Який курорт для відпочинку підходить вашому знаку зодіаку

Близнюкам напророчили зірки США, Водоліям – Лондон, а Козерогам бажано відправитися у Швейцарію з ідеальними ландшафтами

Яка ви країна за знаком зодіаку

Побачити весь світ – мрія кожного. Безперечно, відвідати популярні країни та дослідити їх традиції – неймовірно! Але ми розповімо, який один із куточків ідеально підходить вашому знаку зодіаку. Внесіть його в літній список must see. А щоб сезон був незабутній – читайте календар лайфхаків від Life Сьогодні.

Овен

Активним Овнам, які люблять бути лідерами та ідеалістами життя треба їхати на Мальдіви. Бо їх перфекціонізм здивують лише пляжі з білим піском, прозора вода та пейзажі як з картинок у Pinterest. Але локальний відпочинок – це не про бюджетність, а про великі витрати.

Телець

Цей знак зодіаку – ще той консерватор у виборі відпочинку! Тож Єгипет чи Туреччина, які полюбляють українці – ідеальний варіант. Для відпустки бажано обирати готелі 5-зіркові, бо варіанти 4-х зірок часто не відповідають якості. Якщо все ж забронюєте згаданий останній, будьте готові побачити умови 3-зіркового готелю.

Близнюки

Знак, який любить бути в центрі уваги – Близнюки! Їм зірки напророчили – США: Каліфорнію, Лос-Анджелес чи Нью-Йорк. Бо це країна, яка завжди на слуху, в листах із мріями та сподіваннях, які мають збутися. Їм властиво швидко змінювати свою думку, тож над вибором конкретного міста рекомендуємо задуматиcy вже зараз. І, звісно, починати робити візу та збирати всі необхідні документи.

Рак

Холоднокровним Ракам та любителям приховувати свої емоції варто відвідати Сейшельські острови, які омиваються Індійським океаном. Відпочинок на двох економ-формату стартує від 76 тисяч гривень! Так, ціни не порівняти з Туреччиною чи Єгиптом. Відповідну, наплив туристів тут відсутній, а можливість абстрагуватися та побути наодинці є.

Лев

Рутина Лева пригнічує! Йому щоразу потрібен новий досвід, знайомства, емоції та краєвиди, які до цього бачив лише в стрічці Instagram. Знаку рекомендують зірки відправитися в Індонезію на острів Балі. На місцевості серед сотні інстаграмних кафе, рисових полів і естетичних заходів сонця з морським бризом він залишиться задоволеним.

Діва

Цей знак зодіаку називають найрозумнішим серед усіх. Діва проаналізує свій бюджет, бо бездумний вибір курорту для відпустки не про неї. А ще список ТОП-країн та обере Кіпр, де можна відпочити бюджетно, смачно та з вау-пейзажами, які не гірші Мальдівських чи Балійських. Але на наступний рік зірки рекомендують відправитися в Бразилію.

Терези

Мрійливим та товариським Терезам варто відправитися в ОАЕ в прогресивний Дубай. Спершу відвідати популярний Dubai Mall та подвитися на шоу фонтанів біля Бурдж-Халіфи. Без нових знайомств, звісно, теж не обійдеться. Бо Терези ще ті любителі поговорити!

Скорпіон

Скорпіонам рекомендують зірки відправитися в Індію, коли ситуація з коронавірусом буде в нормі. Вони готові до екстриму, який чекає на них в окремих туристичних місцях. Але обережніше зі стравами країни, бо Скорпіони ще ті любителі гастрокультури різних місцевостей.

Стрілець

Любителям пригод, Стрільцям, варто відправитися в Домініканську Республіку на найпопулярніший курорт Пунта-Кана. Бо це саме та відпустка, про яку вони мріяли сидівши над дедлайнами попередній рік. Без красивих фото та нових емоцій вони не повернуться!

Козеріг

Ще одні перфекціоністи – Козероги. Їх місце відпочинку – 100% Швейцарія зі своїми правилами та ідеально зеленою травою, де пасутся корови, які є зірками в рекламі популярного шоколаду.

Водолій

Імпульсивним Водоліям, які швидко адаптуються до нових умов проживання підійде Велика Британія – Лондон. Вони миттю закохаються у вологий клімат країни та будуть насолоджуватися дощами, а ще візьмуть у звичку бігати біля Біг-Бена. І не без пиття чорного чай з молоком та дегустації традиційного Фіш енд Чіпс.

Риби

Творчим рибам варто летіти у Париж! Бо тамтешній запах круасанів, Ейфелева вежа та харизматичні французи здатні надихнути їх на нові звершення. В ідеалі для Риб – об'їхати найкращі туристичні місця Франції, щоб взяти від країни максимум (а не лише зайві кг від випічки).

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