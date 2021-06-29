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Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Риби: гроші як прийдуть, так і підуть

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
29 червня, 20:03
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Докладний астрологічний прогноз на липень-2021 для знака Риби
Риби
Риби / Фото: Сьогодні

Чи стане липень щасливим місяцем для представників знака Риби? Або ж, можливо, доведеться серйозно попрацювати, щоб по праву розраховувати на прихильність мінливої Долі? Читайте докладний гороскоп на липень-2021 для знака Риби.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Робота

Робота
Робота / Фото: Unsplash

Не дивуйтеся, якщо ваші бажання будуть розходитися з реальною можливістю щось зробити. І ваші плани не завжди можуть збігатися з дійсністю. Якщо так відбувається в сфері роботи, приберіть емоції і постарайтеся поглянути на речі філософськи: мабуть, це просто не ваш зоряний час, і краще його перечекати.

Фінанси

Фінанси
Фінанси / Фото: Unsplash

Фінансова сфера в липні-2021 у Риб матиме свою особливість. Як гроші до вас прийдуть у цьому місяці, точно так же – легко або з великим зусиллям – вони вас і покинуть. Якщо не хочете вийти в повний нуль, не беріть з собою багато готівки, коли вирушаєте на шопінг, а на карту для надійності встановіть ліміт.

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Здоров'я

Тонізуючий напій
Тонізуючий напій / Фото: Unsplash

Вам не варто займатися самолікуванням, краще пройти комплексну діагностику організму. Існує ймовірність, що ваші проблеми зовсім не від того, що ви щось не те з'їли, а від нервів і стресів. А ось експерименти над собою нічим добрим не закінчаться. І те, що допомогло одній людині, навряд чи буде корисно вам.

Любов

Романтика
Романтика / Фото: Unsplash

В липні у Риб часто будуть зав'язуватися стосунки з нерівними собі – чи то за віком, то чи за статусом, як ніби з людиною з іншого світу. Важливо навчитися підбирати правильні слова і знаходити дипломатичні шляхи вирішення конфліктів. Тоді розвиток любовних стосунків піде гладко, як по маслу.

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Відпочинок

Творчість
Творчість / Фото: Unsplash

Заняття творчістю і створення чогось корисного або красивого власноруч стане для Риб справжньою віддушиною в липні. Ви будете творити невтомно. Також додаткову радість принесе ще й можливість на цьому непогано заробити. Намагайтеся ловити хвилю і отримувати побільше вражень.

Дивіться відеогороскоп на 2021 рік :

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік за знаками зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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