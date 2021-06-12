Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

12 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

День працівників фондового ринку України, Всесвітній день боротьби з дитячою працею, День в'язання – які ще значущі дати і важливі події в історії відзначаються 12 червня

12 червня: яке сьогодні свято
12 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято, 12 червня? День працівників фондового ринку України. День пам'яті преподобного Ісаакія сповідника – в православному календарі. Зміїний день – у народному календарі. Іменини святкують Василь, Исаакій, Никанор.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 12 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі та важливі події, які відбулися в історії цього дня, а також про головні прикмети на 12 червня.

  • Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day Against Child Labour) – був встановлений у 2002 році Міжнародною організацією праці (МОП) та щорічно відзначається з метою привернення уваги до цієї проблеми.
  • День працівників фондового ринку України – професійне свято відзначається в країні з 2008 року на честь працівників найбільших українських бірж цінних паперів.
  • Всесвітній день в'язання на публіці (World Wide Knit in Public Day) проводиться щорічно любителями рукоділля в одну з субот червня, починаючи з 2005 року.
  • День працівників меблевої промисловості України – неофіційний професійне свято меблевиків, що відзначається в другу суботу червня.

Яке сьогодні свято

12 червня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.

У народі 12 червня відзначалося Зміїне свято. Вважалося, що цього небезпечного дня повзучі гади влаштовують зміїні весілля.

Прикмети на 12 червня

  • цього дня не можна вбивати змій, інакше вони будуть мститися кривдникам;
  • врятувати від зміїної отрути цього дня не зможе жоден знахар;
  • в Зміїний день краще не ходити в ліс, щоб не потривожити змій.
  • в Зміїний день добре садити боби.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 12 червня

  • 1849 – запатентований протигаз.
  • 1920 – офіційне відкриття Панамського каналу.
  • 1966 – в Києві розпочато експлуатацію першого в світі тролейбусного поїзда.
  • 1990 – в СРСР скасована цензура.

Хто народився 12 червня

  • 1929 – Анна Франк, німецька дівчинка єврейського походження, жертва нацизму, ув'язнена Освенцима, автор "Щоденника Анни Франк".
  • 1931 – Євгенія Мірошниченко, українська співачка.
  • 1941 – Чик Коріа, американський джазовий піаніст і композитор.
  • 1981 – Адріана Ліма, бразильська супермодель.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні Трійця-2021: коли буде свято і вихідні в Україні Коли Івана Купала-2021: дата народного свята Вихідні дні та свята у червні 2021 року в Україні: детальний календар Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Милявская показала постройневшую фигуру в купальнике
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Названа самая пикантная черта человеческого характера
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Как приготовить сытный вкусный суп для всей семьи
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19
Нужна ли срочная вакцинация тем, кто переболел Covid-19

Популярні статті

Вчора, 16:58Events

День батька-2021: коли відзначається і що означає свято

10 червняЗірково

Ані Лорак возз'єдналася з ексчоловіком на святкуванні 10-річчя їхньої дочки (фото)

10 червняСмачно

Легкий суп з галушками і овочами, який оцінить уся сім'я

10 червняЗдорово

Масаж обличчя, який зробить молодшою: покрокова інструкція

10 червняПсихо

ТОП-7 способів, як перестати хвилюватися просто зараз

10 червняЗірково

Таємні заручини і листи: історія кохання королеви Єлизавети II й принца Філіпа

10 червняTravel

Рожеве озеро в Україні: де розташоване та які його лікувальні властивості

10 червняЗірково

MARUV широко розставила ноги в новому відео й отримала шквал критики

10 червняФаново

Зі святом Вознесіння Господнього: красиві привітання у листівках, віршах і смс

10 червняEvents

З Вознесінням Господнім: яскраві листівки, красиві картинки і щиросердечні привітання

10 червняФаново

Вознесіння Господнє: найкращі привітання у віршах і прозі

9 червняПсихо

Потужні ритуали для молодика 10 червня

9 червняСмачно

Десерти з кислинкою – 5 апетитних рецептів з чорницею

9 червняEvents

Вознесіння Господнє: чого не можна робити цього дня

9 червняЗірково

Віра Брежнєва зробила селфі в купальнику і всі побачили, як вона погладшала (фото)

9 червняЗірково

П'яний Григор'єв-Апполонов з Иванушек International мало не зірвав концерт: відео

Новини партнерів

Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Ключ к замедлению старения нашли ученые — новости науки
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
Рак мозга? Кудрявцев напугали судьбой Фриске и Заворотнюк
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
«Королева». Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Звезда сериала Папик Дарья Петрожицкая рассекретила возлюбленного
Звезда сериала Папик Дарья Петрожицкая рассекретила возлюбленного
У Ксении Собчак требуют 50 миллионов российских рублей через суд
У Ксении Собчак требуют 50 миллионов российских рублей через суд
Огневич показала обольстительные изгибы в откровенном образе
Огневич показала обольстительные изгибы в откровенном образе
Умер отец Блейк Лайвли актер Эрни Лайвли. Названа причина смерти
Умер отец Блейк Лайвли актер Эрни Лайвли. Названа причина смерти
Шалені розлучення 2021: як Білик і Дзідзьо прощались з коханими
Шалені розлучення 2021: як Білик і Дзідзьо прощались з коханими

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти