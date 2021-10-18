Язвенная болезнь: почему она возникает и как избежать

Причиной язвенной болезни в большинстве случаев становятся противовоспалительные препараты и бактерия, а не питание. Почему при язве не нужна жесткая диета и как избежать язвенной болезни – помог разобраться гастроэнтеролог МС "Добробут" Артем Неверовский.
Почему возникает язва желудка
Язва или, как называют данное заболевание медики, пептическая язва – одна из самых распространенных болезней. Вообще заболевания пищеварительной системы являются третьими по распространенности среди причин смертности в Украине.
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Пептическая язва — это своеобразная рана на слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки, которая склонна к повторению. То есть через некоторое время после заживления, если не была устранена причина ее возникновения, рана появляется вновь.
Ранее считалось, что причинами пептических язв, или просто язв желудка, являются стрессы и неправильное питание, однако ни эмоциональные переживания, ни еда тут ни при чем. Сейчас доказано, что двумя основными причинами язв желудка являются: бактерия Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как парацетамол, аспирин и др.
Около 90% язв двенадцатиперстной кишки и 70% язв желудка вызваны хеликобактерной инфекцией. Пептическая язва довольно успешно подлежит лечению, и в последнее время во всем мире наблюдается тенденция к снижению заболеваемости,- отмечает Артемом Неверовский,- Конечно, некоторые продукты могут "раздражать" и усиливать симптомы уже существующей язвы, но не приводить к ее появлению.
Соответственно, и крайне ограничительные диеты не имеют доказанного эффекта в лечении болезни. Времена, когда пациенты с этим заболеванием "жили на диете", остались давно в прошлом.
Как распознать язву желудка: симптомы
В повседневной жизни мы не всегда уделяем должное внимание симптомам, которые могут говорить о начале заболевания:
- эпизодическая (продолжительностью несколько часов) боль в верхней части живота (эпигастральная область), которая может как усиливаться, так и ослабевать после приема пищи;
- изжога, тяжесть в животе,
- ощущение распирания, раннего насыщения,
- тошнота, рвота.
Но эти симптомы не являются исключительно характерными для пептических язв и могут наблюдаться и при других заболеваниях пищеварительной системы. В случае их появления необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу, который сможет установить причину симптомов.
Старайтесь прислушиваться к себе и обращать внимание на свои ощущения после еды. Даже такие, казалось бы, незначительные симптомы как дискомфорт в животе и изжога, могут быть проявлениями опасного заболевания.
А опасна ли язвенная болезнь для жизни?
Не так страшен дискомфорт, как возможные осложнения язвы желудка, если ее не лечить: кровотечение, перфорация — процесс, при котором возникает разрыв стенки желудка с попаданием его содержимого в брюшную полость и, как следствие, образованием воспаления в брюшной полости — перитонита.
Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Существует риск прогрессирования язвы желудка в рак. При появлении таких симптомов как многократная рвота, особенно темно-коричневыми массами, изменение цвета испражнений на черный, выраженная слабость, потеря веса, отвращение к пище, неожиданная "кинжальная" боль в животе — следует немедленно обратиться к врачу, поскольку это может угрожать жизни и требовать хирургического вмешательства.
Как же наверняка диагностировать язву?
В этом поможет гастроэнтеролог: после детального опроса, сбора истории заболевания и тщательной оценки симптомов, врач обычно направляет пациента на эндоскопическое исследование — фиброгастродуоденоскопию (ФГДС).
Это позволяет не только увидеть состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта, но и провести биопсию — взятие образца ткани для исследования под микроскопом. Таким образом можно выявить наличие бактерий Helicobacter pylori и определить, является ли язва желудка злокачественной.
А если я боюсь ФГДС, что делать?
Опасаться этой процедуры не стоит. Во-первых, современные эндоскопы — это трубки диаметром 8-11 мм, что уменьшает неприятные ощущения во время обследования. Во-вторых, пациент всегда может произвести обследование в состоянии медикаментозного сна (легкий вариант общей анестезии).
И в-третьих, бояться нужно не обследования, а тех заболеваний и осложнений, которые можно вовремя не диагностировать, отказавшись от процедуры. Кроме эндоскопии для подтверждения диагноза используют также лабораторные тесты, направленные на обнаружение хеликобактерной инфекции и оценку состояния организма в целом.
А почему нельзя лечить язву самостоятельно?
Лечебная тактика зависит от причины, вызвавшей заболевание. Если причина в хеликобактерной инфекции, то лечение будет заключаться в борьбе с ее возбудителем. Такая терапия предусматривает несколько препаратов для снижения кислотности и восстановления слизистой, а также обязательно антибиотики.
Эффективность данной лечебной тактики проверена годами, а препараты, которые входят в схему, непрерывно совершенствуются фармпроизводителями. Следует отметить, что только врач может правильно назначить лечение, так как есть много нюансов, начиная от конкретных препаратов и заканчивая кратностью и продолжительностью курса лечения.
Поэтому не нужно заниматься самолечением, это в большинстве случаев будет малоэффективным и может привести к неполному излечению, что со временем повысит риск рецидива пептической язвы и возможных ее осложнений.
Ок, но может тогда поможет специальная диета?
Как мы уже выяснили, еда не является причиной язв желудка или двенадцатиперстной кишки. Большинство ученых и международных гастроэнтерологический ассоциаций не рекомендуют никакой специфической диеты при наличии данного заболевания. Наоборот, следует избегать строгих ограничительных диет.
Питание должно быть сбалансированным и учитывать индивидуальные особенности человека, которому может быть рекомендовано отказаться от черного кофе или, например, от острой пищи, поскольку она может усиливать симптомы. Употребление алкоголя лучше ограничить полностью.
Всегда прислушивайтесь к своему здоровью и доверяйте профессионалам. Возможности современной медицины позволяют минимизировать неприятные ощущения и сделать процесс лечения быстрым и эффективным.
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