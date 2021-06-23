Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

23 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Міжнародний Олімпійський день, День держслужби, День священномученика Тимофія – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 червня.

23 червня: яке сьогодні свято
23 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 23 червня? Міжнародний Олімпійський день, День державної служби. День священномученика Тимофія – в православному календарі. Знамення Тимофія – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 23 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 23 червня.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найінстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

  • Міжнародний Олімпійський день (International Olympic Day) – був організований у 1948 році на честь відродження сучасного олімпійського руху з метою пропаганди спорту і залучення в спортивний рух бажаючих у всьому світі незалежно від віку, статі і здібностей.
  • День державної служби Організації Об'єднаних Націй (United Nations Public Service Day) – проголошений ООН у 2003 році. В Україні також із 2003 року відзначається професійне свято держслужбовців.
  • Міжнародний день вдів (International Widow`s Day) – організований з метою допомогти сім'ям, які залишилися без чоловіків.
  • День батька святкує Польща і Нікарагуа.

Яке сьогодні свято

23 червня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського, святителя Іоана, митрополита Тобольського, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Олександра, Антоніни, діви, преподобного Феофана Антіохійського, святителя Вассіана, єпископа Лавдійського.

У народі 23 червня вшановували Тимофія і ретельно стежили за станом природи. Вважалося, що в цей день відбуваються різні тривожні знамення, і потрібно бути уважними до знаків долі.

Прикмети на 23 червня

  • знамення на Тимофія загрожують грозою;
  • якщо в цей день на току з'явилися миші – рік буде голодним;
  • якщо в полі помітили вовків – це до загибелі худоби;
  • посуха на Тимофія – поганий знак;
  • в цей день не можна виносити сміття з хати – це до сварки.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 23 червня

  • 1803 – у Франції спущений на воду перший пароплав.
  • 1846 – день народження саксофона.
  • 1868 – в Америці запатентована друкарська машинка.
  • 1894 – день утворення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
  • 1964 – день народження гімнастичного обруча.
  • 1917 – Україна проголосила Перший Універсал Української Центральної Ради.
  • 1998 – вперше в світі була проведена пересадка клітини людського мозку.

Хто народився 23 червня

  • 1894 – Альфред Кінсі, американський біолог, основоположник сексології.
  • 1931 – Григорій Кохан, український кінорежисер і сценарист.
  • 1965 – Валерій Меладзе, російський співак, продюсер.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні День Конституції України: дата і вихідні 2021 року Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Врачи предупредили о симптомах нового "индийского" коронавируса
Врачи предупредили о симптомах нового "индийского" коронавируса
Самые слабовольные знаки Зодиака, которые не могут сказать “нет“
Самые слабовольные знаки Зодиака, которые не могут сказать “нет“
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Дочка Пугачевой и Галкина показала отцовский талант пародиста
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры
Как менялась Полякова: фото звезды в начале карьеры

Популярні статті

Сьогодні, 08:15Здорово

Які комахи найнебезпечніші влітку і що робити після їхніх укусів

Вчора, 17:04Events

Коли випускний-2021 в Україні і як відзначатимемо

Вчора, 16:15Здорово

Чому тополиний пух не винен: що насправді викликає алергію

Вчора, 15:22Модно

Яку зачіску зробити на випускний 2021: наймодніші ідеї з Pinterest

Вчора, 14:56Смачно

Кіноа по-новому: 5 незвичайних способів для її приготування

Вчора, 12:18Зірково

Принц Чарльз відмовився зустрічатися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона

Вчора, 12:00Смачно

10 літніх супів, які прекрасно охолоджують у спеку

Вчора, 11:31Зірково

Притула у день народження отримав нову вишиванку від дітей (фото)

Вчора, 10:36Зірково

Світлана Лобода вирішила нічого не приховувати в піджаку на голе тіло (фото)

21 червняЗірково

Принцу Вільяму – 39. Ми порівняли фото герцога Кембриджського тоді і тепер

21 червняЗірково

Ніколаєв став першим чоловіком Корольової: Я була вихована строго, секс трапився після заміжжя

21 червняЗірково

Постер Памели Андерсон і вишневий торт: ТОП-10 фактів про іменинника принца Вільяма

21 червняEvents

День Святого Духа: що не можна робити на свято

21 червняEvents

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

21 червняЗірково

Максиму Галкіну на 45-річчя подарували ювелірні прикраси й антикваріат

20 червняЗірково

Українські зірки вітають тат з Днем батька: зворушливі фото

Новини партнерів

Почему немеют руки: причины и опасность
Почему немеют руки: причины и опасность
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Билык шокировала откровением о больном брате: мурашки по коже
Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням
Кейт Міддлтон приголомшила дешевим вбранням
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
Ольга Сумская показала, как выглядела в молодости
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Приходько в белье показала фигуру после третьих родов. Фото
Девушка дня: невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобил
Девушка дня: невероятная жена звезды сборной Италии Чиро Иммобил

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти