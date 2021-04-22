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22 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Международный день Матери-Земли – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 22 апреля

Какой сегодня праздник, 22 апреля? Международный день Матери-Земли. День святого Вадима – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Вадим, Гавриил, Марфа.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 22 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 22 апреля.

22 апреля: какой сегодня праздник
22 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день Матери-Земли (International Mother Earth Day) – всемирный глобальный праздник, учрежденный ООН в 2009 году, символизирует день нашего общего уютного дома. Ежегодно проводится 22 апреля с целью содействия людей гармонии с природой и планетой Земля для достижения правильного баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями нынешнего и будущих поколений.
  • Марш парков (March for Parks) – международная экологическая акция, проводимая ежегодно в постсоветских и других странах с целью поддержки особо охраняемых природных территорий. Впервые марш был проведен в североамериканских парках в 1990 году и приурочен ко Дню Земли.
  • День открытия Бразилии – отмечается национальный праздник в честь открытия в 1500 году Педру Кабралом побережья будущей Бразилии.

Какой сегодня праздник

22 апреля в православной церкви чтится память мученика Евпсихия, мучеников Дисана, епископа, Мариава, пресвитера, Авдиеса и др. 270-х, преподобномученика Вадима, архимандрита.

В народе 22 апреля почитался Вадим Ключник. В этот период начинался выгон скота на травяные луга. А еще в этот день люди с особым почтением относились к воде. Традиционно чистили источники и родники, чтобы из них можно было брать воду. По воде на родниках гадали о будущем и здоровье.

Приметы на 22 апреля

  • чтобы укрепить здоровье, в этот день нужно умыться ключевой водой;
  • если вода прозрачная, как стекло – жизнь будет долгой и благополучной;
  • если же вода бурлит и пенится – ждать болезни и неприятностей;
  • если в ключевую воду бросить монетку, можно разбогатеть

Интересные и важные события в Украине и мире 22 апреля

  • 1943 – Альберт Хофманн сделал первое сообщение о галлюциногенных свойствах ЛСД.
  • 1967 – группа Pink Floyd впервые попала в английский хит-парад с песней Arnold Layne.
  • 1969 – Джон Уинстон Леннон официально изменил имя на Джон Уинстон Оно Леннон.
  • 1970 – Америка впервые отпраздновала День Земли.

Кто родился 22 апреля

  • 1724 – Иммануил Кант, видный немецкий философ.
  • 1870 – Владимир Ленин, российский революционер, политический и государственный деятель, "вождь мировой революции".
  • 1899 – Владимир Набоков, русский и американский писатель, поэт, литературовед.
  • 1904 – Роберт Оппенгеймер, американский физик, "отец атомной бомбы".
  • 1908 – Иван Ефремов, советский писатель-фантаст, ученый-палеонтолог.
  • 1914 – Вадим Верещак, советский и украинский кинооператор, актер, педагог.
  • 1924 – Анатолий Наседкин, советский украинский живописец.
  • 1928 – Владимир Шинкарук, советский и украинский философ, президент общества "Знание" Украины.
  • 1937 – Джек Николсон, американский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер.
  • 1956 – Наталья Сумская, советская и украинская актриса театра и кино, телеведущая.
  • 1974 – Василий Вирастюк, украинский строгнмен, обладатель титула "Самый сильный человек мира".

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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