22 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день Матері-Землі – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 22 квітня
Яке сьогодні свято, 22 квітня? Міжнародний день Матері-Землі. День святого Вадима – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Вадим, Гавриїл, Марфа.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 22 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 22 квітня.
- Міжнародний день Матері-Землі (International Mother Earth Day) – всесвітнє глобальне свято, засноване ООН у 2009 році, символізує день нашого спільного затишного будинку. Щорічно проводиться 22 квітня з метою сприяння людей гармонії з природою і планетою Земля для досягнення правильного балансу між економічними, соціальними та екологічними потребами нинішнього і майбутніх поколінь.
- Марш парків (March for Parks) – міжнародна екологічна акція, що проводиться щорічно в пострадянських та інших країнах з метою підтримки природних територій, що особливо охороняються. Вперше марш був проведений у північноамериканських парках в 1990 році і приурочений до Дня Землі.
- День відкриття Бразилії – відзначається національне свято на честь відкриття в 1500 році Педру Кабралом узбережжя майбутньої Бразилії.
22 квітня в православній церкві шанується пам'ять мученика Євпсихія, мучеників Дісана, єпископа, Маріава, пресвітера, Авдієса та ін. 270-х, преподобномученика Вадима, архімандрита.
У народі 22 квітня шанувався Вадим Ключник. У цей період починався вигін худоби на трав'яні луки. А ще цього дня люди з особливою повагою ставилися до води. Традиційно чистили джерела, щоб із них можна було брати воду. По воді на джерелах ворожили про майбутнє і здоров'я.
Прикмети на 22 квітня
- щоб зміцнити здоров'я, цього дня треба вмитися джерельною водою;
- якщо вода прозора, як скло – життя буде довгим і благополучним;
- якщо ж вода вирує і піниться – чекати на хворобу і неприємності;
- якщо в джерельну воду кинути монетку, можна розбагатіти
- 1943 – Альберт Хофманн зробив перше повідомлення про галюциногенні властивості ЛСД.
- 1967 – група Pink Floyd вперше потрапила в англійський хіт-парад з піснею Arnold Layne.
- 1969 – Джон Вінстон Леннон офіційно змінив ім'я на Джон Вінстон Оно Леннон.
- 1970 – Америка вперше відсвяткувала День Землі.
- 1724 – Іммануїл Кант, видатний німецький філософ.
- 1870 – Володимир Ленін, російський революціонер, політичний і державний діяч, "вождь світової революції".
- 1899 – Володимир Набоков, російський і американський письменник, поет, літературознавець.
- 1904 – Роберт Оппенгеймер, американський фізик, "батько атомної бомби".
- 1908 – Іван Єфремов, радянський письменник-фантаст, учений-палеонтолог.
- 1914 – Вадим Верещак, радянський і український кінооператор, актор, педагог.
- 1924 – Анатолій Насєдкін, радянський український живописець.
- 1928 – Володимир Шинкарук, радянський і український філософ, президент товариства "Знання" України.
- 1937 – Джек Ніколсон, американський актор, кінорежисер, сценарист, продюсер.
- 1956 – Наталія Сумська, радянська і українська актриса театру і кіно, телеведуча.
- 1974 – Василь Вірастюк, український стронгмен, володар титулу "Найсильніша людина світу".
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