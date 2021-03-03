Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як ненудно відсвяткувати 8 Березня — 5 ідей

Сьогодні, 12:35

Варіанти святкування на будь-який смак

Менше тижня залишилося до головного свята березня, і пора б задуматися про те, з ким і де ви його проведете. Вибір подарунка теж справа непроста, але на цей випадок у нас вже є ідеї незвичайних подарунків.

Тепер давайте визначатися, як саме ви хочете відзначити – може провести романтичний вечір під живу джазову музику чи випробувати гострі відчуття у квест-румі? Поки ви думаєте, ми поділимося з вами п'ятьма різними варіантами, як ненудно, і, головне, приємно, відпочити 8 Березня.

Розгадати загадки у квест-кімнатах

Чи будете ви святкувати 8 Березня з друзями, родиною чи наодинці з коханим – квест-кімнати – це завжди дуже весело. Потім, коли вас запитають, де ви були в понеділок, зможете відповісти: "У підвалі маніяка" або "На атомній станції". Загалом, вам точно буде що розповісти.

Квест-румів у Києві багато, тому вибирати є з чого. Один з найпопулярніших – квест "Енігма", де є п'ять квестів тривалістю близько години. У середньому в групі може бути від двох до шести людей.

Квест "Фабрика валіз"
Квест "Фабрика валіз"
Фото: enigmaroom.com.ua

Ще один популярний квест – "Під замком". Він знаходиться не лише у Києві, а й в Харкові, Львові та Дніпрі. Тут теж великий вибір квест-кімнат різного рівня складності.

До речі, у багатьох квест-кімнатах зараз є онлайн-ігри, тобто, ви можете пройти квест віртуально, перебуваючи вдома.

Квест "Замкнені"
Квест "Замкнені"
Фото: Скриншот из видео

Послухайте живу музику

До 8 березня в Києві намічається чимало концертів, але з покупкою квитків варто все ж поквапитися.

Наприклад, ввечері 8 березня в Будинку Архітектора відбудеться романтичний вечір "Музичні історії кохання". Знаменитий піаніст і композитор Павло Ігнатьєв і акторка Катіко Пурцеладзе виконають ніжні джазові композиції, серед яких як авторські, так і роботи Френка Сінатри, Елли Фітцджеральд, Луї Армстронга.

Павло Ігнатьєв
Павло Ігнатьєв
Фото: facebook.com

Провести вечір в такому шикарному місці як Premier Palace Hotel та послухати живий джаз можна на концерті All Star Jazz – Jazz in Kyiv Band feat Laura Marti. 8 березня відбудеться відразу два концерти.

Jazz in Kyiv Band і Лаура Марті
Jazz in Kyiv Band і Лаура Марті
Фото: facebook.com/lauramartijazz

Ще одна музична подія – "весняна класика"- концерт оркестру Київської камерати, який відбудеться 8 березня у Київській консерваторії. Це відмінний варіант, якщо ви святкуєте з сім'єю або з коханою людиною.

Ансамбль "Київська камерата"
Ансамбль "Київська камерата"
Фото: facebook.com/KiivskaKamerata

Посмійтеся від душі

Стенд-ап точно зробить ваше свято незабутнім. І до речі, в Київ на 8 березня запланована безліч таких івентів.

Серед них – The stand up | Цей жіночий день, який підійде і для дам, і для джентльменів. "Жіночий стендап" – за участю популярних коміків і комікесс, і "Підпільний Стендап" – про жінок, стосуник та інші, не менш важливі питання порядку денного.

"Підпільний стендап"
"Підпільний стендап"
Фото: facebook.com/antonstenyuk

Повеселіться на майстер-класі

Спробувати те, чим ви раніше ніколи не займалися, завжди приємніше і веселіше в компанії. Так що сміливо плануйте на 8 березня відвідання воркшопу з подругою або бойфрендом.

Перший варіант – майстер-клас з живопису олією в Арт-студії "Ліхтарик". Тут ви зможете дати волю уяві, відчути себе справжнім художником, при цьому, роблячи все під керівництвом професіоналів.

