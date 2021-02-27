Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом

Найкращі подарунки на 8 Березня подругам за знаками зодіаку

Хочете, щоб ваш подарунок на 8 Березня потішив подружку, приніс користь і прекрасний настрій? Тоді прислухайтеся до порад астрологів і виберіть їй презент в залежності від дати народження подружки. Що люблять отримувати в подарунок дівчата різних знаків зодіаку? Читайте в нашій статті.

Найкращі подарунки на 8 Березня подругам за знаком зодіаку

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Овну

Подрузі Овну краще не дарувати банальних прикрас чи косметику. Набагато більше вона зрадіє подарунку, який принесе їй незабутні враження і пригоди. Отже, найкращий варіант у цьому випадку буде квиток на концерт, подорож, екскурсія або просто організований пікнік на природі.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Тельцю

Романтична подруга-Телець надасть перевагу подарунку вишуканому і навіть з претензією на розкіш. Тут діапазон варіантів великий: від прикрас і парфумів відомих брендів до пляшки дорогого вина і коробки не менш дорогих цукерок.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Близнятам

Подруга-Близнята відома своєю товариськістю, тож дізнатися у неї про бажаний подарунок буде не важко. Цей інтелектуальний знак прекрасно поставиться до подарованої книги, квитків у театр, а також якоїсь практичної та корисної речі.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Раку

Домогосподарка Рак зрадіє будь-яким штучкам, які полегшать їй життя на кухні і в побуті. Тож даруйте такій подружці посуд, подушки, рушники, підставки, фартушки, хваталочкі та інші корисні речі – ніколи не прогадаєте з подарунком.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Леву

Ваша подруга-Лев надасть перевагу речі коштовній, цінній і навіть ексклюзивній. Їй важлива демонстрація її статусу і значимості, чим вона зможе похвалитися в своєму оточенні. Тож будьте готові серйозно розщедритися, щоб потішити подарунком цей знак зодіаку.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Діві

Подружці-Діві важливіший сам знак уваги, а не подарунок. Майте на увазі, що вона зрадіє красивому і оригінальному привітанню навіть більше, ніж скромно подарованій речі. Діві можна подарувати щось практичне і корисне в побуті.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Терезам

Щоб потішити подругу знаку Терези, купіть їй подарунок, в якому вона матиме вишуканий та ефектний вигляд, приміром, шарфик, модну штучку, косметику, парфуми. І, вітаючи зі святом, не забудьте зробити приємний комплімент – це в рази підніме Терезам настрій.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Скорпіону

Загадкова подруга-Скорпіон з великою цікавістю ставиться до подарунків, отримуючи задоволення від власного вибору дарувальників. Тож ви теж постарайтеся слідувати її логіці і по можливості здивувати її. Подаруйте те, чого подружка ніяк не очікує.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Стрільцю

Непосидючій подрузі-Стрільцю підійде подарунок, який помітно розширить її кругозір, причому в багатьох сферах життя. Це може бути безпосередньо путівка в далеку країну, книга про подорожі, карта зоряного неба або ж, наприклад, майстер-клас з випилювання.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Козорогу

Подрузі-Козорогу не варто дарувати квіти й цукерки – адже вони зникнуть швидше, ніж закінчиться свято. А ось практичній речі, яка прослужить довго, нагадуючи про вас, наприклад, чашці, халатику, блендеру, подружка зрадіє набагато більше.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Водолію

Якщо ваша подруга народилася під знаком Водолія, значить, вона оригінальна інтелектуалка. Підтримайте її захоплення і подаруйте річ, яка буде стимулювати її розум. Це, наприклад, збірник кросвордів, книга, головоломка, інтелектуальна гра тощо.

Що подарувати на 8 Березня подрузі-Рибам

Подруга-Риби надзвичайно зрадіє творчому подарунку, зробленому вашими руками, або ж штучці, яка здатна викликати в ній приємні спогади. Хороший варіант презенту – це колаж із значущими для вас обох фотографіями.

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