19 квітня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День проліска і початок Вербного тижня – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 19 квітня
Яке сьогодні свято, 19 квітня? День проліска. Початок Вербного тижня – в православному календарі. Євтихій Тихий і Ярема Пролітний – у народному календарі. Іменини святкують: Григорій, Веремій, Іван, Мефодій, Павло, Петро, Севастіан, Яків.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 19 квітня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 квітня.
- День проліска ( The Day of Snowdrop) – красиве весняне свято, що почало свою історію в Англії у 1984 році, нині щорічно відзначається в багатьох країнах світу і присвячене першим квітам, які з'являються після холодів і символізують початок весни.
- День Незалежності святкує Венесуела з 1810 року.
- День Республіки відзначається в Сьєрра-Леоне з 1971 року.
- День висадки Тридцяти трьох Оріенталес – Уругвай шанує своїх повстанців 1825 року.
19 квітня в православній церкві починається 6-й тиждень Великого посту (Вербний тиждень). Шанується пам'ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського, святителя Мефодія, архієпископа Моравського, преподобної Платониди Сирської, мучеників 120 перських, мучеників Єремія та Архилія, ієрея.
У народі 19 квітня шанувалися Євтихій Тихий і Ярема Пролітний. У цей день селяни уважно стежили за погодою і судили про майбутній урожай хліба. Також проявляли повагу до яблуні, яка саме розквітала в цей період – фарбували стовбур, підпирали гілки, щоб вони витримали майбутні плоди.
Прикмети на 19 квітня
- якщо Євтихій тихий і безвітряний – буде врожай ранніх хлібів;
- якщо Ярема вітром б'є – колос зіб'є;
- якщо цей день вітряний – ярі краще не сіяти, тому що насіння не збереш;
- на Євтихія не можна засмучуватися і тужити.
- 1563 – в Москві почала роботу друкарня першодрукаря Івана Федорова.
- 1783 – Катерина II видала указ про приєднання до Росії Криму і Кубані.
- 1935 – в СРСР було створено спортивне товариство "Спартак".
- 1943 – швейцарський хімік Альберт Хофман вперше прийняв ЛСД, поїхав додому на велосипеді і відчув вплив наркотиків, а дата стала називатися Днем велосипеда.
- 1970 – день народження "копійки" – на Волзькому автомобільному заводі вийшов перший автомобіль ВАЗ -2101.
- 1971 – відбувся запуск першої радянської орбітальної станції "Салют".
- 1834 – Григорій Мясоєдов, російський і український художник, живописець, передвижник.
- 1900 – Олександр Птушко, український радянський кінорежисер, засновник об'ємного мультфільму.
- 1902 – Веніамін Каверін, радянський письменник, драматург.
- 1919 – Олександр Сегаль, головний балетмейстер Київського театру оперети.
- 1928 – Алексіс Корнер, англійський рок-музикант в стилі ритм-енд-блюз.
- 1957 – Сергій Баталов, радянський актор театру і кіно.
- 1987 – Оксана Акіньшина, російська кіноактриса.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.
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