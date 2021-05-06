Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вредные мифы о фитнесе: как нужно питаться и тренироваться, чтобы не бросить

Сегодня, 09:30

Пришли в спортзал, потратили пару месяцев, чтобы похудеть или накачать мышцы – а результата нет? Как не разочароваться и не бросить тренировки – в статье

Чтобы не разочароваться и не бросить тренировки, изначально важно правильно заниматься и питаться. Как скорректировать питание при таких нагрузках, тренироваться, чтобы достичь результата, не навредить здоровью и не бросить тренировки – рассказал спортивный фармаколог, методист-преподаватель ТЦ Академии фитнеса Украины Игорь Бабенко.

Игорь Бабенко
Игорь Бабенко
Фото: пресс-служба

Часто приходя в фитнес клуб, человек получает рекомендации, которые не соответствуют его здоровью, ритму жизни и другим факторам. В основном – это распространенные мифы о количестве и формате тренировок, диетах и употреблении добавок для повышения энергичности и продуктивности.

Миф № 1: посещайте спортзал обязательно не менее 3-4 раз в неделю

В современном фитнесе часто навязывается система 3-4 тренировок в неделю. Но к сожалению, часто такой совет выполнить современному загруженному человеку нереально, а вот отбить охоту ходить в спортзал – вполне может.

Как заниматься и сколько раз посещать спортзал – дело индивидуальное
Как заниматься и сколько раз посещать спортзал – дело индивидуальное
Фото: unsplash.com

Во-первых, нужно учитывать время, которое человек тратит по пути с работы на тренировку, с тренировки домой и на саму тренировку. А еще не редкость, когда человеку рекомендуют не подходящий ему вид активности. Поэтому:

  1. Подойти к процессу нужно грамотно, в этом поможет только профессиональный консультант или тренер, никакой "бывалый" спортсмен или друг, который уже "10 лет так занимается и все знает", не разбирается в тонкостях вашего организма, имеющихся или нет заболеваниях, особенностях метаболизма и так далее.
  2. Самому определить цели, свободное время, сделать поправку на травмы и патологии – и рассказать об этом тренеру.
  3. Исходя из этого будет легче определить вид активности, время, интенсивность и количество тренировок, подходящее именно вам.

Миф № 2 – обязательно считайте калории и ешьте 5-6 раз в день

Совет отличный, но воплотить его в наших реалиях получается у меньшинства. Кроме того, такое питание больше подходит профессиональным спортсменам, бодибилдерам или пловцам, которые в сутки потребляют порядка 6000 ккал и по-другому для них это реализовать нельзя. Часто также навязывают подсчет потребляемых калорий, диеты, забывая при этом говорить об их качестве.

Важно – найти не подходящую диету, а сбалансированный именно под ваш организм тип питания.

И исключить из рациона фастфуд, перекусы вредными продуктами, пока это не войдет в привычку. Тогда появится результат и килограммы начнут уходить безвозвратно.

Миф № 3 – сразу принимайте как можно больше разных добавок

Оставаться продуктивным и энергичным, особенно когда много сил уйдет на тренировки – крайне важно. Но советовать человеку, который только начал тренировки для похудения или наоборот – набора мышечной массы сразу с приема пищевых добавок или энергонапитков – в корне неправильно.

Читайте также:
Как не набрать вес на сидячей работе – лайфхаки от фитнесс-тренера

Изначально нужно понимать, если у человека "утечка" энергии, то откуда она. Иначе никакие добавки не помогут восстановить или подержать энергию.

Обратите внимание:

  • достаточно ли вы спите, не мучает ли бессонница,
  • разнообразно ли в целом вы питаетесь,
  • достаточно ли восстанавливаетесь после физических нагрузок,
  • не испытываете ли излишнего стресса, перегруза нервной системы, переутомляемости.

Если с вышеперечисленными моментами у вас проблемы, то изначально нужно их откорректировать, а потом, совместно со специалистом, подбирать нужные именно вашему организму пищевые добавки.

Напомним, что ранее мы также писали о том, как похудеть к лету и не испортить здоровье.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тренируетесь и не худеете? Почему нельзя бросать и как себя заставить 6 фактов о пользе бега, про которые вы не знали Как похудеть и подтянуть мышцы без спортзала — реабилитолог советует плавать Ученые назвали продукт, который поможет похудеть и подтянуть мышцы Худей во сне: как спать правильно, чтобы не набирать вес
похудение фитнес спортзал тренировки БАДы
Реклама

Новости партнеров

Идеальная челка для тонких волос, которая не требует ухода. Фото
Идеальная челка для тонких волос, которая не требует ухода. Фото
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко

Популярные статьи

Вчера, 18:21Звездно

Наташа Королева и ее 75-летняя мама зажгли на яхте в Майами. Тарзан тоже не сдержался (видео)

Вчера, 17:49Вкусно

Готовимся к Радонице и поминальным дням – 7 главных блюд и рецептов

Вчера, 17:09Фаново

Что взять с собой на пикник: список самых нужных вещей

Вчера, 15:25Звездно

15 любопытных фактов о певице Адель. Один из них раскрывает секрет ее похудения

Вчера, 14:43Звездно

Сеть добили голые украинки в Турции: Сколько можно позорить страну?

Вчера, 13:42Events

День матери-2021: что подарить маме в праздник

Вчера, 13:03Звездно

Ани Лорак отправилась на отдых с экс-супругом — новое доказательство

Вчера, 11:02Звездно

Как DZIDZIO разделит имущество с супругой

Вчера, 08:20Психо

Гороскоп на сегодня 5 мая для всех знаков зодиака: Козероги, звезды дают вам пинка

4 маяЗвездно

Надя Мейхер защитила Меладзе в истории о домогательствах, а слова Поляковой назвала шуткой

4 маяЗвездно

Я вам не фея! Анна Богдан из Холостяка-11 резко отреагировала на критику хейтеров

4 маяВкусно

10 рецептов самых легких овощных салатов, которые вы будете готовить всегда

3 маяЗвездно

Холостячка Мишина провела вечер с Рыбаком, который бросил ее ради другой

3 маяЗвездно

Секс-скандал вокруг Меладзе, или Почему слухи о харассменте могут быть правдой

3 маяВкусно

Бисквит "Виктория" – рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

3 маяЗвездно

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался с Бузовой и ползал под MARUV

Новости партнеров

Идеальная челка для тонких волос, которая не требует ухода. Фото
Идеальная челка для тонких волос, которая не требует ухода. Фото
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Страстно: MARUV показала, чем занимается с мужем
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Новое семейное фото Винника вызвало споры в Сети
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Чемпионка показала, как выглядит самое идеальное тело на планете
Чемпионка показала, как выглядит самое идеальное тело на планете
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
“Влюблена как дура” : Кароль заинтриговала поклонников
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять