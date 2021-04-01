Як прибрати подряпини на лакованих туфлях: простий лайфхак з фото
Дізнайтеся, як найпростіше приховати дефект на лакованому взутті, щоби було непомітно
Модні, ефектні, блискучі лаковані черевички вимагають особливо дбайливого догляду. Якщо на них з'являється найменша подряпина, її відразу стає видно, і вони вже втрачають свою привабливість. Щоб усунути цей дефект, існує простий лайфхак.
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Зазвичай модниці купують туфлі в комплекті із клатчем або іншими аксесуарами, що гармонують одне з одним в гардеробі. А тому радимо вам при виборі лакованих туфель відразу придбати лак для нігтів такого ж самого кольору.
Він стане в нагоді вам не тільки для нейл-дизайну, а ще й для швидкого і зовсім непомітного усунення найменшого дефекту на улюбленому взутті. А якщо у вас такий же пасок чи сумочка – то і на них. Так ви завжди будете застраховані від подряпин і потертостей.
- Щоб ліквідувати дефект на туфлях, попередньо очистіть їх від бруду і знежирте.Догляд за лакованим взуттям
Фото: Pinterest
- Акуратно нанесіть пензликом лак на подряпину і дайте йому висохнути.Догляд за лакованим взуттям
Фото: Pinterest
- При необхідності повторіть процедуру ще 1-2 рази.Догляд за лакованим взуттям
Фото: Pinterest
- Цим способом можна замаскувати навіть глибокі подряпини, тому що лак глибоко проникає і застигає в шкірі.
- Але не забувайте періодично контролювати і оновлювати процедуру лакування взуття, тому що лак із часом може поступово злазити.
Раніше ми публікували покрокову інструкцію, як чистити нубук.
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