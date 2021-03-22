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40 святых 2021: интересные ритуалы и гадания

Сегодня, 07:20

Наши предки в этот день своими обрядами пытались ускорить приход весны и прогнать прочь холодную зиму

22 марта православные христиане почитают 40 Севастийских мучеников. Это воины-христиане, которые приняли мученическую смерть за веру во Христа. В день их кончины православная церковь чтит память 40 святых. А еще в этот день в народе было принято проводить ритуалы, чтобы приблизить весну.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Как звали Севастийских мучеников

Имена Севастийских мучеников: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Смарагд, Евноик, Уалент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, Екдикий, Лисимах, Александр, Илий, Горгоний, Феофил, Дометиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, Уалерий, Филоктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглаий.

40 святых-2021: ритуал с жаворонками

Существует очень старый ритуал печь к празднику 22 марта булочки из теста в виде жаворонков, которым и отводилась главная роль: позвать весну.

Не забудьте сделать птичкам глазки и ротик – пусть они видят весну издалека и зовут ее погромче своим щебетанием.

Также можно из теста вылепить небольшие гнездышки для птичек. Испеченные лакомства поставьте на подоконник, тогда весна увидит, что к встрече с ней давно готовы, и поспешит прогнать надоевшую зиму.

Во время этого ритуала обязательно думайте о хорошем, чтобы весна принесла счастье, добро и избавление от проблем в ваш дом.

40 святых-2021: гадания с жаворонками

Можно погадать в день 40 святых. Одну из птичек можно хорошенько присыпать солью, в некоторые булочки положить монетки.

Кому достанется "счастливая" птичка, тот будет богат, сыт и весьма доволен жизнью.

Незамужние девушки тоже не прочь погадать в этот праздник: девушка бросала птичку через правое плечо назад, а потом смотрела – в какую сторону клювиком птаха указала, там и суженый живет-поживает.

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В другом гадании девушки группой пекли жаворонков и куликов, затем выкладывали свои кулинарные шедевры у порога и приглашали в дом собачку – чью булочку собака первой обнюхает и съест, та девица и выскочит раньше остальных замуж.

К тому же, считалось, что эта девушка будет очень счастлива в семейной жизни, а муж ей попадется красивый, добрый, щедрый и ласковый.

40 святых-2021: заговор с жаворонками

Во время того, когда пекут или раздают жаворонков 22 марта, следует говорить специальные слова.

Существует очень старый ритуал печь к празднику 22 марта птичек из теста
Существует очень старый ритуал печь к празднику 22 марта птичек из теста
Фото: Wikipedia

Это делается для того, чтобы в семье весь год никто не болел и чтобы было всем радостно и спокойно жить.

Вечно живых сорок сил,
Вечно живых сорок мучеников,
Пеку во имя вас сорок жаворонков.
Как вы в вере своей крепки и сильны,
Так бы и мы, Божьи рабы (имена),
Были крепки, сильны и здоровы.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне и присно и во веки веков.

Ранее мы писали о традициях праздника 40 святых.

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