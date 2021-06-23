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23 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Международный Олимпийский день, День госслужбы, День священномученика Тимофея – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 23 июня.

23 июня: какой сегодня праздник
23 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 23 июня? Международный Олимпийский день, День государственной службы. День священномученика Тимофея – в православном календаре. Знамения Тимофея – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 23 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 23 июня.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

  • Международный Олимпийский день (International Olympic Day) – был организован в 1948 году в честь возрождения современного олимпийского движения с целью пропаганды спорта и вовлечение в спортивное движение желающих во всем мире независимо от возраста, пола и способностей.
  • День государственной службы Организации Объединенных Наций (United Nations Public Service Day) – провозглашен ООН в 2003 году. В Украине также с 2003 года отмечается профессиональный праздник госслужащих.
  • Международный день вдов (International Widow`s Day) – организован с целью помочь семьям, оставшимся без мужчин.
  • День отца празднует Польша и Никарагуа.

Какой сегодня праздник

23 июня в православной церкви чтится память священномученика Тимофея, епископа Прусского, святителя Иоанна, митрополита Тобольского, преподобного Силуана, схимника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, мучеников Александра, Антонины, девы, преподобного Феофана Антиохийского, святого Вассиана, епископа Лавдийського.

В народе 23 июня чествовался Тимофей и чутко следили за состоянием природы. Считалось, что в этот день происходят различные тревожные знамения, и нужно быть внимательным к знакам судьбы.

Приметы на 23 июня

  • знамения на Тимофея грозой грозят;
  • если в этот день на току появились мыши – год будет голодным;
  • если в поле заметили волков – это к падежу скота;
  • засуха на Тимофея – плохой знак;
  • в этот день нельзя выносить мусор из дома – это к ссоре.

Интересные и важные события в Украине и мире 23 июня

  • 1803 – во Франции спущен на воду первый пароход.
  • 1846 – день рождения саксофона.
  • 1868 – в Америке запатентована пишущая машинка.
  • 1894 – день образования Международного олимпийского комитета (МОК).
  • 1964 – день рождения гимнастического обруча.
  • 1917 – Украина провозгласила Первый Универсал Украинской Центральной Рады.
  • 1998 – впервые в мире была проведена пересадка клетки человеческого мозга.

Кто родился 23 июня

  • 1894 – Альфред Кинси, американский биолог, основоположник сексологии.
  • 1931 – Григорий Кохан, украинский кинорежиссер и сценарист.
  • 1965 – Валерий Меладзе, российский певец, продюсер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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