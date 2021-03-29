Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

29 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 29 марта в истории

Какой сегодня праздник, 29 марта? Индийский фестиваль красок Холи, Международный день фортепиано, 3-я неделя Великого поста – в православном календаре. Саввин день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники марта для родных, друзей и близких.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 марта.

29 марта: какой сегодня праздник
29 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Холи (Holi) или Фестиваль красок – ежегодный древний яркий и красочный праздник индуизма, посвященный весне, который отмечается во время полнолуния месяца Пхалгуны и в 2021 году выпадает на 29 марта.
  • Международный день фортепиано – музыкальный праздник, который отмечается на 88-й день года, по количеству клавиш в инструменте.
  • День памяти героев чтит Мадагаскар в честь восставшего в 1947 году малагасийского народа против французских колонизаторов.
  • День молодежи празднует Китай.

Какой сегодня праздник

29 марта в православной церкви наступила 3-я неделя Великого поста. Чтится память мучеников Савина и Папы, апостола Аристовула, епископа Вританийского (Британского І), священномученика Александра, папы Римского, мученика Юлиана Аназаврского, священномучеников Трофима и Фала, пресвитеров Лаодикийских.

В народе 29 марта почитался Саввин день, который также получил название Тележный день, поскольку санная дорога таяла и разрушалась, наступало время менять сани на телегу, привести ее в порядок, починить и укрепить колеса, прикрепить оглобли.

Приметы на 29 марта

  • на Саввин день нельзя лениться, а также нельзя ссориться;
  • если в Саввин день тепло, то и вся весна такой будет;
  • снег тает быстро, а по дороге текут ручьи – лето будет дождливым;
  • а если воды немного, и она течет медленно – год будет неурожайным.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 марта

  • 1795 – состоялся первый концерт в Вене немецкого композитора Людвига ван Бетховена.
  • 1864 – в Народном доме во Львове состоялось первое представление первого в Галичине профессионального украинского театра.
  • 1848 – день, когда остановился Ниагарский водопад более чем на 30 часов из-за ледяных пробок на реке Ниагара.
  • 1974 – американский космический аппарат Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий.
  • 1974 – в Китае была обнаружена "Терракотовая армия" первого китайского императора династии Цинь – глиняные статуи воинов с лошадьми, захороненные более 2 тыс. лет назад.

Кто родился 29 марта

  • 1728 – Кирилл Разумовский, украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского.
  • 1861 – Роман Залозецкий, украинский ученый, первый председатель Украинского технического общества.
  • 1918 – Александр Довженко, советский и украинский психотерапевт, нарколог, автор метода лечения алкогольной зависимости с помощью кодирования.
  • 1943 – Вангелис, греческий музыкант, композитор, мастер электронной музыки.
  • 1957 – Кристофер Ламберт, французский и американский киноактёр, продюсер, сценарист
  • 1964 – Александр Волков, советский и украинский баскетболист, чемпион Европы и Олимпийских игр.
  • 1964 – Эль Макферсон, австралийская топ-модель, актриса, дизайнер.
  • 1968 – Люси Лоулесс, новозеландская актриса, продюсер, певица, фотомодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой Полнолуние 28 марта: особенности дня и что нельзя делать Выходные дни и праздники в марте 2021 года в Украине Церковные праздники и посты в марте 2021 года: подробный православный календарь с датами на каждый день
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Дорого и сердито. Стилисты назвали самую модную сумку 2021 года
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства
Подвыпивший Галкин и Пугачева показали настоящие чувства

Популярные статьи

Вчера, 19:02Звездно

"Захотелось перемен": Регина Тодоренко сделала трендовую стрижку впервые за 23 года

Вчера, 09:30Звездно

"Поздравьте меня": бывший Анастасии Заворотнюк женился во второй раз

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 28 марта – 3 апреля: все знаки зодиака

Вчера, 05:05Events

28 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

27 мартаEvents

Песах-2021: яркие открытки и картинки с еврейской Пасхой

27 мартаЗвездно

LOBODA подает в суд на пластического хирурга: что говорит врач (видео)

27 мартаФаново

Песах-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

27 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 27 марта: Овен будет бодрячком, а Тельцов ждут знакомства и общение

27 мартаEvents

27 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

26 мартаЗвездно

"Холостяк-11": кто покинул проект в четвертом выпуске

26 мартаЗвездно

Участницу "Холостяка" и победительницу конкурса красоты обвинили в эскорте. Она подала в суд

26 мартаЗвездно

Надин из "Холостяка" рассказала об отношениях с экс-участником "Холостячки" Евгением Ковтуненко

26 мартаФаново

Что означает еврейская Пасха Песах: история праздника

26 мартаЗвездно

Сергей Жигунов тайно женился на копии Анастасии Заворотнюк

26 мартаВкусно

Песах-2021: как приготовить настоящую мацу

26 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 26 марта для всех знаков зодиака: Близнецы – это ваш день

Новости партнеров

Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Простые и вкусные рецепты: как приготовить конфеты Рафаэлло
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Фролова родила первенца и рассекретила отца ребенка
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Влада Седан - о том, поступают ли ей непристойные предложения
Влада Седан - о том, поступают ли ей непристойные предложения
Иммунолог: нужно ли делать прививку тем, кто переболел Ковидом
Иммунолог: нужно ли делать прививку тем, кто переболел Ковидом
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Будет штормить. Магнитные бури в марте 2021 — прогноз
Активированный уголь: чем полезна и вредна эта добавка к рациону
Активированный уголь: чем полезна и вредна эта добавка к рациону
Ефектна журналістка, на яку задивився футболіст під час матчу
Ефектна журналістка, на яку задивився футболіст під час матчу

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять