але зате такі горщики прослужать дуже довго.

Лайфхак 10. І знову комплектик

Прикольні горщики для квітів Фото: Pinterest

Просто, тому що сподобалося))

Раніше ми розповідали, які рослини садити для любові і багатства.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися