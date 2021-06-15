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15 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Всесвітній день вітру, а також Всесвітній день захисту людей похилого віку – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 15 червня

15 червня: яке сьогодні свято
15 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 15 червня? Всесвітній день вітру, Всесвітній день поширення інформації про зловживання стосовно осіб похилого віку. День святителя Никифора – в православному календарі. Зелений В'юн – у народному календарі. Іменини святкують Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Никифор, Уляна.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 15 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 15 червня.

  • День захисту людей похилого віку або Всесвітній день поширення інформації про зловживання стосовно осіб похилого віку (World Elder Abuse Awareness Day) – був організований у 2011 році під егідою ООН з метою привернення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.
  • Всесвітній день вітру (Global Wind Day) – це свято покликане звернути увагу на потенціал вітроенергетики.
  • День короля Вальдемара II, День прапора і День возз'єднання святкує Данія.

Яке сьогодні свято

15 червня в православній церкві шанується пам'ять святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоанна Нового, Сучавського, священномученика Пофіна, єпископа Ліонського, і тих, що з ним постраждали, мучениці Бландіни і мученика Понтіка Ліонських. Свято Києво-Братської ікони Божої Матері.

У народі 15 червня шанувалося свято Никифора або Зеленого В'юна. У цей день молодь плела вінки, співала пісні, присвячені цьогорічним молодятам.

Прикмети на 15 червня

  • горобці б'ються на Никифора – до гарної погоди;
  • з дня Никифора час підгортати картоплю;
  • якщо сплести вінок із в'юна – до щасливого сімейного життя;
  • в цей день не можна проявляти жадібність.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 15 червня

  • 1667 – вперше в історії успішно проведено переливання крові людині.
  • 1834 – відкрито Київський національний університет.
  • 1844 – американець Чарльз Гуд'їр запатентував спосіб вулканізації гуми.
  • 1851 – в Америці заснована перша в світі фабрика з виробництва морозива.
  • 1911 – у США заснована компанія IBM.
  • 1954 – засновано УЄФА.

Хто народився 15 червня

  • 1867 – Костянтин Бальмонт, російський поет Срібного століття.
  • 1902 – Ерік Еріксон, американський психоаналітик.
  • 1936 – Михайло Державін, радянський актор театру і кіно.
  • 1941 – Іван Миколайчук, український радянський актор театру і кіно.
  • 1943 – Джонні Холлідей, французький рок-співак.
  • 1946 – Деміс Руссос, грецький співак.
  • 1954 – Джеймс Белуші, американський кіноактор.

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