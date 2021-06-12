12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День працівників фондового ринку України, Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День в'язання – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 12 червня
Яке сьогодні свято, 12 червня? День працівників фондового ринку України. День пам'яті преподобного Ісаакія сповідника – в православному календарі. Зміїний день – у народному календарі. Іменини святкують Василь, Исаакій, Никанор.
Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі та важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 12 червня.
- Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour) – був встановлений у 2002 році Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається з метою привернення уваги до цієї проблеми.
- День працівників фондового ринку України – професійне свято відзначається в країні з 2008 року на честь працівників найбільших українських бірж цінних паперів.
- Всесвітній день в'язання на публіці (World Wide Knit in Public Day) проводиться щорічно любителями рукоділля в одну з субот червня, починаючи з 2005 року.
- День працівників меблевої промисловості України – неофіційний професійне свято меблевиків, що відзначається в другу суботу червня.
12 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.
У народі 12 червня відзначалося Зміїне свято. Вважалося, що цього небезпечного дня повзучі гади влаштовують зміїні весілля.
- цього дня не можна вбивати змій, інакше вони будуть мститися кривдникам;
- врятувати від зміїної отрути цього дня не зможе жоден знахар;
- в Зміїний день краще не ходити в ліс, щоб не потривожити змій.
- в Зміїний день добре садити боби.
- 1849 – запатентований протигаз.
- 1920 – офіційне відкриття Панамського каналу.
- 1966 – в Києві розпочато експлуатацію першого в світі тролейбусного поїзда.
- 1990 – в СРСР скасована цензура.
- 1929 – Анна Франк, німецька дівчинка єврейського походження, жертва нацизму, ув'язнена Освенцима, автор "Щоденника Анни Франк".
- 1931 – Євгенія Мірошниченко, українська співачка.
- 1941 – Чик Коріа, американський джазовий піаніст і композитор.
- 1981 – Адріана Ліма, бразильська супермодель.
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