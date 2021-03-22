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40 святих 2021: цікаві ритуали і ворожіння

Сьогодні, 07:20

Наші предки у цей день своїми обрядами намагалися прискорити прихід весни і прогнати геть холодну зиму

22 березня православні християни шанують 40 севастійських мучеників. Це воїни-християни, які прийняли мученицьку смерть за віру у Христа. У день їх смерті православна церква вшановує пам'ять 40 святих. А ще цього дня в народі було прийнято проводити ритуали, щоб наблизити весну.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Імена севастійських мучеників: Кіріон, Кандид, Домн, Ісихій, Іраклій, Смарагд, Евноік, Валент, Вівіан, Клавдій, Пріск, Феодул, Євтихій, Іван, Ксанф, Іліан, Сисіній, Ангій, Аетій, Флавій, Акакій, Екдікій, Лисимах, Олександр, Ілій, Горгони, Феофіл, Дометіан, Гай, Леонтій, Афанасій, Кирило, Сакердон, Микола, Валерій, Філоктімон, Северіян, Худіон, Мелітон і Аглаї.

40 святих-2021: ритуал з жайворонками

Існує дуже старий ритуал пекти до свята 22 березня булочки з тіста у вигляді жайворонків, яким і відводилася головна роль: покликати весну.

Не забудьте зробити пташкам очі і дзьоб – нехай вони бачать весну здалеку і звуть її голосніше своїм щебетанням.

Також можна з тіста виліпити невеликі гніздечка для пташок. Спечені ласощі поставте на підвіконня, тоді весна побачить, що до зустрічі з нею давно готові, і поспішить прогнати обридлу зиму.

Під час цього ритуалу обов'язково думайте про хороше, щоб весна принесла щастя, добро і позбавлення від проблем у вашій оселі.

40 святих-2021: ворожіння з жайворонками

Можна поворожити в день 40 святих. Одну з пташок можна гарненько присипати сіллю, в деякі булочки покласти монетки.

Кому дістанеться "щаслива" пташка, той буде багатий, ситий і вельми задоволений життям.

Незаміжні дівчата теж не проти поворожити в це свято: дівчина кидала пташку через праве плече назад, а потім дивиться – в який бік клювиком птаха вказала, там і суджений живе-поживає.

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В іншому ворожінні дівчата гуртом пекли жайворонків і куликів, потім викладали свої кулінарні шедеври біля порога і запрошували в дім собачку – чию булочку собака першої обнюхає і з'їсть, та дівчина і вискочить раніше інших заміж.

До того ж, вважалося, що ця дівчина буде дуже щаслива в сімейному житті, а чоловік їй трапиться гарний, добрий, щедрий і ласкавий.

40 святих-2021: замовляння з жайворонками

Під час того, коли печуть або роздають жайворонків 22 березня, слід говорити спеціальні слова.

Існує дуже старий ритуал пекти 22 березня пташок з тіста
Існує дуже старий ритуал пекти 22 березня пташок з тіста
Фото: Wikipedia

Це робиться для того, щоб у сім'ї весь рік ніхто не хворів і щоб було всім радісно і спокійно жити.

Вічно живих сорок сил,
Вічно живих сорок мучеників,
Печу в ім'я вас сорок жайворонків.
Як ви у вірі своїй міцні та сильні,
Так і ми, Божі раби (імена),
Були міцні, сильні та здорові.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Нині та повсякчас, і на віки віків.

Раніше ми писали про традиції свята 40 святих.

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