Як облаштувати офіс вдома: 5 лайфхаків

Корисні поради з організації простору для тих, хто працює вдома

Якщо ви працюєте вдома, але при цьому обмежені у житлоплощі і зайвої кімнати для кабінету просто немає, важливо правильно організувати своє робоче місце, щоб вас ніхто і ніщо не відволікало. Так і домочадці не будуть об вас спотикатися, і робота піде быльш продуктивно. Дивіться цікаві і прості ідеї, як можна без проблем облаштувати офіс вдома.

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Лайфхак 1. Ширма

Практичне робоче місце Фото: Pinterest

Відгородитися від зовнішнього світу можна за допомогою легкої висувної ширми. Зручно те, що це тимчасово, і немає потреби кардинально переобладнати кімнату. Так у вас з'явиться можливість в робочі години усамітнитися у своєму просторі.

Лайфхак 2. Стіл-бюро

Практичне робоче місце Фото: Pinterest

Старий добрий стіл-бюро, наче трансформер, при необхідності набуває потрібних параметрів – робочу функціональну поверхню або ж скромні меблі, які займають зовсім небагато місця. Коли ви закінчили, то можете всю свою роботу прибрати з очей – як сторонніх, так і своїх, щоб забути про неї до наступного сеансу.

Лайфхак 3. Шафа-секретер

Практичне робоче місце Фото: Pinterest

Ще одна незамінна річ з минулого, яка виявилася корисною в наш час. Такі меблі здатні створити видимість відокремленого мініатюрного кабінету в межах спільної кімнати і навіть замикати її на ключ. Відкрили дверцята – зайняли своє робоче місце і відгородилися від зовнішнього світу.

Лайфхак 4. Сходи

Практичне робоче місце Фото: Pinterest

Компактне робоче місце можна обладнати прямо під сходами на другий поверх. Вийде чудова економія простору. Щоправда, такий варіант підійде для короткочасної роботи, інакше ходіння домочадців "по головах" може відволікати.

Лайфхак 5. Балкон

Практичне робоче місце Фото: Pinterest

У багатьох людей балкон являє собою суто технічне приміщення і найчастіше використовується для перекурів, сушіння білизни і зберігання всякого мотлоху. І дарма, бо лоджія – чудова зона для зовсім відокремленого кабінету в домашніх умовах. І двері закриті, і світло, і вид із вікна допоможе частіше відпочивати втомленим очам.

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