Куди подіти старі речі: ідеї та список адрес

Як грамотно позбутися непотрібного одягу: подаруйте речам друге життя

Речі мають властивість накопичуватися. Щось виходить із моди, щось стало малим, щось просто набридло. Куди подіти одяг і взуття, які рука не підніметься викинути, і які ще цілком комусь стануть у нагоді? Існує кілька способів звільнити простір у шафі і подарувати речам нове життя.

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Отже, куди можна подіти непотрібні речі?

1. Подаруйте родичам або друзям

Звичайна практика конвеєра, яка частіше відноситься до дитячих речей: одяг, з якої виросла дитина, передається "у спадок" дітям друзів, кумів, знайомих і друзів знайомих. Не виключено, що і ваш гардероб іноді поповнюється у такий спосіб. Діти ростуть швидко, тож у однієї речі може бути два і навіть три господаря.

2. Роздайте малозабезпеченим

У багатьох є знайомі сім'ї, достаток яких невеликий, і вони не можуть собі дозволити купувати дорогі речі. Знайдіть таку родину. Така благодійність вигідна обом сторонам: вони отримують обновку, а ви рятуєтеся від непотрібного одягу.

3. Віднесіть у притулки або церкви

Якщо ви хочете бути впевненими, що річ дійде до адресата і потрапить в руки того, хто буде її носити, зверніться до церкви або притулку, які є у вашому місті. Там також можуть підказати, що їм знадобиться, а що ні.

4. Довіртеся професіоналам

В Україні на сьогоднішній день існує багато організацій, в яких процес обробки непотрібних речей поставлений на комерційну або благодійну основу. Частина коштів від продажу йде на розвиток цих проектів, а інша – на допомогу малозабезпеченим.

Червоний Хрест України. У Києві, а також у багатьох містах України можна здати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку для нужденних. Контакти, за якими можна звертатися, є на сайті організації redcross.org.ua

У Києві, а також у багатьох містах України можна здати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку для нужденних. Контакти, за якими можна звертатися, є на сайті організації redcross.org.ua Ласка. Благодійні магазини працюють у Києві за адресами: вул. Липинського, 3 або вул. Малопідвальна, 15. Сайт: laskastore.com

Благодійні магазини працюють у Києві за адресами: вул. Липинського, 3 або вул. Малопідвальна, 15. Сайт: laskastore.com Банк одягу. Прийняті речі роздає нужденним. Розташований у Києві за адресою: вул. Максима Берлінського, 9 (м. Дорогожичі). Телефон: 0935744424.

Прийняті речі роздає нужденним. Розташований у Києві за адресою: вул. Максима Берлінського, 9 (м. Дорогожичі). Телефон: 0935744424. Кенгуруша . Соціальний проєкт, який більшу частину речей відправляє в дитячі будинки, інтернати, малозабезпеченим у селах і маленьких містах. Знаходиться в Києві на вулиця Гашека, 18.

. Соціальний проєкт, який більшу частину речей відправляє в дитячі будинки, інтернати, малозабезпеченим у селах і маленьких містах. Знаходиться в Києві на вулиця Гашека, 18. H&M. Мережа столичних магазинів, розташованих у торгових центрах Lavina Mall, River Mall і Sky Mall. Сюди можна принести будь-який непотрібний і старий одяг. Речі в хорошому стані продаються, а непридатні для носіння використовуються як вторсировина для виготовлення нового одягу.

Мережа столичних магазинів, розташованих у торгових центрах Lavina Mall, River Mall і Sky Mall. Сюди можна принести будь-який непотрібний і старий одяг. Речі в хорошому стані продаються, а непридатні для носіння використовуються як вторсировина для виготовлення нового одягу. Карітас. Благодійний фонд займається безпосередньо нужденними. Речі можна привезти самостійно за адресами: Київ, вул. Микитенко 7-Б, вул. Г. Сковороди, 1. Чи викликати працівників на дім. Сайт: caritas-kiev.org.ua

Благодійний фонд займається безпосередньо нужденними. Речі можна привезти самостійно за адресами: Київ, вул. Микитенко 7-Б, вул. Г. Сковороди, 1. Чи викликати працівників на дім. Сайт: caritas-kiev.org.ua Благомай. Столичний добродійний фонд займається допомогою дітям із дитячих будинків та дітям-переселенцям. При бажанні можна відвідати дитячі будинки і самостійно подарувати речі дітям. Розташований за адресою: вул. Велика Васильківська 62/64. Сайт: charitymay.com

Столичний добродійний фонд займається допомогою дітям із дитячих будинків та дітям-переселенцям. При бажанні можна відвідати дитячі будинки і самостійно подарувати речі дітям. Розташований за адресою: вул. Велика Васильківська 62/64. Сайт: charitymay.com Шафа добра. Благодійна лавка, розташована в Харкові за адресою: Володимира Короленка, 23. Кращі речі виставляються на продаж для збору коштів на благодійні програми, інші речі передаються благодійним організаціям.

Благодійна лавка, розташована в Харкові за адресою: Володимира Короленка, 23. Кращі речі виставляються на продаж для збору коштів на благодійні програми, інші речі передаються благодійним організаціям. Добробутік. Одеський благодійний магазин гроші від реалізації речей направляє на благодійність на допомогу важкохворим дітям. Розташований за адресою: провулок Червоний, 7а. Телефон: 048 726-35-95.

Одеський благодійний магазин гроші від реалізації речей направляє на благодійність на допомогу важкохворим дітям. Розташований за адресою: провулок Червоний, 7а. Телефон: 048 726-35-95. Оселя. Львівська організація допомоги малозабезпеченим і бездомним людям знаходиться за адресою: Львів-Винники, вул. Франко, 69 і 53д. Сайт: emaus-oselya.org. У місті стоять контейнери для збору речей. За великогабаритними речами готові приїхати волонтери.

Львівська організація допомоги малозабезпеченим і бездомним людям знаходиться за адресою: Львів-Винники, вул. Франко, 69 і 53д. Сайт: emaus-oselya.org. У місті стоять контейнери для збору речей. За великогабаритними речами готові приїхати волонтери. Мурахи . Благодійна платформа murahy.com отримані від продажу речей кошти спрямовує в благодійні організації.

. Благодійна платформа murahy.com отримані від продажу речей кошти спрямовує в благодійні організації. Пожертвування речей благодійним організаціям. Також в Україні є інтерактивна карта благодійних організацій helpmap.io. Вона допомагає людям знайти місця, куди можна здати непотрібні їм речі, а благодійним організаціям – отримати матеріальну або волонтерську підтримку. На карті відзначені адреси і найменування установ, яким потрібні ті чи інші речі.

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