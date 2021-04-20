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20 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Международный день китайского языка, Акулинин день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 апреля

Какой сегодня праздник, 20 апреля? Международный день китайского языка. День мучеников Руфина и Акилины – в православном календаре. Акулинин день – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 20 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 20 апреля.

20 апреля: какой сегодня праздник
20 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день китайского языка проводится ежегодно 20 апреля под эгидой ООН в честь основателя китайской письменности Цан Цзе. День был учрежден наряду с другими официальными языками в 2010 году с целью поощрения многоязычия и культурного разнообразия и обеспечение равных возможностей для использования всех официальных языков в рамках системы Организации.
  • День республики празднует Сьерра-Леоне.
  • День декларации о независимости отмечает Венесуэла.
  • День защиты детей празднуется в Мексике.

Какой сегодня праздник

20 апреля в православной церкви чтится память преподобного Георгия, исповедника, митрополита Митиленского, благоверного гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного), мученика Калиопия, мученика Руфина, диакона, мученицы Акилины и с ними 200 воинов, преподобного Серапиона, монаха.

В народе 20 апреля отмечался Акулинин день. Люди считали, что на Акулину просыпаются русалки. Бытовало поверье, что неугодных себе людей они могли защекотать до смерти. А потому, специально для них женщины приносили к реке одежду или холсты, чтобы русалки не замерзли. За это речные девы платили добром и не обижали своих благодетельниц.

Приметы на 20 апреля

  • дождь на Акулину – к плохому урожаю яровых;
  • мокрая Акулина – хорошая калина;
  • если много звезд на небе – в лесу будет так же много грибов и ягод;
  • какая погода на Акулину – такая будет и 20 сентября.
  • чтобы русалки не тронули, отправляясь за водой, нужно взять полынь;
  • в этот день без лишней надобности лучше не смотреть в окно.

Интересные и важные события в Украине и мире 20 апреля

  • 1770 – английский путешественник Джеймс Кук открыл Новый Южный Уэльс.
  • 1841 – впервые в истории литературы напечатан детектив "Убийство на улице Морг" американского писателя Эдгара Алана По.
  • 1902 – французские ученые супруги Пьер и Мария Кюри впервые получили чистый радий.
  • 1910 – к Земле на минимальное расстояние приблизилась комета Галлея.
  • 1935 – на американском радио появился первый в мире хит-парад.
  • 1938 – в Украинской республике в составе СССР введено обязательное изучение русского языка во всех школах.
  • 1968 – впервые прошел концерт группы Deep Purple.

Кто родился 20 апреля

  • 1893 – Гарольд Ллойд, американский комедийный актер немого кино.
  • 1908 – Ирина Беклемишева, украинский живописец.
  • 1939 – Анна Светличная, украинская поэтесса.
  • 1949 – Джессика Лэнг, американская актриса, продюсер, певица, художница.
  • 1964 – Криспин Гловер, американский актер, режиссер, продюсер, певец.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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