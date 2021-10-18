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2 головні причини виразки, про які не всі знають: чому стрес не винен – розбираємося з експертом

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
18 жовтня, 17:45
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Виразку шлунка або 12-палої кишки можна заробити аж ніяк не стресами або неправильним харчуванням. Чим небезпечна виразкова хвороба – в матеріалі
У більшості випадків виразка шлунка виникає через бактерії, а не харчування
У більшості випадків виразка шлунка виникає через бактерії, а не харчування / Фото: Колаж: Сьогодні

Причиною виразкової хвороби в більшості випадків стають бактерія та протизапальні препарати, а не харчування. Чому при виразці не потрібна жорстка дієта і як уникнути виразкової хвороби – допоміг розібратися гастроентеролог МС "Добробут" Артем Нєвєровський.

Артем Нєвєровський
Артем Нєвєровський / Фото: пресслужба

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Чому виникає виразка шлунка

Виразка або, як називають це захворювання медики, виразкова хвороба – одна з найпоширеніших хвороб. Взагалі захворювання травної системи є третіми за поширеністю серед причин смертності в Україні.

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Виразкова хвороба – це своєрідна рана на слизовій оболонці шлунка або дванадцятипалої кишки, яка схильна до повторення. Тобто, через деякий час після загоєння, якщо не була усунена причина її виникнення, рана з'являється знову.

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Основні причини виразки – це бактерія Helicobacter pylori і нестероїдні протизапальні препарати
Основні причини виразки – це бактерія Helicobacter pylori і нестероїдні протизапальні препарати / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше вважалося, що причинами пептичних виразок, або просто виразок шлунка, є стреси і неправильне харчування, проте ні емоційні переживання, ні їжа тут ні до чого. Наразі доведено, що двома основними причинами виразок шлунка є бактерія Helicobacter pylori і нестероїдні протизапальні препарати, такі як парацетамол, аспірин тощо.

Близько 90% виразок дванадцятипалої кишки і 70% виразок шлунка викликані хелікобактерної інфекцією. Виразкова хвороба досить успішно підлягає лікуванню, і останнім часом у всьому світі спостерігається тенденція до зниження захворюваності, – зазначає Артемом Нєвєровський. – Звісно, деякі продукти можуть "дратувати" і посилювати симптоми вже наявної виразки, але не призводити до її появи.

Відповідно, і вкрай обмежувальні дієти не мають доведеного ефекту в лікуванні хвороби. Часи, коли пацієнти з цим захворюванням "жили на дієті", залишилися давно в минулому.

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Як розпізнати виразку шлунка: симптоми

У повсякденному житті ми не завжди приділяємо належну увагу симптомам, які можуть говорити про початок захворювання:

  • епізодична (тривалістю кілька годин) біль у верхній частині живота (епігастральній ділянці), яка може як посилюватися, так і слабшати після прийому їжі;
  • печія, важкість у животі;
  • відчуття розпирання, раннього насичення;
  • нудота блювота.

Але ці симптоми не є виключно характерними для пептичних виразок і можуть спостерігатися і при інших захворюваннях травної системи. У разі їхньої появи необхідно звернутися до лікаря-гастроентеролога, який зможе встановити причину симптомів.

Біль в животі, нудота, можуть бути не тільки при виразковій хворобі
Біль в животі, нудота, можуть бути не тільки при виразковій хворобі / Фото: freepik.com

Намагайтеся прислухатися до себе і звертати увагу на свої відчуття після їжі. Навіть такі, здавалося б, незначні симптоми, як дискомфорт у животі і печія, можуть бути проявами небезпечного захворювання.

А чи небезпечна виразкова хвороба для життя?

Не такий страшний дискомфорт, як можливі ускладнення виразки шлунка, якщо її не лікувати: кровотеча, перфорація – процес, при якому виникає розрив стінки шлунка з попаданням його вмісту в черевну порожнину і, як наслідок, освітою запалення в черевній порожнині – перитоніту.

