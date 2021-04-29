Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Дізнайтеся свій любовний гороскоп на травень 2021 року: Терези потонуть у ніжності, а Рак постраждає через свою наполегливість

Який знак наприкінці весни виявиться найщасливішим і велелюбним в особистому житті? Хто з представників зодіакального кола зустріне свою любов в квітучому місяці травні? Кого, навпаки, накриє розчарування в чуттєвій сфері? Можливо, когось переслідує любовна невдача, зрада і навіть розлука? Дізнайтеся в любовному гороскопі на травень 2021 року.

А щоб поліпшити відносини і завоювати вдячність та увагу з боку коханої людини, не забувайте робити подарунки – з приводом або просто так. Обов'язково піднімайте настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Овен

Овен (21 березня – 20 квітня) Фото: Сьогодні

У травні 2021 року боротьба – природний стан для Овна. Вам страшна буде нудьга. Ви будете висловлювати свої почуття вишукано. А це дуже схоже на початкову стадію відносин, яка так і не просунеться далі цукеркової фази.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Телець

Телець (21 квітня – 21 травня) Фото: Сьогодні

У травні-2021 Телець буде виділяти надійність, сталість і впевненість в завтрашньому дні. Ви будете послідовно проявляти свою прихильність, включаючи власницькі нотки. На вас можна покластися, і партнери будуть це відчувати.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Близнята

Близнюки (22 травня – 21 червня) Фото: Сьогодні

Близнята будуть готові задовольнити мало не всі потреби свого коханого – і плотські, і духовні, і матеріальні. Але проблема полягає в тому, що ви хочете реальних відносин, а ваш партнер готовий поки тільки мріяти про них.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Рак

Рак (22 червня – 22 липня) Фото: Сьогодні

У травні-2021 Рак зможе пишатися тими, кого він любить. Вам буде властивий надмірний ідеалізм. Водночас ваша наполегливість може зіграти не найкращу роль – прагнення домінувати ні до чого доброго не призведе.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Лев

Лев (23 липня – 21 серпня) Фото: Сьогодні

У Лева виникне сильне бажання справити враження на свого партнера. Вас будуть цікавити нові переживання і досвід. Когось навіть потягне на експерименти. Та тільки не варто ходити наліво – ви ризикуєте втратити те, що маєте.

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Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Діва

Діва (22 серпня – 23 вересня) Фото: Сьогодні

У Діви проявиться надмірний потяг до ініціативних і заповзятливих людей. Вони будуть вас запалювати і підживлювати. Але для цього не обов'язково міняти партнерів: можна просто додати драйву вашим теперішнім взаєминам.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Терези

Терези (24 вересня – 23 жовтня) Фото: Сьогодні

Травень 2021 року – один з найкращих періодів в любовному житті для представників знаку Терези. Ваша ніжність і романтичність обов'язково знайдуть відгук у вдячному серці партнера, який сповна оцінить вашу самовіддачу.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Скорпіон

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) Фото: Сьогодні

У травні-2021, якщо Скорпіон задумає з кимось пов'язати своє життя, то претендент муситиме пройти безліч тестів на придатність. Ви будете дуже вимогливі і прискіпливі. Навряд чи це найкращий шлях до довірчих відносин і тим паче – до шлюбу.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Стрілець

Стрілець (24 листопада – 22 грудня) Фото: Сьогодні

У своїх романтичних стосунках Стрілець буде розкриватися поступово й обережно. Бажання не втратити контроль над своїм серцем стане причиною емоційної стриманості – партнер відчує, що ви з ними не до кінця щирі.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Козоріг

Козеріг (23 грудня – 20 січня) Фото: Сьогодні

Зближення з партнером в травні-2021 у Козерога буде проблематичним. Це відбувається через вашу високу вимогливість до себе й оточення. Вас буде притягувати можливість самоствердження, що гальмує відкриті почуття.

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Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Водолій

Водолій (21 січня – 19 лютого) Фото: Сьогодні

Травень 2021 року – не найкращий місяць для початку спільного життя або створення сім'ї. Водолій буде вельми стриманим у своїх почуттях, а це, водночас, сильно заважає природному енергообміну між партнерами.

Любовний гороскоп на травень 2021 року для всіх знаків зодіаку: Риби

Риби (20 лютого – 20 березня) Фото: Сьогодні

Внутрішні суперечності і сумніви Риб стануть їжею для самокопання. Через це ви будете надмірно критичними до себе і свого партнера. Ці якості навряд чи допоможуть вам у травні 2021 року збудувати серйозні і якісні взаємини.

Раніше ми публікували гороскоп від астролога на 2021 рік для всіх знаків зодіаку.

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