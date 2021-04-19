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19 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

День подснежника и начало Вербной недели – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 19 апреля

Какой сегодня праздник, 19 апреля? День подснежника. Начало Вербной недели – в православном календаре. Евтихий Тихий и Ерема Пролетный – в народном календаре. Именины празднуют: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 19 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 апреля.

19 апреля: какой сегодня праздник
19 апреля: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • День подснежника ( The Day of Snowdrop) – красивый весенний праздник, который начал свою историю в Англии в 1984 году, ныне ежегодно отмечается во многих странах мира и посвящен первым цветам, которые появляются после холодов и символизируют начало весны.
  • День Независимости празднует Венесуэла с 1810 года.
  • День Республики отмечается в Сьерра-Леоне с 1971 года.
  • День высадки Тридцати трех Ориенталес – Уругвай чтит своих повстанцев 1825 года.

Какой сегодня праздник

19 апреля в православной церкви начинается 6-я неделя Великого поста (вербная неделя). Чтится память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, святителя Мефодия, архиепископа Моравского, преподобной Платониды Сирской, мучеников 120 персидских, мучеников Иеремия и Архилия, иерея.

В народе 19 апреля почитались Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. В этот день крестьяне внимательно следили за погодой и судили о будущем урожае хлеба. Также проявляли уважение к яблоне, которая как раз расцветала в этот период – красили ствол, подпирали ветки, чтобы они выдержали будущие плоды.

Приметы на 19 апреля

  • если Евтихий тихий и безветренный – будет урожай ранних хлебов;
  • если Ерема ветром бьет – колос собьет;
  • если этот день ветреный – яровые лучше не сеять, потому что семян не соберешь;
  • на Евтихия нельзя поддаваться грусти и тоске.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 апреля

  • 1563 – в Москве начала работу типография первопечатника Ивана Федорова.
  • 1783 – Екатерина II издала указ о присоединении к России Крыма и Кубани.
  • 1935 – в СССР было создано спортивное общество "Спартак".
  • 1943 – швейцарский химик Альберт Хофман впервые принял ЛСД, поехал домой на велосипеде и ощутил влияние наркотиков, а дата стала называться Днем велосипеда.
  • 1970 – день рождения "копейки" – на Волжском автомобильном заводе вышел первый автомобиль ВАЗ -2101.
  • 1971 – состоялся запуск первой советской орбитальной станции "Салют".

Кто родился 19 апреля

  • 1834 – Григорий Мясоедов, русский и украинский художник, живописец, передвижник.
  • 1900 – Александр Птушко, украинский советский кинорежиссер, основатель объемного мультфильма.
  • 1902 – Вениамин Каверин, советский писатель, драматург.
  • 1919 – Александр Сегаль, главный балетмейстер Киевского театра оперетты.
  • 1928 – Алексис Корнер, английский рок-музыкант в стиле ритм-энд-блюз.
  • 1957 – Сергей Баталов, советский актер театра и кино.
  • 1987 – Оксана Акиньшина, российская киноактриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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