12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День працівників фондового ринку України, Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День в'язання – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 12 червня

12 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 12 червня? День працівників фондового ринку України. День пам'яті преподобного Ісаакія сповідника – в православному календарі. Зміїний день – у народному календарі. Іменини святкують Василь, Исаакій, Никанор.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі та важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 12 червня.

Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour) – був встановлений у 2002 році Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається з метою привернення уваги до цієї проблеми.

– був встановлений у 2002 році Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається з метою привернення уваги до цієї проблеми. День працівників фондового ринку України – професійне свято відзначається в країні з 2008 року на честь працівників найбільших українських бірж цінних паперів.

– професійне свято відзначається в країні з 2008 року на честь працівників найбільших українських бірж цінних паперів. Всесвітній день в'язання на публіці (World Wide Knit in Public Day) проводиться щорічно любителями рукоділля в одну з субот червня, починаючи з 2005 року.

проводиться щорічно любителями рукоділля в одну з субот червня, починаючи з 2005 року. День працівників меблевої промисловості України – неофіційний професійне свято меблевиків, що відзначається в другу суботу червня.

Яке сьогодні свято

12 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.

У народі 12 червня відзначалося Зміїне свято. Вважалося, що цього небезпечного дня повзучі гади влаштовують зміїні весілля.

Прикмети на 12 червня

цього дня не можна вбивати змій, інакше вони будуть мститися кривдникам;

врятувати від зміїної отрути цього дня не зможе жоден знахар;

в Зміїний день краще не ходити в ліс, щоб не потривожити змій.

в Зміїний день добре садити боби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 червня

1849 – запатентований протигаз.

1920 – офіційне відкриття Панамського каналу.

1966 – в Києві розпочато експлуатацію першого в світі тролейбусного поїзда.

1990 – в СРСР скасована цензура.

Хто народився 12 червня

1929 – Анна Франк, німецька дівчинка єврейського походження, жертва нацизму, ув'язнена Освенцима, автор "Щоденника Анни Франк".

1931 – Євгенія Мірошниченко, українська співачка.

1941 – Чик Коріа, американський джазовий піаніст і композитор.

1981 – Адріана Ліма, бразильська супермодель.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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