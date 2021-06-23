23 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний Олімпійський день, День держслужби, День священномученика Тимофія – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 23 червня.
Яке сьогодні свято 23 червня? Міжнародний Олімпійський день, День державної служби. День священномученика Тимофія – в православному календарі. Знамення Тимофія – у народному календарі. Іменини святкують Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Антоніна, Василь, Герасим, Іван, Ілля, Інокентій, Кузьма, Макар, Микола, Павло, Семен, Тимофій.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 23 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 23 червня.
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- Міжнародний Олімпійський день (International Olympic Day) – був організований у 1948 році на честь відродження сучасного олімпійського руху з метою пропаганди спорту і залучення в спортивний рух бажаючих у всьому світі незалежно від віку, статі і здібностей.
- День державної служби Організації Об'єднаних Націй (United Nations Public Service Day) – проголошений ООН у 2003 році. В Україні також із 2003 року відзначається професійне свято держслужбовців.
- Міжнародний день вдів (International Widow`s Day) – організований з метою допомогти сім'ям, які залишилися без чоловіків.
- День батька святкує Польща і Нікарагуа.
23 червня в православній церкві шанується пам'ять священномученика Тимофія, єпископа Пруського, святителя Іоана, митрополита Тобольського, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Олександра, Антоніни, діви, преподобного Феофана Антіохійського, святителя Вассіана, єпископа Лавдійського.
У народі 23 червня вшановували Тимофія і ретельно стежили за станом природи. Вважалося, що в цей день відбуваються різні тривожні знамення, і потрібно бути уважними до знаків долі.
- знамення на Тимофія загрожують грозою;
- якщо в цей день на току з'явилися миші – рік буде голодним;
- якщо в полі помітили вовків – це до загибелі худоби;
- посуха на Тимофія – поганий знак;
- в цей день не можна виносити сміття з хати – це до сварки.
- 1803 – у Франції спущений на воду перший пароплав.
- 1846 – день народження саксофона.
- 1868 – в Америці запатентована друкарська машинка.
- 1894 – день утворення Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
- 1964 – день народження гімнастичного обруча.
- 1917 – Україна проголосила Перший Універсал Української Центральної Ради.
- 1998 – вперше в світі була проведена пересадка клітини людського мозку.
- 1894 – Альфред Кінсі, американський біолог, основоположник сексології.
- 1931 – Григорій Кохан, український кінорежисер і сценарист.
- 1965 – Валерій Меладзе, російський співак, продюсер.
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