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Худей во сне: как спать правильно, чтобы не набирать вес

Сегодня, 13:39

"Правильный" сон поможет быть в форме, не толстеть и быть здоровым

Не поправляться, чувствовать себя всегда в форме и хорошем настроении поможет…сон! Медики давно заметили взаимосвязь между сном и весом. Какой чудесный лечебный эффект имеет "правильный" сон, рассказала Татьяна Шеплякова, акушер-гинеколог, специалист по ультразвуковой диагностике.

Татьяна Шеплякова
Татьяна Шеплякова
Фото: пресс-служба

Спите дольше, чтобы контролировать аппетит

Наш аппетит находится под контролем двух важных нейромедиаторов – лептина и грелина. Лептин – "гормон сытости", сигнализирует о том, что мы сыты. Грелин – "гормон голода" – "манит" нас подойти к холодильнику. Уже доказано, что те кто спал по 4 часа имели повышенное содержание грелина (сильнее хотели есть) в сравнении с теми, кто спал примерно 8-10 часов.

Нарушения сна способствуют набору веса

Существует понятие "скорость обмена веществ в покое". Когда мы спим, наш организм продолжает сжигать калории. Так вот, нарушение сна снижает эту скорость.

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Также расстройства сна ухудшает чувствительность тканей к инсулину – веществу, которое доставляет глюкозу в клетки. А если глюкоза не поступает в клетку, клетка продолжает "испытывать голод" и посылать сигнал в организм, что нужно срочно покушать.

Недостаток сна изменяет работу нашего мозга

Если мы недосыпаем, то отдаем предпочтение вредным продуктам вместо здоровой пищи. Тем самым увеличиваем потребление калорий примерно на 22%. Это связано с тем, что при недостатке сна притупляется активность в лобной части мозга, которая отвечает за принятие решений и самоконтроль.

Спите не менее 8 часов, чтобы не накапливался жир. Если мы не досыпаем, то чувствуем слабость, усталость, в связи с чем не можем быть достаточно активны в течении дня

Достаточный сон делает нас более выносливыми. А уровень усталости значительно снижается. Исследования показали, что люди которые спали по 5 часов в сутки с ограниченным количеством калорий, теряли меньше жировой ткани, чем те кто спал по 8 часов. А мышечная ткань наоборот терялась интенсивнее.

Это связано с действием кортизола – гормона надпочечников. Его концентрация значительно повышается, если есть проблемы со сном. Кортизол повышает уровень сахара в крови. Он "сжигает" мышцы и способствует накоплению висцерального жира.

Вывод однозначный: сон – это прекрасное бесплатное "лекарство", которое не имеет противопоказаний и побочных реакций и помогает нам быть в форме, активными и здоровыми.

Напомним, что ранее мы писали о том, что такое здоровый лишний вес.

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