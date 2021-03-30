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Як облаштувати офіс вдома: 5 лайфхаків

Сьогодні, 17:47

Корисні поради з організації простору для тих, хто працює вдома

Якщо ви працюєте вдома, але при цьому обмежені у житлоплощі і зайвої кімнати для кабінету просто немає, важливо правильно організувати своє робоче місце, щоб вас ніхто і ніщо не відволікало. Так і домочадці не будуть об вас спотикатися, і робота піде быльш продуктивно. Дивіться цікаві і прості ідеї, як можна без проблем облаштувати офіс вдома.

Також не забувайте радувати і піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня .

  • Лайфхак 1. Ширма

Практичне робоче місце
Практичне робоче місце
Фото: Pinterest

Відгородитися від зовнішнього світу можна за допомогою легкої висувної ширми. Зручно те, що це тимчасово, і немає потреби кардинально переобладнати кімнату. Так у вас з'явиться можливість в робочі години усамітнитися у своєму просторі.

  • Лайфхак 2. Стіл-бюро

Практичне робоче місце
Практичне робоче місце
Фото: Pinterest

Старий добрий стіл-бюро, наче трансформер, при необхідності набуває потрібних параметрів – робочу функціональну поверхню або ж скромні меблі, які займають зовсім небагато місця. Коли ви закінчили, то можете всю свою роботу прибрати з очей – як сторонніх, так і своїх, щоб забути про неї до наступного сеансу.

  • Лайфхак 3. Шафа-секретер

Практичне робоче місце
Практичне робоче місце
Фото: Pinterest

Ще одна незамінна річ з минулого, яка виявилася корисною в наш час. Такі меблі здатні створити видимість відокремленого мініатюрного кабінету в межах спільної кімнати і навіть замикати її на ключ. Відкрили дверцята – зайняли своє робоче місце і відгородилися від зовнішнього світу.

  • Лайфхак 4. Сходи

Практичне робоче місце
Практичне робоче місце
Фото: Pinterest

Компактне робоче місце можна обладнати прямо під сходами на другий поверх. Вийде чудова економія простору. Щоправда, такий варіант підійде для короткочасної роботи, інакше ходіння домочадців "по головах" може відволікати.

  • Лайфхак 5. Балкон

Практичне робоче місце
Практичне робоче місце
Фото: Pinterest

У багатьох людей балкон являє собою суто технічне приміщення і найчастіше використовується для перекурів, сушіння білизни і зберігання всякого мотлоху. І дарма, бо лоджія – чудова зона для зовсім відокремленого кабінету в домашніх умовах. І двері закриті, і світло, і вид із вікна допоможе частіше відпочивати втомленим очам.

Раніше ми розповідали, як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї.

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