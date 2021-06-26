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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Яка риба підходить вам за знаком зодіаку

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
26 червня, 20:15
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Шляхетний лосось – це чесний і чуйний Овен, люди-Раки, які люблять тікати від труднощів і проблем, – карась, Телець зі своєю ґрунтовністю і серйозністю – багатьма улюблена скумбрія
Яка ви риба за гороскопом
Яка ви риба за гороскопом / Фото: freepik.com

Продовжуємо тему Гороскоп і їжа. Цього разу дізнаємося, яка риба відповідає кожному знаку зодіаку. Адже якщо добре подумати, то схожість знайти можна. Ми вже знаємо, якою спецією кожному з нас потрібно приправляти їжу, тепер дізнаємося детальніше про рибу. У календарі лайфхаків для літа знайдете прекрасні ідеї, як його провести.

Овен – лосось

Для шляхетного Овна – шляхетний лосось
Для шляхетного Овна – шляхетний лосось / Фото: freepik.com

Шляхетна риба. Красива. Святкова в усіх сенсах. Ну а якщо ця риба буде приготовлена під гострим соусом – це ви точно влучили. Адже Овни люблять гострі відчуття, як і гостру їжу.

Телець – скумбрія

Усіма улюблена скумбрія – це Тельці, яких теж всі обожнюють
Усіма улюблена скумбрія – це Тельці, яких теж всі обожнюють / Фото: Depositphotos

Тельцем управляє Венера, богиня любові. Попри те, що цих людей вважають справжніми цінителями їжі, Тельці все ж люблять домашню їжу. Наша улюблена скумбрія, яка смачна в будь-якому вигляді – від запеченого до копченого – це Тельці.

Близнюки – тунець

Смачний, але сухуватий тунець – це, як двояка особистість Близнюків
Смачний, але сухуватий тунець – це, як двояка особистість Близнюків / Фото: Depositphotos

Смачна риба, але сухувата. Якщо вона, звісно, не в консервах. Ось так і з Близнюками: дивишся – ну яскрава ж особистість, цікава і раптом з ними щось відбувається, і назовні виходять черствість і навіть злість. Ну а в основному люди класні, як і тунець.

Рак – карась

Недовірливі Раки – це карась
Недовірливі Раки – це карась / Фото: Pixabay

Дуже обережні Раки на все дивляться з побоюванням. Не тому що нікому не довіряють, а тому, що все завжди перевіряють. Їхня риба – це карась. Теж вкрай обережні та ховаються від небезпеки в затишному місці.

Лев – сом

Масштабний сом – це масштабна особистість Лева
Масштабний сом – це масштабна особистість Лева / Фото: pexels.com

Масштабна риба, як і особистість Левів. Леви певною мірою неповороткі, адже вони впевнені в собі і це до них мають поспішати, а не навпаки. Люблять Леви побути на самоті, як і соми залягти на дно.

Діва – дорадо

Дорадо – корисна і смачна – для Дів
Дорадо – корисна і смачна – для Дів / Фото: Depositphotos

Симпатична рибка – це по-перше. По-друге, вона страшно корисна. Якщо у вашому оточенні є Діви, то будьте впевнені – вони завжди прийдуть на допомогу, завжди підтримають і вкажуть на правильний напрямок.

Терези – форель

Хижа форель – це Терези, які вміють за себе постояти
Хижа форель – це Терези, які вміють за себе постояти / Фото: freepik.com

Так, Терези люблять вимагати, але вимогливі вони до себе насамперед. Ці люди ніколи не почнуть конфліктувати першими, а обов'язково знайдуть вихід з будь-якої неприємної ситуації. Але з Терезами теж не варто розслаблятися, ці люди можуть і відповісти і дуже неприємним тоном. Хижачка форель – це Терези.

Скорпіон – камбала

Кістлява камбала – гострі на язик Скорпіони
Кістлява камбала – гострі на язик Скорпіони / Фото: freepik.com

Риба, в якій безліч кісток, і щоб її з'їсти, доведеться дуже постаратися – вколоти може миттєво. Ось так і зі Скорпіонами: начебто контакт налагоджений, начебто все добре, але ні – розлютитися може в секунду. І не важливо, чи є на цю злість причина, чи ні.

Стрілець – осетер

Осетер – розкішна риба, а Стрільці люблять розкіш
Осетер – розкішна риба, а Стрільці люблять розкіш / Фото: freepik.com

Практично екзотика. У всякому разі, для багатьох. Це взагалі про Стрільців – щоби було все за найвищим розрядом, ексклюзивно та дорого. Ну й люблять ці люди від життя брати все – і їжа, в нашому випадку риба, – не виняток.

Козеріг – оселедець

Козероги, як люди зі складним характером, – оселедець, яка може швидко зіпсуватися
Козероги, як люди зі складним характером, – оселедець, яка може швидко зіпсуватися / Фото: freepik.com

З цією рибою треба бути акуратними. У тому сенсі, що зіпсуватися вона може різко, потім лиха не збудешся, запах страшний. Як і з Козерогами – краще не поводитеся з ними необачно. Інакше потім довго вислуховуватимеш обурення і спостерігати образи.

Водолій – хек

Проста риба, але смачна, як і особистість Водоліїв
Проста риба, але смачна, як і особистість Водоліїв / Фото: Depositphotos

Простий і знайомий усім хек – це Водолії. Чому так? Адже під простотою хека ховається доволі гідний смак. Це, як і з Водоліями – вони дуже глибокі особистості, різнобічні.

Риби – шпроти

Шпроти – це ностальгія і роздуми, а де глибокі роздуми, там і Риби
Шпроти – це ностальгія і роздуми, а де глибокі роздуми, там і Риби / Фото: Pixabay

Маленька рибка, але смачна. Колись була страшним дефіцитом, тепер – хіба що навіює ностальгію. Загадковим Рибам, які люблять впадати в роздуми, зрозумілі тільки їм, це саме воно.

Якщо хочеться лосося, то приготуйте з нього тартар, покладіть на грінки і прикрасьте полуницею – подробиці у відео.

Тут дізнаєтеся, який пиріжок підходить вам за гороскопом.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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