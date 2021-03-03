Що одягнути 8 Березня: готові образи з Instagram

З чим носити сукні, спідниці та брюки

На свято головне зробити дві речі: обрати подарунок і вбрання. І з тим, і з іншим складно, але цілком реально впоратися. Сьогодні ми розповімо й покажемо, як скласти аутфіт на 8 Березня 2021 із найтрендовішими речами цього сезону.

Що стосується подарунків, то і це питання вирішується легко – в нашому весняному календарі подарунків є дуже багато ідей, які допоможуть зробити приємно вашим близьким та рідним.

Що одягнути на 8 Березня: актуальні й трендові наряди

Без сукні складно уявити свято. Особливо, весняне. Цього року робимо ставку на легкість та елегантність.

Фото: instagram.com/ani.maar

Сукню максі або міді довжини одягайте в парі з високими чобітьми на підборах. До образу можна додати великі сережки або намисто.

Фото: instagram.com/americanstyle

Але найактуальнішою буде сукня з відкритою спиною. Ми вже розповідали, що цей елемент входить в список трендів весни 2021.

Фото: instagram.com/americanstyle

Взагалі варіант міні в чорному кольорі підходить для романтичного вечора, вечірки або навіть денної прогулянки. Лук можна розбавити масивним взуттям та актуальною сумочкою.

Фото: instagram.com/americanstyle

Витончений аутфіт зі спідницею – ще один хороший варіант для 8 Березня, який буде доречним на заході або в дружній компанії.

Фото: instagram.com/ani.maar

Спідницю в клітку можна комбінувати з білим верхом і високими чобітьми. Не бійтеся одягати і максі. Довга спідниця поєднується як з кежуальним верхом, типу футболки, так і зі светром або гольфом.

Фото: instagram.com/americanstyle

І тут ми плавно переходимо до ще одного трендового образу на 8 Березня – монохром. Підібраний за колірною гамою лук виглядає виграшно і дуже стильно.

Фото: instagram.com/americanstyle

У цьому сезоні дизайнери пропонують носити коричневий, оливковий, сірий та білий кольори. Святковий аутфіт можна прикрасити контрастними деталями або поєднанням одягу різних стилів.

Фото: instagram.com/vitaliia

Якщо на 8 Березня вам не хочеться одягати сукню, і ви віддаєте перевагу зручності – кращим варіантом стане дует з блузи і джинсів.

Фото: instagram.com/americanstyle

Святковим лук зробить саме верх – сорочка з об'ємними рукавами, з гладкої тканини, з декором або без.

Фото: instagram.com/americanstyle

Ще один фаворит весняної моди 2021 – корсети. Цей елемент гардероба одягають поверх блузи або сукні – в залежності від форми самого корсету. Але для 8 Березня краще обрати варіант святковий.

Фото: Pinterest

Можна скласти образ із корсетом або одягти блузу чи сукню з імітацією корсету – виглядає не менш красиво.

Фото: Pinterest

І останній в добірці трендовий лук на 8 Березня, який ми підгледіли в Інстаграм – наші улюблені костюми. Брюки і піджак оверсайз підкреслять жіночність і дадуть зрозуміти оточуючим, хто тут головна.

Фото: instagram.com/americanstyle

Діставайте з шафи улюблену двійку, та вперед – святкувати. А якщо ви тільки збираєтесь купувати костюм на весну, радимо брати не яскраві відтінки голубого, зеленого або коричневого.

Фото: Pinterest

Раніше ми ділилися ідеями класного манікюру до 8 Березня для коротких та довгих нігтів.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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