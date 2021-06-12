12 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать
День работников фондового рынка Украины, Всемирный день борьбы с детским трудом, День вязания – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 12 июня
Какой сегодня праздник, 12 июня? День работников фондового рынка Украины. День памяти преподобного Исаакия исповедника – в православном календаре. Змеиный день – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Исаакий, Никанор.
Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июня.
- Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour) – был установлен в 2002 году Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается с целью привлечения внимания к этой проблеме.
- День работников фондового рынка Украины – профессиональный праздник отмечается в стране с 2008 года в честь работников крупнейших украинских бирж ценных бумаг.
- Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day) проводится ежегодно любителями рукоделия в одну из суббот июня, начиная с 2005 года.
- День работников мебельной промышленности Украины – неофициальный профессиональный праздник мебельщиков, который отмечается во вторую субботу июня.
12 июня в православной церкви чтится память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.
В народе 12 июня отмечался Змеиный праздник. Считалось, что в этот опасный день ползучие гады устраивают змеиные свадьбы.
- в этот день нельзя убивать змей, иначе они будут мстить обидчикам;
- спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь;
- в Змеиный день лучше не ходить в лес, чтобы не потревожить змей.
- в Змеиный день хорошо сажать бобы.
- 1849 – запатентован противогаз.
- 1920 – официальное открытие Панамского канала.
- 1966 – в Киеве начата эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда.
- 1990 – в СССР отменена цензура.
- 1929 – Анна Франк, немецкая девочка еврейского происхождения, жертва нацизма, заключенная Освенцима, автор "Дневника Анны Франк".
- 1931 – Евгения Мирошниченко, украинская певица.
- 1941 – Чик Кориа, американский джазовый пианист и композитор.
- 1981 – Адриана Лима, бразильская супермодель.
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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.
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