Майстер-клас в артстудії "Ліхтарик"
Майстер-клас в артстудії "Ліхтарик"
Фото: facebook.com/Lihtaryk

Ще один майстер-клас в цій же студії – флюїд-арт. Якщо вам вже стало цікаво, що означає це слово, точно варто спробувати. Насправді, це вид абстрактного живопису, коли змішують різні акрилові фарби. У підсумку виходять незвичайні узори і ефекти.

Один з популярних уроків – з гончарства. До речі, гончарство вважають нудним ті, хто ніколи не був на такому майстер-класі. Насправді ж, це крутий спосіб відволіктися від щоденної рутини, перестати про щось думати і самому створити якийсь посуд.

Читайте також:
5 крутих ідей для подорожі по Україні на 8 Березня

Об'єднайте пригоди і відпочинок

Любителям пригод і яскравих вражень, звичайно, більше буде до душі кінна прогулянка і активний відпочинок на природі. Тим більше, що в таку погоду кататися на конях приємніше і комфортніше. Ми вже робили огляд цікавих місць, де покататися на конях в Києві та передмісті.

Наприклад, один з популярних серед київських кінних клубів – кінно-прогулянкова база "Набіг" і спортивний клуб "Аргамак".

Але якщо ви їдете за місто, то придивіться до КСК "Магнат" або кінно-спортивного клубу "Болівар", де можна покататися як досвідченим вершникам, так і новачкам, а також можна погуляти за територією комплексу.

Де в Києві покататися на конях / Ілюстративне фото
Де в Києві покататися на конях / Ілюстративне фото
Фото: unsplash.com

Не пропустіть добірку готових стильних нарядів на 8 березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Рецепт на 8 березня: куряче філе, фаршироване курагою Що подарувати на 8 Березня подрузі за гороскопом Це хочуть всі: 15 наймодніших подарунків на 8 Березня
розваги 8 Березня куди піти
Реклама

Новини партнерів

Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Внук советского Ихтиандра вырос таким же красавцем, как и дедушка
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA

Популярні статті

Вчора, 13:20Зірково

Оля Полякова з чоловіком привітали дочку з 16-річчям. Дивіться, який сюрприз влаштували! (відео)

Вчора, 10:49Смачно

Рецепт на 8 березня: куряче філе, фаршироване курагою

Вчора, 09:56Фаново

Випадкова знахідка на пляжі забезпечила жінку до кінця життя (фото)

Вчора, 05:45Психо

Гороскоп на сьогодні 2 березня: Тельці зануряться в розборки, а Риб переповнять емоції

1 березняСмачно

Сніданки весни: 5 корисних і легких рецептів

1 березняЗірково

"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

1 березняСмачно

Готуємося до Масниці: 12 начинок для млинців для кожного знака зодіаку

1 березняЗірково

Мама Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана: "Все виглядало огидно"

1 березняЗірково

Пономарьов, DZIDZIO, Пивоваров і ALEKSEEV заспівали разом. Попереджаємо, відео може викликати сльози

1 березняЗірково

Батьки покійної Фріске подали в суд на внука і Шепелєва

1 березняЗірково

Нікіта Добринін взяв участь в російському "Холостяку": фото

1 березняEvents

Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні

1 березняEvents

Яскраві листівки з першим днем весни 2021: привітання, вірші та картинки

1 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 1 березня: Терезам потрібно влаштувати вечірку, а Скорпіону зосередитися

28 лютогоEvents

З першим днем весни: короткі привітання і смс

28 лютогоЗірково

Анна Сєдокова влаштувала скандал на телебаченні й покинула зйомки

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Уйти из жизни ему «помогли». Гвоздева не стала молчать
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Тончайшее и очень хрустящее. Как приготовить печенье хворост
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Врач рассказал о серьезных последствиях легкой формы коронавируса
Врач рассказал о серьезных последствиях легкой формы коронавируса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти