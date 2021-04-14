Как похудеть и подтянуть мышцы без спортзала – рассказал реабилитолог
Сбросить лишний вес, подтянуть и подкачать мышцы и забыть о болях в спине можно, заменив изнуряющие тренировки плаваньем
Расстраивают набранные за зиму килограммы и "сдувшиеся" мышцы, а потеть в спортзале – не ваш стиль? Тогда попробуйте плавание: можно ли похудеть без спортзала, почему плавание эффективно для похудения, как именно нужно плавать – рассказал профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.
Пора отпусков и поездок к водоемам уже не за горами, поэтому некоторые ищут альтернативу спортзалу, чтобы привести себя порядок. Каждая спортивная активность, плавание в том числе, поможет стать выносливее, сделать сердце крепче и сжечь жир. Преимущества плавания, если сравнить с тренировками в спортзале или пробежками на улице в том, что двигаться приходится в воде. Так создается дополнительная нагрузка на мышцы, что способствует более быстрому похудению. В тонус приходят сразу все мышцы, вы худеете и одновременно получаете отличную кардиотренировку.
К тому же нагрузки в воде более безопасны, особенно для суставов, ведь вода помогает равномерно распределить вес тела. Вот почему плавание менее травматично, чем бег или "кач" в спортзале, но по эффективности не уступает. Подмечено, что женщины, которые успевают плавать по 3 раза в неделю, теряют больше жира на животе и талии, чем те, кто столько же времени занимается ходьбой.
Плавание помогает не только похудеть и подтянуть мышцы, прокачать сердечно-сосудистую систему, а также избавиться от болей в спине. Именно поэтому плавание плюс гимнастику в воде используют при реабилитации после травм, для лечения остеохондроза и других заболеваний спины. Боли в пояснице, зажатость мышц спины и шеи, нарушения осанки – все это успешно исправляется с помощью плавания различными стилями, например "брассом", плюс специальными водными упражнениями – боковыми наклонами, поворотами туловища в воде и т. д.
При проблемах со спиной плавание или лечебные процедуры в воде назначает врач. И если вы решили активно плавать только для похудения, то консультация с врачом перед началом тренировок тоже нужна.
Освоить "кроль" на спине или "баттерфляй" вас никто не заставляет (хотя это было бы неплохо). Чтобы получить подтянутое, стройное тело, просто регулярно ходите в бассейн или плавайте в водоеме (конечно, он должен быть чистым) в удобном для вас стиле. Плавание поможет не только похудеть, но расслабиться, снять усталость после трудового дня, поэтому лучше плавать вечером.
Пять мину в воде – и усталость, как рукой снимает, килограммы начинаю таять, зажатые мышцы расслабляются, а сердце и сосуды становятся крепче. Но безусловно, определенный стиль или упражнения в воде помогут похудеть и подтянуть тело быстрее.
Любое движение, при котором сжигаются калории, помогает избавиться от жира в разных частях тела – живот не исключение. В плавании также есть упражнения, которые обеспечат "подтяжку" живота:
- плавая на спине "кролем", особенно старайтесь двигать ногами (полезно для нижних мышц пресса),
- если умеете плавать "баттерфляем" ("дельфином"), то это полезно для косых мышц живота, а также пресса, груди, спины и икр,
- плавая на спине, можно подтянуть ягодицы, стиль "брасс" сделает более подтянутыми грудные мышцы и пресс.
Для того, чтобы быстрее достичь результата, важно плавать не менее получаса. Если у вас нет этих 30 минут, то просто тренируйтесь интенсивнее и чередуйте разные стили плюс упражнения. Например, используйте доску для плавания, это поможет телу расслабиться, снять напряжение с мышц бедер и быстрее освоить техники движений ногами.
Плавать, чтобы похудеть, нужно не меньше 2,5 часов в среднем за неделю, пока интенсивно теряете килограммы, а затем как минимум час в неделю – для поддержания формы.
И тренеры, и врачи считают, что для похудения одинаково важна диета в комплексе с тренировками. Вернее – рациональное питание. После того, как поплавали аппетит будет непомерно расти. А бесконтрольная еда, особенно фастфуд, переедание, могут свести на нет все ваши планы и помешать похудеть. Поэтому важно продумать свой рацион на те дни, когда вы будете плавать, а еще лучше – обсудить с тренером и диетологом. Сразу после занятий терпеть голод, конечно же, не надо, можно подкрепиться чем-то легким и питательным – йогуртом или злаковым батончиком.
А чтобы быть здоровым не только физически, но и эмоционально, поднять настроение, важно радовать себя и близких приятными сюрпризами: смотрите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на главные праздники апреля.
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