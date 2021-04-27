Тренируетесь и не худеете? Почему нельзя бросать и как себя заставить – ученые

Бегаете, делаете зарядку, а вес и ныне там? Возможно, вы выбрали не тот тип активности, но прекращать не следует, вы становитесь здоровее – доказали ученые

Даже если ваши тренировки в борьбе с лишним весе пока не "наградили" вас осиной талией – вы все равно на верном пути. Любая физическая активность, даже если похудеть пока не получается, уже делает вас более здоровыми. А для более лучших результатов следует пересмотреть тип активности, выяснили ученые: результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients .

Даже если вы не сразу худеете, вы становитесь здоровее – не бросайте

Часто людям сложно заставить себя начать худеть, а когда результаты так себе, то и мотивация падает. Но самое важно здесь – не останавливаться, говорят медики: даже при отсутствии ощутимой потери веса, состояние мышечной массы при занятиях физкультурой улучшается. А еще в организме снижаются воспалительные процессы и улучшается здоровье опорно-двигательной системы.

Состояние мышц при занятиях физкультурой улучшается в любом случае Фото: unsplash.com

Ученые отмечают, что взрослым людям бороться с лишним весом мешает…занятость, а не только лень. Некоторые думают, что тренироваться особо нет смысла, поскольку выделить на регулярные тренировки хотя бы час в день 3-4 раза в неделю – сложно. А вот и не нужно, доказали исследователи.

Да, кратковременные и несложные упражнения – тоже эффективны

Даже пробежка в 30 минут хотя бы пару раз в неделю способна усилить сжигание жира. А упражнения низкой и средней интенсивности тоже эффективны для жиросжигания, просто действуют медленнее. То есть ваша утренняя зарядка ли легкая разминка работает, не останавливайтесь! Только делаете ее регулярно.

Если же вы хотите подобрать эффективную и быстродействующую систему для похудения – то тут не обойтись без коррекции питания и индивидуальной системы тренировок: понадобится помощь тренера и диетолога.

И как же мотивировать себя заниматься физкультурой?

Ну а в случае, когда мотивация заставить себя двигаться и так не очень сильна, попробуйте себя…не заставлять! Подумайте о том, что вы любите. Может лучше пробежки пойти на танцы? И хорошенько там "попотеть".

Ленитесь сами – найдите компаньона: так легче друг друга поддерживать, мотивировать, а когда плохая погода – то можно просто делать разминку вместе по скайпу или зуму.

И помните, что даже 5-ти минутная зарядка делает вас здоровее и стройнее!

Напомним, что ранее мы писали о том как сделать ноги более стройными и худыми.

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