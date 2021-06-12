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12 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 07:25

День работников фондового рынка Украины, Всемирный день борьбы с детским трудом, День вязания – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 12 июня

12 июня: какой сегодня праздник
12 июня: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 12 июня? День работников фондового рынка Украины. День памяти преподобного Исаакия исповедника – в православном календаре. Змеиный день – в народном календаре. Именины празднуют Василий, Исаакий, Никанор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 12 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 12 июня.

  • Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour) – был установлен в 2002 году Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается с целью привлечения внимания к этой проблеме.
  • День работников фондового рынка Украины – профессиональный праздник отмечается в стране с 2008 года в честь работников крупнейших украинских бирж ценных бумаг.
  • Всемирный день вязания на публике (World Wide Knit in Public Day) проводится ежегодно любителями рукоделия в одну из суббот июня, начиная с 2005 года.
  • День работников мебельной промышленности Украины – неофициальный профессиональный праздник мебельщиков, который отмечается во вторую субботу июня.

Какой сегодня праздник

12 июня в православной церкви чтится память преподобного Исаакия, исповедника, игумена обители Далматской.

В народе 12 июня отмечался Змеиный праздник. Считалось, что в этот опасный день ползучие гады устраивают змеиные свадьбы.

Приметы на 12 июня

  • в этот день нельзя убивать змей, иначе они будут мстить обидчикам;
  • спасти от змеиного яда в этот день не сможет ни один знахарь;
  • в Змеиный день лучше не ходить в лес, чтобы не потревожить змей.
  • в Змеиный день хорошо сажать бобы.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 июня

  • 1849 – запатентован противогаз.
  • 1920 – официальное открытие Панамского канала.
  • 1966 – в Киеве начата эксплуатация первого в мире троллейбусного поезда.
  • 1990 – в СССР отменена цензура.

Кто родился 12 июня

  • 1929 – Анна Франк, немецкая девочка еврейского происхождения, жертва нацизма, заключенная Освенцима, автор "Дневника Анны Франк".
  • 1931 – Евгения Мирошниченко, украинская певица.
  • 1941 – Чик Кориа, американский джазовый пианист и композитор.
  • 1981 – Адриана Лима, бразильская супермодель.

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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