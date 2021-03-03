Як ненудно відсвяткувати 8 Березня — 5 ідей

Варіанти святкування на будь-який смак

Менше тижня залишилося до головного свята березня, і пора б задуматися про те, з ким і де ви його проведете. Вибір подарунка теж справа непроста, але на цей випадок у нас вже є ідеї незвичайних подарунків.

Тепер давайте визначатися, як саме ви хочете відзначити – може провести романтичний вечір під живу джазову музику чи випробувати гострі відчуття у квест-румі? Поки ви думаєте, ми поділимося з вами п'ятьма різними варіантами, як ненудно, і, головне, приємно, відпочити 8 Березня.

Розгадати загадки у квест-кімнатах

Чи будете ви святкувати 8 Березня з друзями, родиною чи наодинці з коханим – квест-кімнати – це завжди дуже весело. Потім, коли вас запитають, де ви були в понеділок, зможете відповісти: "У підвалі маніяка" або "На атомній станції". Загалом, вам точно буде що розповісти.

Квест-румів у Києві багато, тому вибирати є з чого. Один з найпопулярніших – квест "Енігма", де є п'ять квестів тривалістю близько години. У середньому в групі може бути від двох до шести людей.

Квест "Фабрика валіз" Фото: enigmaroom.com.ua

Ще один популярний квест – "Під замком". Він знаходиться не лише у Києві, а й в Харкові, Львові та Дніпрі. Тут теж великий вибір квест-кімнат різного рівня складності.

До речі, у багатьох квест-кімнатах зараз є онлайн-ігри, тобто, ви можете пройти квест віртуально, перебуваючи вдома.

Квест "Замкнені" Фото: Скриншот из видео

Послухайте живу музику

До 8 березня в Києві намічається чимало концертів, але з покупкою квитків варто все ж поквапитися.

Наприклад, ввечері 8 березня в Будинку Архітектора відбудеться романтичний вечір "Музичні історії кохання". Знаменитий піаніст і композитор Павло Ігнатьєв і акторка Катіко Пурцеладзе виконають ніжні джазові композиції, серед яких як авторські, так і роботи Френка Сінатри, Елли Фітцджеральд, Луї Армстронга.

Павло Ігнатьєв Фото: facebook.com

Провести вечір в такому шикарному місці як Premier Palace Hotel та послухати живий джаз можна на концерті All Star Jazz – Jazz in Kyiv Band feat Laura Marti. 8 березня відбудеться відразу два концерти.

Jazz in Kyiv Band і Лаура Марті Фото: facebook.com/lauramartijazz

Ще одна музична подія – "весняна класика"- концерт оркестру Київської камерати, який відбудеться 8 березня у Київській консерваторії. Це відмінний варіант, якщо ви святкуєте з сім'єю або з коханою людиною.

Ансамбль "Київська камерата" Фото: facebook.com/KiivskaKamerata

Посмійтеся від душі

Стенд-ап точно зробить ваше свято незабутнім. І до речі, в Київ на 8 березня запланована безліч таких івентів.

Серед них – The stand up | Цей жіночий день, який підійде і для дам, і для джентльменів. "Жіночий стендап" – за участю популярних коміків і комікесс, і "Підпільний Стендап" – про жінок, стосуник та інші, не менш важливі питання порядку денного.

"Підпільний стендап" Фото: facebook.com/antonstenyuk

Повеселіться на майстер-класі

Спробувати те, чим ви раніше ніколи не займалися, завжди приємніше і веселіше в компанії. Так що сміливо плануйте на 8 березня відвідання воркшопу з подругою або бойфрендом.

Перший варіант – майстер-клас з живопису олією в Арт-студії "Ліхтарик". Тут ви зможете дати волю уяві, відчути себе справжнім художником, при цьому, роблячи все під керівництвом професіоналів.

Майстер-клас в артстудії "Ліхтарик" Фото: facebook.com/Lihtaryk

Ще один майстер-клас в цій же студії – флюїд-арт. Якщо вам вже стало цікаво, що означає це слово, точно варто спробувати. Насправді, це вид абстрактного живопису, коли змішують різні акрилові фарби. У підсумку виходять незвичайні узори і ефекти.

Один з популярних уроків – з гончарства. До речі, гончарство вважають нудним ті, хто ніколи не був на такому майстер-класі. Насправді ж, це крутий спосіб відволіктися від щоденної рутини, перестати про щось думати і самому створити якийсь посуд.

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Об'єднайте пригоди і відпочинок

Любителям пригод і яскравих вражень, звичайно, більше буде до душі кінна прогулянка і активний відпочинок на природі. Тим більше, що в таку погоду кататися на конях приємніше і комфортніше. Ми вже робили огляд цікавих місць, де покататися на конях в Києві та передмісті.

Наприклад, один з популярних серед київських кінних клубів – кінно-прогулянкова база "Набіг" і спортивний клуб "Аргамак".

Але якщо ви їдете за місто, то придивіться до КСК "Магнат" або кінно-спортивного клубу "Болівар", де можна покататися як досвідченим вершникам, так і новачкам, а також можна погуляти за територією комплексу.

Де в Києві покататися на конях / Ілюстративне фото Фото: unsplash.com

Не пропустіть добірку готових стильних нарядів на 8 березня.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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