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Існує ризик прогресування виразки шлунка в рак. При появі таких симптомів, як багаторазова блювота, особливо темно-коричневими масами, зміна кольору випорожнень на чорний, виражена слабкість, втрата ваги, відраза до їжі, несподівана "кинджальний" біль в животі – слід негайно звернутися до лікаря, оскільки це може загрожувати життю і вимагати хірургічного втручання.

Як же напевно діагностувати виразку?

У цьому допоможе гастроентеролог: після детального опитування, збору історії захворювання і ретельної оцінки симптомів, лікар зазвичай направляє пацієнта на ендоскопічне дослідження – фіброгастродуоденоскопію (ФГДС).

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Це дозволяє не тільки побачити стан слизової оболонки травного тракту, але і провести біопсію – взяття зразка тканини для дослідження під мікроскопом. Таким чином можна виявити наявність бактерій Helicobacter pylori і визначити, чи є виразка шлунка злоякісною.

А якщо я боюся ФГДС, що робити?

Остерігатися цієї процедури не варто. По-перше, сучасні ендоскопи – це трубки діаметром 8-11 мм, що зменшує неприємні відчуття під час обстеження. По-друге, пацієнт завжди може зробити обстеження в стані медикаментозного сну (легкий варіант загальної анестезії).

Боятися треба не процедури ФГДС, а ускладнень, до яких призводить вчасно не діагностована виразка
Боятися треба не процедури ФГДС, а ускладнень, до яких призводить вчасно не діагностована виразка / Фото: Колаж: Сьогодні

І по-третє, боятися треба не обстеження, а тих захворювань і ускладнень, які можна вчасно не діагностувати, відмовившись від процедури. Крім ендоскопії, для підтвердження діагнозу використовують також лабораторні тести, спрямовані на виявлення хелікобактерної інфекції та оцінку стану організму в цілому.

А чому не можна лікувати виразку самостійно?

Лікувальна тактика залежить від причини, що викликала захворювання. Якщо причина в хелікобактерній інфекції, то лікування буде полягати в боротьбі з її збудником. Така терапія передбачає кілька препаратів для зниження кислотності і відновлення слизової, а також обов'язково антибіотики.

Самолікування виразки не дасть ефекту і з часом підвищить ризик рецидиву, а також можливих ускладнень
Самолікування виразки не дасть ефекту і з часом підвищить ризик рецидиву, а також можливих ускладнень / Фото: Depositphotos

Ефективність даної лікувальної тактики перевірена роками, а препарати, які входять в схему, безперервно удосконалюються фармвиробниками. Варто зазначити, що тільки лікар може правильно призначити лікування, так як є багато нюансів, починаючи від конкретних препаратів і закінчуючи кратністю і тривалістю курсу лікування.

Тому не потрібно займатися самолікуванням, це в більшості випадків буде малоефективним і може привести до неповного виліковування, що з часом підвищить ризик рецидиву виразки та можливих її ускладнень.

Ок, але може тоді допоможе спеціальна дієта?

Як ми вже з'ясували, їжа не є причиною виразок шлунка або дванадцятипалої кишки. Більшість вчених і міжнародних гастроентерологічний асоціацій не рекомендують ніякої специфічної дієти при наявності цього захворювання. Навпаки, слід уникати суворих обмежувальних дієт.

При виразці не потрібна сувора дієта, а які продукти обмежити – підкаже лікар
При виразці не потрібна сувора дієта, а які продукти обмежити – підкаже лікар / Фото: unsplash.com

Харчування має бути збалансованим і враховувати індивідуальні особливості людини, якій може бути рекомендовано відмовитися від чорної кави або, наприклад, від гострої їжі, оскільки вона може посилювати симптоми. Від вживання алкоголю варто відмовитися повністю.

Завжди прислухайтеся до свого здоров'я і довіряйте професіоналам. Можливості сучасної медицини дозволяють мінімізувати неприємні відчуття і зробити процес лікування швидким і ефективним.

Також раніше ми писали, як зрозуміти, що у вас гастрит.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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