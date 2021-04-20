20 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Міжнародний день китайської мови, Акулінін день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 20 квітня
Яке сьогодні свято, 20 квітня? Міжнародний день китайської мови. День мучеників Руфіна й Акиліни – в православному календарі. Акулінін день – у народному календарі. Іменини святкують: Килина, Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 20 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 квітня.
- Міжнародний день китайської мови проводиться щорічно 20 квітня під егідою ООН на честь засновника китайської писемності Цан Цзе. День був започаткований поряд з іншими офіційними мовами у 2010 році з метою заохочення багатомовності та культурного розмаїття і забезпечення рівних можливостей для використання всіх офіційних мов у рамках системи Організації.
- День республіки святкує Сьєрра-Леоне.
- День декларації про незалежність відзначає Венесуела.
- День захисту дітей святкується в Мексиці.
20 квітня в православної церкви шанується пам'ять преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Каліопія, мученика Руфина, диякона, мучениці Акилини і з ними 200 воїнів, преподобного Серапіона, ченця.
У народі 20 квітня відзначався Акулінін день. Люди вважали, що на Килину прокидаються русалки. Існувало повір'я, що неугодних собі людей вони могли залоскотати до смерті. А тому, спеціально для них жінки приносили до річки одяг або полотна, щоб русалки не замерзли. За це річкові діви платили добром і не кривдили своїх благодійниць.
Прикмети на 20 квітня
- дощ на Килину – до поганого врожаю ярих;
- мокра Килина – хороша калина;
- якщо багато зірок на небі – в лісі буде так само багато грибів і ягід;
- яка погода на Килину – така буде і 20 вересня.
- щоб русалки не чіпали, вирушаючи за водою, потрібно взяти полин;
- цього дня без потреби краще не дивитися у вікно.
- 1770 – англійський мандрівник Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс.
- 1841 – вперше в історії літератури надрукований детектив "Вбивство на вулиці Морг" американського письменника Едгара Алана По.
- 1902 – французькі вчені подружжя П'єр і Марія Кюрі вперше отримали чистий радій.
- 1910 – до Землі на мінімальну відстань наблизилася комета Галлея.
- 1935 – на американському радіо з'явився перший в світі хіт-парад.
- 1938 – в Українській республіці в складі СРСР введене обов'язкове вивчення російської мови в усіх школах.
- 1968 – вперше пройшов концерт групи Deep Purple.
- 1893 – Гарольд Ллойд, американський комедійний актор німого кіно.
- 1908 – Ірина Беклемішева, український живописець.
- 1939 – Анна Світлична, українська поетеса.
- 1949 – Джессіка Ленг, американська актриса, продюсер, співачка, художниця.
- 1964 – Кріспін Гловер, американський актор, режисер, продюсер, співак.
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