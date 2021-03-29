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29 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 29 березня в історії

Яке сьогодні свято, 29 березня? Індійський фестиваль фарб Холі, Міжнародний день фортепіано, 3-й тиждень Великого посту – в православному календарі. Савин день – у народному календарі. Іменини святкують: Олександр, Денис, Омелян, Іван, Павло, Роман, Трохим, Юліан.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 29 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 29 березня.

29 березня: яке сьогодні свято
29 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Холі (Holi) або Фестиваль фарб – щорічне древнє яскраве і барвисте свято індуїзму, присвячене весні, яке відзначається під час повні місяця Пхалгуни і в 2021 році випадає на 29 березня.
  • Міжнародний день фортепіано – музичне свято, що відзначається на 88-й день року, за кількістю клавіш в інструменті.
  • День пам'яті героїв шанує Мадагаскар на честь повсталого в 1947 році малагасийського народу проти французьких колонізаторів.
  • День молоді святкує Китай.

Яке сьогодні свято

29 березня в православній церкві настав 3-й тиждень Великого посту. Шанується пам'ять мучеників Савина і Папи, апостола Аристовула, єпископа Вританійського (Британського, І), священномученика Олександра, папи Римського, мученика Юліана Аназаврського, священномучеників Трофима і Фала, пресвітерів Лаодикійських.

У народі 29 березня шанувався Савин день, який також отримав назву Возовий день, оскільки санна дорога танула і руйнувалася, наставав час міняти сани на віз, привести його до ладу, полагодити і зміцнити колеса, прикріпити голоблі.

Прикмети на 29 березня

  • на Савин день не можна лінуватися, а також не можна сваритися;
  • якщо в Савин день тепло, то і вся весна такою буде;
  • сніг тане швидко, а по дорозі течуть струмки – літо буде дощовим;
  • а якщо води небагато, і вона тече повільно – рік буде неврожайним.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 29 березня

  • 1795 – відбувся перший концерт у Відні німецького композитора Людвіга ван Бетховена.
  • 1864 – в Народному домі у Львові відбулася перша вистава першого в Галичині професійного українського театру.
  • 1848 – день, коли зупинився Ніагарський водоспад довше ніж на 30 годин через крижані затори на річці Ніагара.
  • 1974 – американський космічний апарат Mariner 10 зробив фотографії планети Меркурій.
  • 1974 – в Китаї була знайдена "Теракотова армія" першого китайського імператора династії Цинь – глиняні статуї воїнів з кіньми, захоронені понад 2 тис. років тому.

Хто народився 29 березня

  • 1728 – Кирило Розумовський, український військовий, політичний і державний діяч, граф, останній гетьман Війська Запорозького.
  • 1861 – Роман Залозецький, український вчений, перший голова Українського технічного товариства.
  • 1918 – Олександр Довженко, радянський і український психотерапевт, нарколог, автор методу лікування алкогольної залежності за допомогою кодування.
  • 1943 – Вангеліс, грецький музикант, композитор, майстер електронної музики.
  • 1957 – Крістофер Ламберт, французький і американський кіноактор, продюсер, сценарист
  • 1964 – Олександр Волков, радянський і український баскетболіст, чемпіон Європи та Олімпійських ігор.
  • 1964 – Ель Макферсон, австралійська топ-модель, актриса, дизайнер.
  • 1968 – Люсі Лоулесс, новозеландська актриса, продюсер, співачка, фотомодель.

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