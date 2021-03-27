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Як розтягнути шкіряне взуття: дуже корисний лайфхак

Сьогодні, 17:50

Дізнайтеся, як просто розносити взуття, щоб воно не тисло

Зміна сезону незмінно супроводжується зміною іміджу. Зимові чоботи змінюються на ошатні туфельки, і ось тут починається проблема. Дістали ви взуття зі стелажа після довгого зберігання чи ж купили в магазині – якщо туфлі на ногах тісні, це мало кому принесе задоволення. Як розтягнути взуття, щоб воно ніде не тисло і не псувало життя? Є просте рішення.

Не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні весняні свята.

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Як розтягнути шкіряне взуття: лайфхак

  1. Заклейте потенційно проблемні місця на ногах лейкопластиром.
  2. Потім надіньте товсті шкарпетки.
  3. Змастіть взуття всередині серветкою, змоченою в горілці або спирті (також можна використовувати спеціальний спрей для розношування взуття).
  4. Взуйтеся і походіть вдома приблизно 1-2 години.
  5. Змастіть туфлі кремом для взуття.

Таким способом тісне взуття можна розносити вшир приблизно на пів розміру. Тим більше, що шкіряне взуття легше синтетики піддається впливу.

Будьте обережні зі спиртом, тому що він може змінити колір шкіри. Щоб підстрахуватися, краще спочатку змастити ним непомітну ділянку і подивитися, як поведе себе фарба.

Також майте на увазі, що в другій половині дня ноги мають властивість набрякати і ставати трохи товщими, ніж зранку, тож ближче до вечора процедура розношування туфель займе трохи менше часу.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Раніше ми розповідали, що робити, щоб не промокли ноги навесні.

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