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Гороскоп на тиждень 27 червня – 3 липня: всі знаки зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 червня, 10:17
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Астрологічний прогноз на 27 червня – 3 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на тиждень
Гороскоп на тиждень / Фото: Unsplash

Вплив затяжних червневих вихідних зіграє свою роль на загальному настрої усього тижня. Навіть в робочі дні буде відчуватися романтичність, розслабленість і витання в хмарах.

Лише до кінця тижня багато знаків зодіаку зможуть прийти до тями і включитися в робочий процес, але тут знову з'являться вихідні, так що вся енергія буде витрачена на активний відпочинок.

Ми недавно подорожували за межами Києва на електрокарі Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

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Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Овна

[IMAGE id= 2305780 ; title= Овен (21 березня – 20 квітня) ;]

Для Овнів наступний тиждень принесе продуктивність у вирішенні робочих і фінансових питань, а також можливості заробітку. Намагайтеся не розпорошуватися на все різноманіття пропозицій, що надходять. Головне – в цьому потоці не втратити свою вигоду. Очікуються приємні зустрічі та нові цікаві знайомства.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Тельця

[IMAGE id= 2305782 ; title= Телець (21 квітня – 21 травня) ;]

Для Тельців починається відповідальний, але водночас цілком сприятливий період. Багато справи, за які ви плануєте взятися, вирішуватимуться плавно і впевнено. У вівторок з'явиться реальний шанс поліпшити особисте життя. Так що дивіться на всі боки, щоб його не пропустити. Але зайва обережність вам не завадить.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Близнят

[IMAGE id= 2305784 ; title= Близнюки (22 травня – 21 червня) ;]

Бездоганний тиждень чекає на Близнят – так можна охарактеризувати наступний період. Намагайтеся не проявляти негативних емоцій, недовіри і ревнощів, тим більше що приводи для цього більше надумані, ніж реальні. А щоб перебувати в гарному настрої, не звертайте уваги на плітки заздрісників.

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Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Рака

[IMAGE id= 2305786 ; title= Рак (22 червня – 22 липня) ;]

На Раків чекає активний і не нудний період, повний приємних моментів у сім'ї і похвальних досягнень на роботі. Але ви просто фізично не в змозі встигнути побувати у всіх місцях відразу. У п'ятницю, якщо у вас з'явиться можливість знайти нових знайомих, погоджуйтеся відразу ж – ви не пошкодуєте.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Лева

[IMAGE id= 2305788 ; title= Лев (23 липня – 21 серпня) ;]

Активних і цілеспрямованих Левів чекає неминучий успіх у сфері роботи та кар'єри. У середу постарайтеся проявити себе в якості відповідального і грамотного фахівця, і це не залишиться непоміченим. Але незважаючи на відчуття своєї повної значущості та впевненості, все ж остерігайтеся можливих помилок.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Діви

[IMAGE id= 2305790 ; title= Діва (22 серпня – 23 вересня) ;]

Наступного тижня представницям знака Діви не доведеться нудьгувати і даремно витрачати свій час – його просто не буде. У четвер озирніться на давно заплановані і майже забуті справи – зараз відповідний момент для їх реалізації. Все задумане буде мати успішне продовження в житті. Використовуйте цей шанс.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Терезів

[IMAGE id= 2305792 ; title= Терези (24 вересня – 23 жовтня) ;]

Гарний тиждень випадає на долю Терезів. У вівторок вам вистачить сил на подолання крутих сходинок кар'єрних сходів і після цього ще залишиться енергія на приємне налагодження особистого життя. Намагайтеся контролювати і стримувати негативні емоції, щоб це не позначилося на вашому ж самопочутті.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Скорпіона

[IMAGE id= 2305794 ; title= Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) ;]

Абсолютно неоднозначний період починається у Скорпіонів. Доведеться дуже сильно постаратися, щоб досягти бажаних результатів у партнерських відносинах – як в родині, так і на роботі. Ваша пасивність буде вам дорого коштувати, тому що обернеться проти вас. Вам краще активно діяти і не відсиджуватися в тіні.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Стрільця

[IMAGE id= 2305796 ; title= Стрілець (24 листопада – 22 грудня) ;]

У Стрільців наступний тиждень пов'язаний з необхідністю ворушитися і діяти, але у жодному разі не ховатися від вирішення проблем. Тим більше що і кар'єра, і робота, і особисте життя, і самопочуття вас тільки порадують. У середу виникне гостре бажання романтики – не опирайтеся цьому.

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Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Козорога

[IMAGE id= 2305798 ; title= Козеріг (23 грудня – 20 січня) ;]

У Козорогів починається різноплановий і неоднозначний тиждень. З одного боку, все складається благополучно, і всі питання вирішуються ніби самі собою. З іншого ж – ви роздратовані через всякі дрібниці. Можливо, позначається втома. Але це все одно не привід зганяти злість на сім'ї та оточуючих.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Водолія

[IMAGE id= 2305800 ; title= Водолій (21 січня – 19 лютого) ;]

Водоліїв на наступному тижні чекає якщо не приголомшливий, то цілком відчутний успіх і визнання. Причому не тільки на роботі, але і в колі друзів та близьких ваш авторитет значно зросте – в цьому виключно ваша заслуга. На вихідних не варто провокувати сварки – це не приведе до конструктиву.

Гороскоп на неділю 27 червня – 3 липня для Риб

[IMAGE id= 2305802 ; title= Риби (20 лютого – 20 березня) ;]

Представників знака Риби чекає не зовсім романтичний період, швидше заземлена і сувора реальність, яка в четвер зажадає від вас відповідальності і прийняття рішень. Не хвилюйтеся, вам буде до снаги впоратися зі своїми проблемами як в зовнішньому, так і у внутрішньому світі. Але підтримка не завадить.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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