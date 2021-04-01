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Як прибрати подряпини на лакованих туфлях: простий лайфхак з фото

Сьогодні, 22:10

Дізнайтеся, як найпростіше приховати дефект на лакованому взутті, щоби було непомітно

Модні, ефектні, блискучі лаковані черевички вимагають особливо дбайливого догляду. Якщо на них з'являється найменша подряпина, її відразу стає видно, і вони вже втрачають свою привабливість. Щоб усунути цей дефект, існує простий лайфхак.

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Зазвичай модниці купують туфлі в комплекті із клатчем або іншими аксесуарами, що гармонують одне з одним в гардеробі. А тому радимо вам при виборі лакованих туфель відразу придбати лак для нігтів такого ж самого кольору.

Догляд за лакованим взуттям
Догляд за лакованим взуттям
Фото: Pinterest

Він стане в нагоді вам не тільки для нейл-дизайну, а ще й для швидкого і зовсім непомітного усунення найменшого дефекту на улюбленому взутті. А якщо у вас такий же пасок чи сумочка – то і на них. Так ви завжди будете застраховані від подряпин і потертостей.

Як видалити подряпини на лакованій поверхні: покрокова інструкція

  1. Щоб ліквідувати дефект на туфлях, попередньо очистіть їх від бруду і знежирте.

    Догляд за лакованим взуттям
    Догляд за лакованим взуттям
    Фото: Pinterest
  2. Акуратно нанесіть пензликом лак на подряпину і дайте йому висохнути.

    Догляд за лакованим взуттям
    Догляд за лакованим взуттям
    Фото: Pinterest
  3. При необхідності повторіть процедуру ще 1-2 рази.

    Догляд за лакованим взуттям
    Догляд за лакованим взуттям
    Фото: Pinterest
  4. Цим способом можна замаскувати навіть глибокі подряпини, тому що лак глибоко проникає і застигає в шкірі.
  5. Але не забувайте періодично контролювати і оновлювати процедуру лакування взуття, тому що лак із часом може поступово злазити.

Раніше ми публікували покрокову інструкцію, як чистити нубук.

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