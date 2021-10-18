Язвенная болезнь: почему она возникает и как избежать

Язву желудка или 12-ти перстной кишки можно заработать отнюдь не стрессами или неправильным питанием. Чем опасна язвенная болезнь – в материале

В большинстве случаев язва желудка возникает из-за бактерии, а не питания / Фото: Коллаж: Сегодня

Причиной язвенной болезни в большинстве случаев становятся противовоспалительные препараты и бактерия, а не питание. Почему при язве не нужна жесткая диета и как избежать язвенной болезни – помог разобраться гастроэнтеролог МС "Добробут" Артем Неверовский.

Артем Неверовский / Фото: пресс-служба

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Почему возникает язва желудка

Язва или, как называют данное заболевание медики, пептическая язва – одна из самых распространенных болезней. Вообще заболевания пищеварительной системы являются третьими по распространенности среди причин смертности в Украине.

Пептическая язва — это своеобразная рана на слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки, которая склонна к повторению. То есть через некоторое время после заживления, если не была устранена причина ее возникновения, рана появляется вновь.

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Основные причины язвы – это бактерия Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее считалось, что причинами пептических язв, или просто язв желудка, являются стрессы и неправильное питание, однако ни эмоциональные переживания, ни еда тут ни при чем. Сейчас доказано, что двумя основными причинами язв желудка являются: бактерия Helicobacter pylori и нестероидные противовоспалительные препараты, такие как парацетамол, аспирин и др.

Около 90% язв двенадцатиперстной кишки и 70% язв желудка вызваны хеликобактерной инфекцией. Пептическая язва довольно успешно подлежит лечению, и в последнее время во всем мире наблюдается тенденция к снижению заболеваемости,- отмечает Артемом Неверовский,- Конечно, некоторые продукты могут "раздражать" и усиливать симптомы уже существующей язвы, но не приводить к ее появлению.

Соответственно, и крайне ограничительные диеты не имеют доказанного эффекта в лечении болезни. Времена, когда пациенты с этим заболеванием "жили на диете", остались давно в прошлом.

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Как распознать язву желудка: симптомы

В повседневной жизни мы не всегда уделяем должное внимание симптомам, которые могут говорить о начале заболевания:

эпизодическая (продолжительностью несколько часов) боль в верхней части живота (эпигастральная область), которая может как усиливаться, так и ослабевать после приема пищи;

изжога, тяжесть в животе,

ощущение распирания, раннего насыщения,

тошнота, рвота.

Но эти симптомы не являются исключительно характерными для пептических язв и могут наблюдаться и при других заболеваниях пищеварительной системы. В случае их появления необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу, который сможет установить причину симптомов.

Боль в животе, тошнота, могут быть не только при язвенной болезни / Фото: freepik.com

Старайтесь прислушиваться к себе и обращать внимание на свои ощущения после еды. Даже такие, казалось бы, незначительные симптомы как дискомфорт в животе и изжога, могут быть проявлениями опасного заболевания.

А опасна ли язвенная болезнь для жизни?

Не так страшен дискомфорт, как возможные осложнения язвы желудка, если ее не лечить: кровотечение, перфорация — процесс, при котором возникает разрыв стенки желудка с попаданием его содержимого в брюшную полость и, как следствие, образованием воспаления в брюшной полости — перитонита.

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Существует риск прогрессирования язвы желудка в рак. При появлении таких симптомов как многократная рвота, особенно темно-коричневыми массами, изменение цвета испражнений на черный, выраженная слабость, потеря веса, отвращение к пище, неожиданная "кинжальная" боль в животе — следует немедленно обратиться к врачу, поскольку это может угрожать жизни и требовать хирургического вмешательства.

Как же наверняка диагностировать язву?

В этом поможет гастроэнтеролог: после детального опроса, сбора истории заболевания и тщательной оценки симптомов, врач обычно направляет пациента на эндоскопическое исследование — фиброгастродуоденоскопию (ФГДС).

Это позволяет не только увидеть состояние слизистой оболочки пищеварительного тракта, но и провести биопсию — взятие образца ткани для исследования под микроскопом. Таким образом можно выявить наличие бактерий Helicobacter pylori и определить, является ли язва желудка злокачественной.

А если я боюсь ФГДС, что делать?

Опасаться этой процедуры не стоит. Во-первых, современные эндоскопы — это трубки диаметром 8-11 мм, что уменьшает неприятные ощущения во время обследования. Во-вторых, пациент всегда может произвести обследование в состоянии медикаментозного сна (легкий вариант общей анестезии).

Бояться нужно не процедуры ФГДС, а осложнений, к которым приводит вовремя не диагностированная язва / Фото: Коллаж: Сегодня

И в-третьих, бояться нужно не обследования, а тех заболеваний и осложнений, которые можно вовремя не диагностировать, отказавшись от процедуры. Кроме эндоскопии для подтверждения диагноза используют также лабораторные тесты, направленные на обнаружение хеликобактерной инфекции и оценку состояния организма в целом.

А почему нельзя лечить язву самостоятельно?

Лечебная тактика зависит от причины, вызвавшей заболевание. Если причина в хеликобактерной инфекции, то лечение будет заключаться в борьбе с ее возбудителем. Такая терапия предусматривает несколько препаратов для снижения кислотности и восстановления слизистой, а также обязательно антибиотики.

Самолечение язвы не даст эффекта и со временем повысит риск рецидива, а также возможных осложнений / Фото: Depositphotos

Эффективность данной лечебной тактики проверена годами, а препараты, которые входят в схему, непрерывно совершенствуются фармпроизводителями. Следует отметить, что только врач может правильно назначить лечение, так как есть много нюансов, начиная от конкретных препаратов и заканчивая кратностью и продолжительностью курса лечения.

Поэтому не нужно заниматься самолечением, это в большинстве случаев будет малоэффективным и может привести к неполному излечению, что со временем повысит риск рецидива пептической язвы и возможных ее осложнений.

Ок, но может тогда поможет специальная диета?

Как мы уже выяснили, еда не является причиной язв желудка или двенадцатиперстной кишки. Большинство ученых и международных гастроэнтерологический ассоциаций не рекомендуют никакой специфической диеты при наличии данного заболевания. Наоборот, следует избегать строгих ограничительных диет.

При язве не нужна строгая диета, а какие продукты ограничить – подскажет врач / Фото: unsplash.com

Питание должно быть сбалансированным и учитывать индивидуальные особенности человека, которому может быть рекомендовано отказаться от черного кофе или, например, от острой пищи, поскольку она может усиливать симптомы. Употребление алкоголя лучше ограничить полностью.

Всегда прислушивайтесь к своему здоровью и доверяйте профессионалам. Возможности современной медицины позволяют минимизировать неприятные ощущения и сделать процесс лечения быстрым и эффективным.

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