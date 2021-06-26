Яка риба підходить вам за знаком зодіаку

Продовжуємо тему Гороскоп і їжа. Цього разу дізнаємося, яка риба відповідає кожному знаку зодіаку. Адже якщо добре подумати, то схожість знайти можна. Ми вже знаємо, якою спецією кожному з нас потрібно приправляти їжу, тепер дізнаємося детальніше про рибу. У календарі лайфхаків для літа знайдете прекрасні ідеї, як його провести.
Овен – лосось
Шляхетна риба. Красива. Святкова в усіх сенсах. Ну а якщо ця риба буде приготовлена під гострим соусом – це ви точно влучили. Адже Овни люблять гострі відчуття, як і гостру їжу.
Телець – скумбрія
Тельцем управляє Венера, богиня любові. Попри те, що цих людей вважають справжніми цінителями їжі, Тельці все ж люблять домашню їжу. Наша улюблена скумбрія, яка смачна в будь-якому вигляді – від запеченого до копченого – це Тельці.
Близнюки – тунець
Смачна риба, але сухувата. Якщо вона, звісно, не в консервах. Ось так і з Близнюками: дивишся – ну яскрава ж особистість, цікава і раптом з ними щось відбувається, і назовні виходять черствість і навіть злість. Ну а в основному люди класні, як і тунець.
Рак – карась
Дуже обережні Раки на все дивляться з побоюванням. Не тому що нікому не довіряють, а тому, що все завжди перевіряють. Їхня риба – це карась. Теж вкрай обережні та ховаються від небезпеки в затишному місці.
Лев – сом
Масштабна риба, як і особистість Левів. Леви певною мірою неповороткі, адже вони впевнені в собі і це до них мають поспішати, а не навпаки. Люблять Леви побути на самоті, як і соми залягти на дно.
Діва – дорадо
Симпатична рибка – це по-перше. По-друге, вона страшно корисна. Якщо у вашому оточенні є Діви, то будьте впевнені – вони завжди прийдуть на допомогу, завжди підтримають і вкажуть на правильний напрямок.
Терези – форель
Так, Терези люблять вимагати, але вимогливі вони до себе насамперед. Ці люди ніколи не почнуть конфліктувати першими, а обов'язково знайдуть вихід з будь-якої неприємної ситуації. Але з Терезами теж не варто розслаблятися, ці люди можуть і відповісти і дуже неприємним тоном. Хижачка форель – це Терези.
Скорпіон – камбала
Риба, в якій безліч кісток, і щоб її з'їсти, доведеться дуже постаратися – вколоти може миттєво. Ось так і зі Скорпіонами: начебто контакт налагоджений, начебто все добре, але ні – розлютитися може в секунду. І не важливо, чи є на цю злість причина, чи ні.
Стрілець – осетер
Практично екзотика. У всякому разі, для багатьох. Це взагалі про Стрільців – щоби було все за найвищим розрядом, ексклюзивно та дорого. Ну й люблять ці люди від життя брати все – і їжа, в нашому випадку риба, – не виняток.
Козеріг – оселедець
З цією рибою треба бути акуратними. У тому сенсі, що зіпсуватися вона може різко, потім лиха не збудешся, запах страшний. Як і з Козерогами – краще не поводитеся з ними необачно. Інакше потім довго вислуховуватимеш обурення і спостерігати образи.
Водолій – хек
Простий і знайомий усім хек – це Водолії. Чому так? Адже під простотою хека ховається доволі гідний смак. Це, як і з Водоліями – вони дуже глибокі особистості, різнобічні.
Риби – шпроти
Маленька рибка, але смачна. Колись була страшним дефіцитом, тепер – хіба що навіює ностальгію. Загадковим Рибам, які люблять впадати в роздуми, зрозумілі тільки їм, це саме воно.
Якщо хочеться лосося, то приготуйте з нього тартар, покладіть на грінки і прикрасьте полуницею – подробиці у відео.
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