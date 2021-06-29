Гороскоп на липень-2021 для знака зодіаку Риби: гроші як прийдуть, так і підуть

Чи стане липень щасливим місяцем для представників знака Риби? Або ж, можливо, доведеться серйозно попрацювати, щоб по праву розраховувати на прихильність мінливої Долі? Читайте докладний гороскоп на липень-2021 для знака Риби.
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Робота
Не дивуйтеся, якщо ваші бажання будуть розходитися з реальною можливістю щось зробити. І ваші плани не завжди можуть збігатися з дійсністю. Якщо так відбувається в сфері роботи, приберіть емоції і постарайтеся поглянути на речі філософськи: мабуть, це просто не ваш зоряний час, і краще його перечекати.
Фінанси
Фінансова сфера в липні-2021 у Риб матиме свою особливість. Як гроші до вас прийдуть у цьому місяці, точно так же – легко або з великим зусиллям – вони вас і покинуть. Якщо не хочете вийти в повний нуль, не беріть з собою багато готівки, коли вирушаєте на шопінг, а на карту для надійності встановіть ліміт.
Фінансовий гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку
Здоров'я
Вам не варто займатися самолікуванням, краще пройти комплексну діагностику організму. Існує ймовірність, що ваші проблеми зовсім не від того, що ви щось не те з'їли, а від нервів і стресів. А ось експерименти над собою нічим добрим не закінчаться. І те, що допомогло одній людині, навряд чи буде корисно вам.
Любов
В липні у Риб часто будуть зав'язуватися стосунки з нерівними собі – чи то за віком, то чи за статусом, як ніби з людиною з іншого світу. Важливо навчитися підбирати правильні слова і знаходити дипломатичні шляхи вирішення конфліктів. Тоді розвиток любовних стосунків піде гладко, як по маслу.
Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку
Відпочинок
Заняття творчістю і створення чогось корисного або красивого власноруч стане для Риб справжньою віддушиною в липні. Ви будете творити невтомно. Також додаткову радість принесе ще й можливість на цьому непогано заробити. Намагайтеся ловити хвилю і отримувати побільше вражень.
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