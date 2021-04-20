20 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Міжнародний день китайської мови, Акулінін день – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 20 квітня

Яке сьогодні свято, 20 квітня? Міжнародний день китайської мови. День мучеників Руфіна й Акиліни – в православному календарі. Акулінін день – у народному календарі. Іменини святкують: Килина, Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 20 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 квітня.

20 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день китайської мови проводиться щорічно 20 квітня під егідою ООН на честь засновника китайської писемності Цан Цзе. День був започаткований поряд з іншими офіційними мовами у 2010 році з метою заохочення багатомовності та культурного розмаїття і забезпечення рівних можливостей для використання всіх офіційних мов у рамках системи Організації.

проводиться щорічно 20 квітня під егідою ООН на честь засновника китайської писемності Цан Цзе. День був започаткований поряд з іншими офіційними мовами у 2010 році з метою заохочення багатомовності та культурного розмаїття і забезпечення рівних можливостей для використання всіх офіційних мов у рамках системи Організації. День республіки святкує Сьєрра-Леоне.

святкує Сьєрра-Леоне. День декларації про незалежність відзначає Венесуела.

відзначає Венесуела. День захисту дітей святкується в Мексиці.

Яке сьогодні свято

20 квітня в православної церкви шанується пам'ять преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Каліопія, мученика Руфина, диякона, мучениці Акилини і з ними 200 воїнів, преподобного Серапіона, ченця.

У народі 20 квітня відзначався Акулінін день. Люди вважали, що на Килину прокидаються русалки. Існувало повір'я, що неугодних собі людей вони могли залоскотати до смерті. А тому, спеціально для них жінки приносили до річки одяг або полотна, щоб русалки не замерзли. За це річкові діви платили добром і не кривдили своїх благодійниць.

Прикмети на 20 квітня

дощ на Килину – до поганого врожаю ярих;

мокра Килина – хороша калина;

якщо багато зірок на небі – в лісі буде так само багато грибів і ягід;

яка погода на Килину – така буде і 20 вересня.

щоб русалки не чіпали, вирушаючи за водою, потрібно взяти полин;

цього дня без потреби краще не дивитися у вікно.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 квітня

1770 – англійський мандрівник Джеймс Кук відкрив Новий Південний Вельс.

1841 – вперше в історії літератури надрукований детектив "Вбивство на вулиці Морг" американського письменника Едгара Алана По.

1902 – французькі вчені подружжя П'єр і Марія Кюрі вперше отримали чистий радій.

1910 – до Землі на мінімальну відстань наблизилася комета Галлея.

1935 – на американському радіо з'явився перший в світі хіт-парад.

1938 – в Українській республіці в складі СРСР введене обов'язкове вивчення російської мови в усіх школах.

1968 – вперше пройшов концерт групи Deep Purple.

Хто народився 20 квітня

1893 – Гарольд Ллойд, американський комедійний актор німого кіно.

1908 – Ірина Беклемішева, український живописець.

1939 – Анна Світлична, українська поетеса.

1949 – Джессіка Ленг, американська актриса, продюсер, співачка, художниця.

1964 – Кріспін Гловер, американський актор, режисер, продюсер, співак.

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