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15 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

Всемирный день ветра, а также Всемирный день защиты людей пожилого возраста – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 15 июня

15 июня: какой сегодня праздник
15 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 15 июня? Всемирный день ветра, Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей. День святителя Никифора – в православном календаре. Зеленый Вьюн – в народном календаре. Именины празднуют Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Мария, Никифор, Ульяна.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 15 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 15 июня.

  • День защиты людей пожилого возраста или Всемирный день распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей (World Elder Abuse Awareness Day) – был организован в 2011 году под эгидой ООН с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.
  • Всемирный день ветра (Global Wind Day) – этот праздник призван обратить внимание на потенциал ветроэнергетики.
  • День короля Вальдемара II, День флага и День воссоединения празднует Дания.

Какой сегодня праздник

15 июня в православной церкви чтится память святителя Никифора, исповедника, патриарха Константинопольского, великомученика Иоанна Нового, Сучавского, священномученика Пофина, епископа Лионского, и тех, что с ним пострадали, мученицы Бландины и мученика Понтика Лионских. Праздник Киево-Братской иконы Божьей Матери.

В народе 15 июня почитался праздник Никифора или Зеленого Вьюна. В этот день молодежь плела венки, пела песни, посвященные молодоженам нынешнего года.

Приметы на 15 июня

  • воробьи дерутся на Никифора – к хорошей погоде;
  • с дня Никифора пора окучивать картофель;
  • если сплести венок из вьюна – к счастливой семейной жизни;
  • в этот день нельзя проявлять жадность.

Интересные и важные события в Украине и мире 15 июня

  • 1667 – впервые в истории успешно проведено переливание крови человеку.
  • 1834 – открыт Киевский национальный университет.
  • 1844 – американец Чарльз Гудьир запатентовал способ вулканизации резины.
  • 1851 – в Америке основана первая в мире фабрика по производству мороженого.
  • 1911 – в США основана компания IBM.
  • 1954 – учрежден УЕФА.

Кто родился 15 июня

  • 1867 – Константин Бальмонт, русский поэт Серебряного века.
  • 1902 – Эрик Эриксон, американский психоаналитик.
  • 1936 – Михаил Державин, советский актер театра и кино.
  • 1941 – Иван Миколайчук, украинский советский актер театра и кино.
  • 1943 – Джонни Холлидей, французский рок-певец.
  • 1946 – Демис Руссос, греческий певец.
  • 1954 – Джеймс Белуши, американский киноактер.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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