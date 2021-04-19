19 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День проліска і початок Вербного тижня – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 19 квітня

Яке сьогодні свято, 19 квітня? День проліска. Початок Вербного тижня – в православному календарі. Євтихій Тихий і Ярема Пролітний – у народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Веремій, Іван, Мефодій, Павло, Петро, Севастіан, Яків.

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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 19 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 квітня.

19 квітня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

День проліска ( The Day of Snowdrop) – красиве весняне свято, що почало свою історію в Англії у 1984 році, нині щорічно відзначається в багатьох країнах світу і присвячене першим квітам, які з'являються після холодів і символізують початок весни.

– красиве весняне свято, що почало свою історію в Англії у 1984 році, нині щорічно відзначається в багатьох країнах світу і присвячене першим квітам, які з'являються після холодів і символізують початок весни. День Незалежності святкує Венесуела з 1810 року.

святкує Венесуела з 1810 року. День Республіки відзначається в Сьєрра-Леоне з 1971 року.

відзначається в Сьєрра-Леоне з 1971 року. День висадки Тридцяти трьох Оріенталес – Уругвай шанує своїх повстанців 1825 року.

Яке сьогодні свято

19 квітня в православній церкві починається 6-й тиждень Великого посту (Вербний тиждень). Шанується пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, святителя Мефодія, архієпископа Моравського, преподобної Платониди Сирської, мучеників 120 перських, мучеників Єремія та Архилія, ієрея.

У народі 19 квітня шанувалися Євтихій Тихий і Ярема Пролітний. У цей день селяни уважно стежили за погодою і судили про майбутній урожай хліба. Також проявляли повагу до яблуні, яка саме розквітала в цей період – фарбували стовбур, підпирали гілки, щоб вони витримали майбутні плоди.

Прикмети на 19 квітня

якщо Євтихій тихий і безвітряний – буде врожай ранніх хлібів;

якщо Ярема вітром б'є – колос зіб'є;

якщо цей день вітряний – ярі краще не сіяти, тому що насіння не збереш;

на Євтихія не можна засмучуватися і тужити.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 квітня

1563 – в Москві почала роботу друкарня першодрукаря Івана Федорова.

1783 – Катерина II видала указ про приєднання до Росії Криму і Кубані.

1935 – в СРСР було створено спортивне товариство "Спартак".

1943 – швейцарський хімік Альберт Хофман вперше прийняв ЛСД, поїхав додому на велосипеді і відчув вплив наркотиків, а дата стала називатися Днем велосипеда.

1970 – день народження "копійки" – на Волзькому автомобільному заводі вийшов перший автомобіль ВАЗ -2101.

1971 – відбувся запуск першої радянської орбітальної станції "Салют".

Хто народився 19 квітня

1834 – Григорій Мясоєдов, російський і український художник, живописець, передвижник.

1900 – Олександр Птушко, український радянський кінорежисер, засновник об'ємного мультфільму.

1902 – Веніамін Каверін, радянський письменник, драматург.

1919 – Олександр Сегаль, головний балетмейстер Київського театру оперети.

1928 – Алексіс Корнер, англійський рок-музикант в стилі ритм-енд-блюз.

1957 – Сергій Баталов, радянський актор театру і кіно.

1987 – Оксана Акіньшина, російська кіноактриса.

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