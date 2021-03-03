Що одягнути 8 Березня: готові образи з Instagram
З чим носити сукні, спідниці та брюки
На свято головне зробити дві речі: обрати подарунок і вбрання. І з тим, і з іншим складно, але цілком реально впоратися. Сьогодні ми розповімо й покажемо, як скласти аутфіт на 8 Березня 2021 із найтрендовішими речами цього сезону.
Що стосується подарунків, то і це питання вирішується легко – в нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які допоможуть зробити приємно вашим близьким та рідним.
Без сукні складно уявити свято. Особливо, весняне. Цього року робимо ставку на легкість та елегантність.
Сукню максі або міді довжини одягайте в парі з високими чобітьми на підборах. До образу можна додати великі сережки або намисто.
Але найактуальнішою буде сукня з відкритою спиною. Ми вже розповідали, що цей елемент входить в список трендів весни 2021.
Взагалі варіант міні в чорному кольорі підходить для романтичного вечора, вечірки або навіть денної прогулянки. Лук можна розбавити масивним взуттям та актуальною сумочкою.
Витончений аутфіт зі спідницею – ще один хороший варіант для 8 Березня, який буде доречним на заході або в дружній компанії.
Спідницю в клітку можна комбінувати з білим верхом і високими чобітьми. Не бійтеся одягати і максі. Довга спідниця поєднується як з кежуальним верхом, типу футболки, так і зі светром або гольфом.
І тут ми плавно переходимо до ще одного трендового образу на 8 Березня – монохром. Підібраний за колірною гамою лук виглядає виграшно і дуже стильно.
У цьому сезоні дизайнери пропонують носити коричневий, оливковий, сірий та білий кольори. Святковий аутфіт можна прикрасити контрастними деталями або поєднанням одягу різних стилів.
Якщо на 8 Березня вам не хочеться одягати сукню, і ви віддаєте перевагу зручності – кращим варіантом стане дует з блузи і джинсів.
Святковим лук зробить саме верх – сорочка з об'ємними рукавами, з гладкої тканини, з декором або без.
Ще один фаворит весняної моди 2021 – корсети. Цей елемент гардероба одягають поверх блузи або сукні – в залежності від форми самого корсету. Але для 8 Березня краще обрати варіант святковий.
Можна скласти образ із корсетом або одягти блузу чи сукню з імітацією корсету – виглядає не менш красиво.
І останній в добірці трендовий лук на 8 Березня, який ми підгледіли в Інстаграм – наші улюблені костюми. Брюки і піджак оверсайз підкреслять жіночність і дадуть зрозуміти оточуючим, хто тут головна.
Діставайте з шафи улюблену двійку, та вперед – святкувати. А якщо ви тільки збираєтесь купувати костюм на весну, радимо брати не яскраві відтінки голубого, зеленого або коричневого.
Раніше ми ділилися ідеями класного манікюру до 8 Березня для коротких та довгих нігтів.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня
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