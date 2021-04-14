Как похудеть и подтянуть мышцы без спортзала – рассказал реабилитолог

Сбросить лишний вес, подтянуть и подкачать мышцы и забыть о болях в спине можно, заменив изнуряющие тренировки плаваньем

Расстраивают набранные за зиму килограммы и "сдувшиеся" мышцы, а потеть в спортзале – не ваш стиль? Тогда попробуйте плавание: можно ли похудеть без спортзала, почему плавание эффективно для похудения, как именно нужно плавать – рассказал профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.

Алексей Никаноров Фото: пресс-служба

Заменит ли плавание спортзал?

Пора отпусков и поездок к водоемам уже не за горами, поэтому некоторые ищут альтернативу спортзалу, чтобы привести себя порядок. Каждая спортивная активность, плавание в том числе, поможет стать выносливее, сделать сердце крепче и сжечь жир. Преимущества плавания, если сравнить с тренировками в спортзале или пробежками на улице в том, что двигаться приходится в воде. Так создается дополнительная нагрузка на мышцы, что способствует более быстрому похудению. В тонус приходят сразу все мышцы, вы худеете и одновременно получаете отличную кардиотренировку.

К тому же нагрузки в воде более безопасны, особенно для суставов, ведь вода помогает равномерно распределить вес тела. Вот почему плавание менее травматично, чем бег или "кач" в спортзале, но по эффективности не уступает. Подмечено, что женщины, которые успевают плавать по 3 раза в неделю, теряют больше жира на животе и талии, чем те, кто столько же времени занимается ходьбой.

Помимо похудения, чем еще для здоровья полезно плавание?

Плавание помогает не только похудеть и подтянуть мышцы, прокачать сердечно-сосудистую систему, а также избавиться от болей в спине. Именно поэтому плавание плюс гимнастику в воде используют при реабилитации после травм, для лечения остеохондроза и других заболеваний спины. Боли в пояснице, зажатость мышц спины и шеи, нарушения осанки – все это успешно исправляется с помощью плавания различными стилями, например "брассом", плюс специальными водными упражнениями – боковыми наклонами, поворотами туловища в воде и т. д.

Но если у вас сильные боли в спине или синдром нестабильного позвоночника (излишняя подвижность какого-либо участка), то плавать нельзя.

При проблемах со спиной плавание или лечебные процедуры в воде назначает врач. И если вы решили активно плавать только для похудения, то консультация с врачом перед началом тренировок тоже нужна.

Значит ли это, что для похудения мне придется учиться профессионально плавать?

Освоить "кроль" на спине или "баттерфляй" вас никто не заставляет (хотя это было бы неплохо). Чтобы получить подтянутое, стройное тело, просто регулярно ходите в бассейн или плавайте в водоеме (конечно, он должен быть чистым) в удобном для вас стиле. Плавание поможет не только похудеть, но расслабиться, снять усталость после трудового дня, поэтому лучше плавать вечером.

Плавание поможет похудеть и подтянуть мышцы Фото: unsplash.com

Пять мину в воде – и усталость, как рукой снимает, килограммы начинаю таять, зажатые мышцы расслабляются, а сердце и сосуды становятся крепче. Но безусловно, определенный стиль или упражнения в воде помогут похудеть и подтянуть тело быстрее.

Так поможет ли плавание сделать живот плоским и как скорее добиться результата?

Любое движение, при котором сжигаются калории, помогает избавиться от жира в разных частях тела – живот не исключение. В плавании также есть упражнения, которые обеспечат "подтяжку" живота:

плавая на спине "кролем", особенно старайтесь двигать ногами (полезно для нижних мышц пресса),

если умеете плавать "баттерфляем" ("дельфином"), то это полезно для косых мышц живота, а также пресса, груди, спины и икр,

плавая на спине, можно подтянуть ягодицы, стиль "брасс" сделает более подтянутыми грудные мышцы и пресс.

Для того, чтобы быстрее достичь результата, важно плавать не менее получаса. Если у вас нет этих 30 минут, то просто тренируйтесь интенсивнее и чередуйте разные стили плюс упражнения. Например, используйте доску для плавания, это поможет телу расслабиться, снять напряжение с мышц бедер и быстрее освоить техники движений ногами.

Плавать, чтобы похудеть, нужно не меньше 2,5 часов в среднем за неделю, пока интенсивно теряете килограммы, а затем как минимум час в неделю – для поддержания формы.

А если я буду плавать, то следить за питанием все равно надо?

И тренеры, и врачи считают, что для похудения одинаково важна диета в комплексе с тренировками. Вернее – рациональное питание. После того, как поплавали аппетит будет непомерно расти. А бесконтрольная еда, особенно фастфуд, переедание, могут свести на нет все ваши планы и помешать похудеть. Поэтому важно продумать свой рацион на те дни, когда вы будете плавать, а еще лучше – обсудить с тренером и диетологом. Сразу после занятий терпеть голод, конечно же, не надо, можно подкрепиться чем-то легким и питательным – йогуртом или злаковым батончиком.

А чтобы быть здоровым не только физически, но и эмоционально, поднять настроение, важно радовать себя и близких приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.

Также ранее мы писали о других способах, как быстро похудеть.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться