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Куди подіти старі речі: ідеї та список адрес

Сьогодні, 16:08

Як грамотно позбутися непотрібного одягу: подаруйте речам друге життя

Речі мають властивість накопичуватися. Щось виходить із моди, щось стало малим, щось просто набридло. Куди подіти одяг і взуття, які рука не підніметься викинути, і які ще цілком комусь стануть у нагоді? Існує кілька способів звільнити простір у шафі і подарувати речам нове життя.

А ще даруйте людям подарунки, готуйте приємні сюрпризи і піднімайте настрій. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих презентів на головні свята квітня.

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Отже, куди можна подіти непотрібні речі?

1. Подаруйте родичам або друзям

Звичайна практика конвеєра, яка частіше відноситься до дитячих речей: одяг, з якої виросла дитина, передається "у спадок" дітям друзів, кумів, знайомих і друзів знайомих. Не виключено, що і ваш гардероб іноді поповнюється у такий спосіб. Діти ростуть швидко, тож у однієї речі може бути два і навіть три господаря.

2. Роздайте малозабезпеченим

У багатьох є знайомі сім'ї, достаток яких невеликий, і вони не можуть собі дозволити купувати дорогі речі. Знайдіть таку родину. Така благодійність вигідна обом сторонам: вони отримують обновку, а ви рятуєтеся від непотрібного одягу.

3. Віднесіть у притулки або церкви

Якщо ви хочете бути впевненими, що річ дійде до адресата і потрапить в руки того, хто буде її носити, зверніться до церкви або притулку, які є у вашому місті. Там також можуть підказати, що їм знадобиться, а що ні.

4. Довіртеся професіоналам

В Україні на сьогоднішній день існує багато організацій, в яких процес обробки непотрібних речей поставлений на комерційну або благодійну основу. Частина коштів від продажу йде на розвиток цих проектів, а інша – на допомогу малозабезпеченим.

  • Червоний Хрест України. У Києві, а також у багатьох містах України можна здати одяг, взуття, предмети домашнього вжитку для нужденних. Контакти, за якими можна звертатися, є на сайті організації redcross.org.ua
  • Ласка. Благодійні магазини працюють у Києві за адресами: вул. Липинського, 3 або вул. Малопідвальна, 15. Сайт: laskastore.com
  • Банк одягу. Прийняті речі роздає нужденним. Розташований у Києві за адресою: вул. Максима Берлінського, 9 (м. Дорогожичі). Телефон: 0935744424.
  • Кенгуруша . Соціальний проєкт, який більшу частину речей відправляє в дитячі будинки, інтернати, малозабезпеченим у селах і маленьких містах. Знаходиться в Києві на вулиця Гашека, 18.
  • H&M. Мережа столичних магазинів, розташованих у торгових центрах Lavina Mall, River Mall і Sky Mall. Сюди можна принести будь-який непотрібний і старий одяг. Речі в хорошому стані продаються, а непридатні для носіння використовуються як вторсировина для виготовлення нового одягу.
  • Карітас. Благодійний фонд займається безпосередньо нужденними. Речі можна привезти самостійно за адресами: Київ, вул. Микитенко 7-Б, вул. Г. Сковороди, 1. Чи викликати працівників на дім. Сайт: caritas-kiev.org.ua
  • Благомай. Столичний добродійний фонд займається допомогою дітям із дитячих будинків та дітям-переселенцям. При бажанні можна відвідати дитячі будинки і самостійно подарувати речі дітям. Розташований за адресою: вул. Велика Васильківська 62/64. Сайт: charitymay.com
  • Шафа добра. Благодійна лавка, розташована в Харкові за адресою: Володимира Короленка, 23. Кращі речі виставляються на продаж для збору коштів на благодійні програми, інші речі передаються благодійним організаціям.
  • Добробутік. Одеський благодійний магазин гроші від реалізації речей направляє на благодійність на допомогу важкохворим дітям. Розташований за адресою: провулок Червоний, 7а. Телефон: 048 726-35-95.
  • Оселя. Львівська організація допомоги малозабезпеченим і бездомним людям знаходиться за адресою: Львів-Винники, вул. Франко, 69 і 53д. Сайт: emaus-oselya.org. У місті стоять контейнери для збору речей. За великогабаритними речами готові приїхати волонтери.
  • Мурахи . Благодійна платформа murahy.com отримані від продажу речей кошти спрямовує в благодійні організації.
  • Пожертвування речей благодійним організаціям. Також в Україні є інтерактивна карта благодійних організацій helpmap.io. Вона допомагає людям знайти місця, куди можна здати непотрібні їм речі, а благодійним організаціям – отримати матеріальну або волонтерську підтримку. На карті відзначені адреси і найменування установ, яким потрібні ті чи інші речі.

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