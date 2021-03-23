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Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

Сьогодні, 18:51

Розкладаємо все по поличках і так же легко дістаємо

Як скласти речі в шафі, щоб вони не займали багато місця, не м'ялися, не плуталися під руками і до того ж швидко знаходилися? Ділимося цікавими ідеями.

Не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей на весняні свята.

  • Лайфхак 1. Як заощадити місце в шафі

Як складати речі в шафі
Як складати речі в шафі
Фото: Depositphotos

Якщо у вас кожен сантиметр на рахунку, перш ніж наповнювати шафу речами, візьміть якусь футболку за еталон і промірте нею полку. Зазвичай речі складають удвічі або вчетверо, і такий розмір не завжди збігається з габаритами полки – частина місця на ній просто "гуляє". Ми пропонуємо скласти одяг так, щоб він повністю заповнив собою простір у шафі.

Футболку потрібно скласти рівно по ширині полиці або ж (якщо полка занадто широка) вполовину. А потім кожну наступну річ підганяєте під розмір вашого зразка. Наприклад, довгий светр або штани доведеться скласти вже не вчетверо, а лише втричі. За рахунок цього стопка речей виявиться трохи нижче, і в неї поміститься ще що-небудь.

В результаті у вас вийде, наприклад, чотири акуратні однакові за розміром стопки речей, які плотненько ляжуть на полицю, не залишаючи на ній порожнього місця.

  • Лайфхак 2. Як зручно користуватися речами

Як складати речі в шафі
Як складати речі в шафі
Фото: Depositphotos

Часто одяг розкладається за своєю тематикою: штани – до штанів, светри – до светрів. І ціла полиця відведена виключно під футболки. Це практично, але не завжди зручно. Так за улюбленою майкою іноді доводиться тягнутися углиб шафи через всі стопки.

Спробуйте більш раціонально використовувати свою шафу. На задні місця, так би мовити, в "довгу шухляду", складайте несезонні речі, а наперед – ті, які плануєте носити найближчим часом. А потім просто міняйте стопки місцями в залежності від сезону.

  • Лайфхак 3. Як скласти речі, щоб легко їх діставати

Як складати речі в шафі
Як складати речі в шафі
Фото: Depositphotos

Ще одне зручне ноу-хау, яке допоможе без проблем дістати потрібну кофточку або рушник при цьому не створить розгардіяш на полиці. Складаючи речі в стопки, розташовуйте їх, як книжки на полиці, щоб вам було видно їхні "корінці", а не всі інші "деталі". Тоді, потягнувши за обрану річ, ви не зачепите сусідню і не сплутаєте зі схожою.

За таким же принципом дуже зручно компонувати постільну білизну: скласти весь комплект, а потім обернути, наприклад, підодіяльником чи простирадлом. І тоді не потрібно буде окремо вивуджувати з шафи всі складові.

Раніше ми розповідали, як позбутися молі: 5 надійних лайфхаків.

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