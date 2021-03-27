Повня 28 березня: особливості дня і що не можна робити

Непростий день чекає на українців: дізнайтеся, в чому особливість і небезпека повні 28 березня

28 березня відбудеться перша весняна повня. Березнева повня зазвичай називається Пісний Місяць, оскільки припадає на час Великого посту, або ж Соковитий Місяць - адже це час пробудження природи від зими і руху соків у деревах.

Як правильно поводитися під час повні, чим вона небезпечна цього разу, що можна, а чого не варто робити, дізнайтеся в нашій статті.

Особливості повні 28 березня

У неділю ввечері, 28 березня, о 21:49 за київським часом відбудеться чергова повня 2021 року. Примітно, що цього ж дня в Україні проводиться перехід на літній час.

Для багатьох людей накладення цих двох подій може пройти складніше, ніж зазвичай. Напруженість і дратівливість, притаманні цій фазі Місяця, плюс перенастроювання внутрішнього годинника слідом за зовнішніми будильниками, та до того ж ще й потужна магнітна буря – все це може спровокувати погане самопочуття, стреси, скандали, розборки на рівному місці. Тож будьте обережні і бережіть себе й оточуючих.

А ще не забувайте радувати рідних, друзів, близьких і робити їм приємні сюрпризи. Які і коли – дивіться в нашому календарі ідей найкращих подарунків на головні свята березня.

Єдине, що вселяє оптимізм, – це вплив знака Терезів, під яким пройде повня 28 березня. Терези сприяють настрою на спокій, врівноваженість і розміреність. Під впливом цього знака люди легше йдуть на компроміси і прагнуть взаєморозуміння.

Перехід з 16-ої на 17-ту місячну добу, на яку випадає повня 28 березня, також сприяє гарному настрою на святковість, легкість у стосунках з іншими людьми і набуттю внутрішньої свободи.

Як поводитися під час повні 28 березня

Місяць у Терезах сприяє певній нерішучості, схильності до сумнівів і коливань. У ці дні важко приймати відповідальні рішення і важко робити вибір. Згодом ви можете пошкодувати про свою надмірну поступливість.

Зате у період повні під знаком Терезів найкраще проходить налагодження ділових і особистих стосунків, перемир'я, домовленостей.

У період повні в знаку Терезів сприятливо помиритися з усіма, з ким посварилися, – це буде зробити простіше, ніж в інші дні.

Що не можна робити під час повні 28 березня

Кожна повня несе з собою серйозні зміни в житті, пробуджує минулі протистояння і може спровокувати конфлікти.

У дні Терезів варто відкласти важливі рішення до кращих часів.

Також почекайте з серйозними фінансовими справами або операціями з нерухомістю.

Якщо перед вами стоїть проблема вибору – відкладіть її на слушніший час, інакше можете пошкодувати.

Увага! Не забудьте в неділю, 28 березня, перевести свої будильники і хронометри на годину вперед. А перед цим подивіться новий випуск шоу "Дід Панч і молодь", в якому найдосвідченіший журналіст "Сьогодні" розклав по поличках... час. А заодно запитав у молодих і красивих, з ким їм краще спиться.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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