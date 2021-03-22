Свято 40 святих: що можна і заборонено робити
Сьогодні відзначаємо 40 святих у 2021 році: дізнайтеся головні заборони, ритуали і прикмети дня
Сьогодні, 22 березня, православні відзначають 40 святих 2021 року на честь пам'яті сорока севастійських мучеників – воїнів-християн з міста Севастії (територія сучасної Туреччини), які прийняли мученицьку смерть за віру у Христа. Дізнайтеся про головні традиції і прикмети свята 40 святих, а також, що в жодному разі не можна робити цього дня.
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Історія свята 40 святих
Ці воїни були кращими в армії давньоримського імператора Лікінія. Сам Лікінійя був жорстоким гонителем християнства. За відмову зректися християнської віри 40 воїнів римського легіону загинули в 320 році.
У холодну і вітряну ніч їх завели в Севастійське озеро. За ніч воно вкрилося кригою. Щоб підсилити муки, на березі затопили лазню.
Один з воїнів не витримав страждань і вийшов з озера, але на порозі лазні впав замертво. Один з наглядачів, вражений мужністю воїнів, зі словами "І я – християнин!" зайшов в озеро. Їх знову стало сорок.
День 40 мучеників належить до найшанованіших свят. У цей день навіть полегшується суворість Великого посту: можна вживати їжу з олією і випити вина.
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У свято 40 святих прийнято молитися за чоловіків. Особливо сильними вважаються молитви жінок за своїх чоловіків і синів, які перебувають поза домом, в далекому краї або в дорозі.
Також сорока севастийским мученикам моляться про швидке і благополучне повернення чоловіка з далекої і довгої поїздки.
Через співзвуччя слів в народі на Сорок святих здавна відзначалося свято Сороки, яку називали іменинницею. Вважалося, що в цей день сорока кладе на своє гніздо сорок прутиків.
За народними спостереженнями, в цей період з півдня прилітає сорок жайворонків та інші птахи, які приносять на своїх крилах весну.
А у господинь в цей день здавна збереглася традиція пекти 40 булочок у вигляді жайворонків. Їх роздавали дітям, а також розвішували на деревах, щоб закликати якнайшвидший прихід весни.
Також у багатьох регіонах на 40 святих люди закликали весну обрядовими піснями-веснянками.
У свято 40 святих, яке за датою близьке до дня весняного рівнодення, зазвичай викидали непотрібні речі, звільняючи простір для оновлення.
Що не можна робити в свято 40 святих
- Працювати і прибирати в будинку вкрай небажано у цей день.
- Також не можна виконувати важку фізичну роботу.
- У свято не можна лаятися, сваритися, ghjявляти агресію.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.
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